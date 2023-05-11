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Что вас ожидает:
- Пять мостов
- Могила И. Канта
- Кафедральный собор
- Рыбная деревня
- Музей Мирового океана
- Ластадии
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Экскурсионный маршрут "ПЯТЬ МОСТОВ".
Отдохните так, как никогда раньше!
Катание на 10 местном пивном велосипеде — это уникальная и незабываемая, 60 минутная экскурсия.
Крутя педали вы сможете насладиться островом И. Канта, класической музыкой и интересным рассказом экскурсовода.
Наш велосипед для экскурсий — идеальное решение, если вы хотите повеселиться и сделать что-то уникальное в Калининграде!
Пять мостов, могила И. Канта, соборная площадь- главные достопримечательности Калинингарда!
Ежедневно, 13:00, 15:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Поездка на велосипеде
- Место начала и завершения?
- ул. Канта 1
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно, 13:00, 15:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00Экскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании