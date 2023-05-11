Пять Мостов

Описание
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Пять Мостов
Пять Мостов
Пять Мостов
Пять Мостов
Пять Мостов
Ближайшие даты:
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мая
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Что вас ожидает:

  • Пять мостов
  • Могила И. Канта
  • Кафедральный собор
  • Рыбная деревня
  • Музей Мирового океана
  • Ластадии
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Экскурсионный маршрут "ПЯТЬ МОСТОВ".
Отдохните так, как никогда раньше!
Катание на 10 местном пивном велосипеде — это уникальная и незабываемая, 60 минутная экскурсия.
Крутя педали вы сможете насладиться островом И. Канта, класической музыкой и интересным рассказом экскурсовода.
Наш велосипед для экскурсий — идеальное решение, если вы хотите повеселиться и сделать что-то уникальное в Калининграде!
Пять мостов, могила И. Канта, соборная площадь- главные достопримечательности Калинингарда!

Ежедневно, 13:00, 15:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Поездка на велосипеде
Место начала и завершения?
ул. Канта 1
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, 13:00, 15:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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