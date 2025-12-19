Отправьтесь в путешествие по Куршской косе — заповеднику между Балтийским морем и Куршским заливом! Вы прогуляетесь по загадочному Танцующему лесу, подниметесь на высоту Эфа, посетите орнитологическую станцию Фрингилла. А после вас ждёт Зеленоградск — очаровательный город с архитектурой в стиле модерн. В программе — Курортный проспект, бювет «Королева Луиза», парки, арт-объекты и многое другое.
Описание экскурсии
На Куршской косе:
- Мистический Танцующий лес с необычными, закрученными в спирали соснами.
- Панорамные виды с высоты Эфа: Куршский залив, Балтийское море и живописные леса.
- Национальный парк «Куршская коса» с дюнами и вереском.
- Орнитологическая станция Фрингилла, где исследуют миграцию птиц.
В Зеленоградске:
- Улочки с архитектурой в стиле модерн, уютные кафе и исторические здания.
- Главная пешеходная улица — Курортный проспект с ротондой бювета «Королева Луиза» и парком с вековыми деревьями.
- Арт-объекты и уличные скульптуры, создающие современный облик города.
- Колесо обозрения «Глаз Балтики» (по желанию).
Вы узнаете:
- о создании и работе орнитологической станции Фрингилла.
- истории Куршской косы, её флоры и фауны.
- прошлом Зеленоградска и его статусе королевского курорта.
- и многое другое.
Организационные детали
- Отдельно оплачивается экологический сбор — 400 ₽ за чел. (кроме пенсионеров и детей до 18 лет), а также обед и «Колесо Балтики» — по желанию.
- Дорога занимает около часа в одну сторону. На Куршской косе проведём 4 часа, в Зеленоградске — 2 часа.
- С вами поедет гид из нашей команды.
в среду, пятницу и субботу в 10:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади бывшего Дома Советов
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, пятницу и субботу в 10:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 53 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Екатерина — Организатор в Калининграде
Провела экскурсии для 31 туриста
Я представитель команды лицензированных гидов. Мы проводим экскурсии на туристических автобусах по Калининграду и области. В наших поездках ваша безопасность — приоритет, обеспечиваемый квалифицированными водителями с многолетним опытом. Обзорные экскурсии проводят знающие и полные энтузиазма гиды, благодаря которым вы увидите наши интересные места с неожиданных ракурсов. Будем рады приветствовать вас!
