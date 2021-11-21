Уютное путешествие в замок Шаакен, Шаакендорф, Зеленоградск и Куршскую косу

Для многих Калининградская область ассоциируется только с янтарем. Но я хочу показать свой край с другой стороны

4.4
5 отзывов
Для многих Калининградская область ассоциируется только с янтарем. Но я хочу показать свой край с другой стороны.

Мы побываем в средневековом замке Шаакен и наденем рыцарские доспехи, попробуем сыр на крафтовой сыроварне и прогуляемся по набережной в Светлогорске. Конечно же, мы не обойдем стороной главную достопримечательность — янтарь. Вы узнаете, как его добывают. В конце дня вы сложите полное впечатление о Калининградской области!
Уютное путешествие в замок Шаакен, Шаакендорф, Зеленоградск и Куршскую косу
Уютное путешествие в замок Шаакен, Шаакендорф, Зеленоградск и Куршскую косу
Уютное путешествие в замок Шаакен, Шаакендорф, Зеленоградск и Куршскую косу
Уютное путешествие в замок Шаакен, Шаакендорф, Зеленоградск и Куршскую косу
Уютное путешествие в замок Шаакен, Шаакендорф, Зеленоградск и Куршскую косу
Уютное путешествие в замок Шаакен, Шаакендорф, Зеленоградск и Куршскую косу
Уютное путешествие в замок Шаакен, Шаакендорф, Зеленоградск и Куршскую косу
Уютное путешествие в замок Шаакен, Шаакендорф, Зеленоградск и Куршскую косу
Уютное путешествие в замок Шаакен, Шаакендорф, Зеленоградск и Куршскую косу
Уютное путешествие в замок Шаакен, Шаакендорф, Зеленоградск и Куршскую косу
Уютное путешествие в замок Шаакен, Шаакендорф, Зеленоградск и Куршскую косу
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Что вас ожидает 🤩

  • Замок Шаакен (Зоке)
  • Сыроварня Шаакендорф
  • Зеленоградск
  • Королевский бор
  • Пос. Лесной
  • Пос. Рыбачий
  • Куршский залив
  • Танцующий лес
  • Высота Эфа
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

В начале путешествия вас ожидает экскурсия в Замок Шаакен (нем. Schaaken) — орденский замок, расположенный в посёлке Некрасово Гурьевского района Калининградской области. Основан на месте прусской крепости (Зоке) около 1270 года. На сегодняшний день этот замок - один из немногих сохранившихся памятников прошлого, который заново переживает свое рождение. Вы увидите Музей инквизиции и экспозицию осадных орудий. По желанию - фотосессия в рыцарских доспехах и средневековых нарядах для дам, стрельба из лука и арбалета, глинтвейн (за доп. плату).
Далее нам гостеприимно откроет свои двери крафтовая сыроварня Шаакен Дорф. В ходе экскурсии вы сможете не только окунуться в мир ремесленного сыроделия, где вам раскроют некоторые секреты производства сыра и тайны искусства сыроделия, но и продегустировать лучшие из них.
Затем мы отправимся в главный курорт - Светлогорск - такой зеленый, уютный и живописный, несомненно один из лучших курортных городков на Балтике. Вы вдоволь надышитесь целебным воздухом, сочетающим нотки морской соли и хвойных деревьев. На прогулке по центральному парку и променаду поговорим о причинах такой популярности города, замерим время по солнечным часам, полюбуемся скульптурой «Нимфа» - творением знаменитого немецкого скульптора Германа Брахерта и обсудим архитектурные особенности символа города, башни, грязеводолечебницы 1907 года. У вас будет достаточно свободного времени, чтобы пройти по колоритным улочкам с "пряничными" домиками и сделать перерыв на обед. При желании можно совершить чудесную прогулку по променаду вдоль Балтийского моря и насладиться красотой природы морского берега.
По дороге к Янтарному мы посетим потрясающей красоты Филинскую бухту: во время остановки вы сделаете отличные кадры с видом на побережье Балтийского моря.
Город солнечного камня - небольшой городок Янтарный.
В нем вы увидите: единственный в мире карьер по открытой добыче янтаря; прекрасно сохранившиеся кирпичные дома и атмосферу довоенного времени, готическую кирху 19 века, старинный парк Морица Беккера, один из самых широких и чистых песчаных пляжей на всем Балтийском побережье; старую немецкую шахту Анна и абсолютно шикарный новейший музей "Янтарная палата", экспозицию которого в 2017 году помогали создавать сотрудники Эрмитажа. Как появился этот курорт и чем живет сегодня, как здесь развивается туристическое направление, как добывают и кому продают калининградский янтарь — вас ждет знакомство с историей города в целом и в деталях.

