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Куршская коса без толпы, Зеленоградск и Нессельбек

4.6
240 отзывов
Бюро П.
Бюро П. – Гид из Калининграда
Устали от толп туристов? Вы до сих пор мечтаете прогуляться 👣 по Куршской косе? У нас есть выход! Мы отправляемся в путешествие рано утром.

А это значит, что вы прогуляетесь по Танцующему лесу 🌲 и поднимитесь на дюну Эфа в полном одиночестве.

В это время в парке 🌳 не так много людей — вы останетесь наедине с природой.

Ранний подъем стоит этого.
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 👣Пешеходная
  • 🧒Подходит для детей
  • ⚙️Необычно и интересно
  • ☀️Однодневная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Группа не более 40 человек

  • 1 550 ₽ за человека

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Куршская коса без толпы, Зеленоградск и Нессельбек

Что вы увидите

  • Куршская Коса (Танцующий лес, Высота Эфа)
  • Зеленоградск
  • Замок Нессельбек
Замок Нессельбек
Сделаем яркие фото и отправимся к, безусловно, главной изюминке нашего региона — на Куршскую косу.
Куршская коса
Ранний выезд позволит нам насладиться невероятными местами силы национального парка, посетить смотровые площадки и пройти пешие маршруты без толп туристов. Как правило, кроме нас почти никого на маршрутах нет. А уже спустя час-два там не протолкнуться.
Мы прогуляемся по удивительному Танцующему лесу 🌲, где начнём покорять своих подписчиков в Инстаграм просто сногсшибательными фото.
Насладимся уникальными песчаными дюнами со смотровой площадки Высоты Эфа и подышим потрясающим воздухом на берегу Балтийского моря 🌊 в одном из самых фотогеничных мест косы. Экскурсия ⛳ проходит в комфортном темпе, на всех остановках свободного времени предостаточно. Мы никуда не спешим.
Зеленоградск
Далее мы отправимся в один из старейших курортов Калининградской области — город 🏙️ Зеленоградск. Пропитанный историей 📖 город, где отчётливо сохранился исторический архитектурный облик. Увидим водонапорную башню 1905 года, где сегодня расположился музей 🖼 кошек и смотровая, после чего прогуляемся по главным местам притяжения города — пешеходной улице и променаду.
Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Экскурсионное обслуживание
  • Экологический сбор.
Что не входит
  • Личные расходы
  • Питание и напитки.
Начало и место завершения
🚩 Ул. Черняховского, 4Б

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Бюро П.
Бюро П.
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240 отзывов оставили туристы

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