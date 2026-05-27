Эта автобусная экскурсия — идеальный вариант, чтобы узнать город поближе. Вы увидите ключевые места, которые не успели бы обойти пешком. И при этом минуете пробки — мы подобрали оптимальное время для поездки. Услышите исторические факты и советы для самостоятельных прогулок. А после продегустируете местные деликатесы и напитки по рецептам Восточной Пруссии.
Описание экскурсии
Обзорная автобусная экскурсия по городу
- Вы осмотрите старинные ворота и башни — памятники готической архитектуры.
- Увидите скульптуру «Борющиеся зубры» на фоне бывшего здания суда.
- Поймёте, чем так притягивает горожан Биржевой сквер.
- Сделаете снимки виллы Шмидта-младшего в уютном районе Амалиенау.
- На улице Фрунзе взглянете на Королевские ворота и Кройц-аптеку.
- Прогуляетесь по Рыбной деревне и острову Кнайпхоф под рассказ гида об Иммануиле Канте.
Вы узнаете:
- об истории Калининграда и бывшего Кёнигсберга.
- современной жизни калининградцев и особенностях самого западного региона нашей страны.
- локальной кухне и местам, где готовят вкусный кофе и продают, пожалуй, лучший марципан.
Бастион «Обертайх»
- Вы посетите музейные залы с уникальными экспонатами, найденными на территории старого Кёнигсберга.
- Увидите янтарное дерево и самые большие янтарные бусы в мире.
- Поймёте, как бастион защищал город и какие секреты он хранит до сих пор.
Дегустация премиум-деликатесов местного производства в бастионе «Обертайх»
Она включает в себя:
- 5 видов премиального пива от местной пивоварни.
- 3 вида свежей строганины из-под ножа.
- 5 видов сыра от ремесленной сыроварни «Нойдам».
- 4 вида балтийского угря.
- 5 видов местного вяленого мяса.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на туристическом автобусе и предполагает остановки у достопримечательностей, а также прогулку по Рыбной деревне и острову Кнайпхоф (40-50 минут в зависимости от трафика).
- Дополнительных расходов нет.
- Место посадки в автобус — одна из шести точек в центре Калининграда на выбор (в том числе около популярных отелей).
- С вами будет один из гидов нашей команды.
ежедневно в 09:30, 12:00, 14:00 и 16:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Экскурсия + полная дегустация
|5160 ₽
|Экскурсия + пиво и строганина
|2870 ₽
|Экскурсия + пиво и угорь
|2870 ₽
|Экскурсия + пиво и сыр
|2530 ₽
|Экскурсия + пиво и мясо
|2530 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Черняховского или в других местах в центре города
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30, 12:00, 14:00 и 16:30
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 55 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — Организатор в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провёл экскурсии для 124085 туристов
Работаем с 2005 года. В нашей команде пять высококлассных гидов. Наши экскурсии не про легенды и факты из Википедии — мы рассказываем о современных реалиях, жизни, достижениях и проблемах Калининградской области. Показываем то, что действительно заслуживает внимания и восхищает. На экскурсиях мы поделимся многолетним опытом жизни в любимом регионе, посоветуем интересные места и поможем вам спланировать лучший отпуск в Калининградской области.