Организационные детали

Экскурсия пройдет на комфортабельном легковом автомобиле с климат-контролем или микроавтобусе.

Ежедневно 8.30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Гид+трансфер
Что не входит
  • Билеты в замок с экскурсией - 320 рублей (взрослый), 270рублей (детский до 12 лет)
  • Дегустация на сыроварне - 350 руб. /человек
  • Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Калининград ул Шевченко 2к5 Дом Советов парковка
Завершение: Там же
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно 8.30
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
  • Организационные детали
  • Экскурсия пройдет на комфортабельном легковом автомобиле с климат-контролем или микроавтобусе
  • Дополнительные расходы
  • Входной билет в замок с экскурсией по замку — 250 руб. /взрослый, 200 руб. /детям до 12 лет
  • Дегустация на сыроварне Шаакен Дорф - 350 руб. /чел
  • Билет на смотровую площадку Янтарного комбината + билет в Музей янтаря Янтарного комбината с экскурсией – 500 руб. (действуют льготы для студентов, школьников и пенсионеров)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
1
3
1
2
1
Т
21 ноя 2021
Познавательно, интересно, красиво
Н
8 авг 2021
В целом если рассматривать маршрут, как точки экскурсии, то интересно. Много разных мест, тематика не одна.
И
31 июля 2021
Экскурсия в целом понравилась, но, как и в прошлый раз, не все указанные в программе объекты удалось посетить. Не было обещанной дегустации сыра (а очень хотелось!). Гид заявил, что мы не успеваем по времени (но это не наши проблемы, верно?). Лично у меня сложилось впечатление, что гид и не собирался вести нас на дегустацию, а стало быть, на сайте опять указана ложная информация. Судя по всему, это политика "Спутника". В мини-группе ждёшь другого, чем в группе в 68 человек, но есть вещи, которые не меняются. Стыдно врать, господа!
p
20 окт 2020
Приятный гид. Достаточно хорошо продуманный маршрут. Даже заехали в доп место, не включенное в описание.
Н
28 сен 2020
26.09.2020. Чудесный тёплый солнечный день на замечательную экскурсию в чисто женской компании. Замок Шаакен в рассказе юморного местного гида Николая, вкуснейшие конфеты и шоколадки, незабываемые виды моря, Филинской бухты, действительно светлого и нарядного Светлогорска, очень понравился Янтарный- небольшой, по домашнему уютный, экскурсия на янтарный комбинат. Отдельно и особенно хочется поблагодарить нашего гида Ирину! Очаровательная девушка, рассказчик от Бога, уйма легенд, историй, необычной информации, к тому же отличный водитель, быстрый по мужски и аккуратный по женски, отличный организатор. Я думаю, что к моему мнению обязательно присоединятся и другие члены нашей маленькой, но дружной команды. Короче, люди- не надо экономить на экскурсиях и ходить быстрым маршем огромной толпой, выбирайте вот именно такой формат. А уж если вас будет сопровождать наша Ирочка, вам повезёт дважды! Всем здоровья, интересных поездок и вот таких гидов!

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