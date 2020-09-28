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Уютное путешествие: замок Шаакен, Шаакендорф, Зеленоградск и Куршская коса

Экскурсия из Калининграда: Открытие культурного наследия Калининградской области
Для многих Калининградская область ассоциируется только с янтарем. Но я хочу показать свой край с другой стороны.

Мы побываем в средневековом замке Шаакен и наденем рыцарские доспехи, попробуем сыр на крафтовой сыроварне и прогуляемся по набережной в Зеленоградске. В конце дня вы сложите полное впечатление о Калининградской области!
4.5
34 отзыва
Уютное путешествие: замок Шаакен, Шаакендорф, Зеленоградск и Куршская коса
Уютное путешествие: замок Шаакен, Шаакендорф, Зеленоградск и Куршская коса
Уютное путешествие: замок Шаакен, Шаакендорф, Зеленоградск и Куршская коса

Описание экскурсии

Что вас ожидает: В начале путешествия вас ожидает экскурсия в замок Шаакен — орденский замок, расположенный в посёлке Некрасово Калининградской области. Основан он на месте прусской крепости около 1270 года. На сегодняшний день этот замок — один из немногих сохранившихся памятников прошлого, который заново переживает свое рождение. Вы увидите Музей инквизиции и экспозицию осадных орудий. По желанию — фотосессия в рыцарских доспехах и средневековых нарядах для дам, стрельба из лука и арбалета, глинтвейн (за доп. плату). Далее нам гостеприимно откроет свои двери крафтовая сыроварня Шаакен Дорф. В ходе экскурсии вы сможете окунуться в мир ремесленного сыроделия, где вам раскроют некоторые секреты производства сыра, а также продегустируете лучшие из них. После этого мы отправимся на Куршскую косу. Вы прогуляетесь по Королевскому бору, где когда-то охотились короли, попробуете копченую рыбку в поселке Рыбачьем, увидите знаменитый Танцующий лес, высоту Мюллера и высоту Эфа. Затем мы отправимся в Зеленоградск — несомненно, один из лучших курортных городков на Балтике. Вы вдоволь надышитесь целебным воздухом, сочетающим нотки морской соли и хвойных деревьев. По желанию можно прогуляться вдоль Балтийского моря и насладиться красотами морского берега. На обратном пути мы посетим замок-новодел «Нессельбек», где можно отведать свежайшего крафтового пива собственного производства, сделать фотосессию с великолепными видами. Организационные детали:
  • Экскурсия пройдет на комфортабельном легковом автомобиле с климат-контролем или на микроавтобусе.
  • Возможны любые изменения и дополнения программы за доп. плату (например, посещение Светлогорска, Балтийска, Янтарного, обзорная экскурсия по Калининграду).
  • Возможно проведение экскурсии на автомобилях бизнес класса: Mercedes E-класса до 3-х пассажиров и Mercedes V-класса до 7 пассажиров за доп. плату. Важная информация: Есть детское кресло и бустер. Сообщите нам после бронирования, если оно вам необходимо.

Ежедневно. Любое, удобное вам время

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Замок «Шаакен» (Зоке)
  • Сыроварня «Шаакендорф»
  • Зеленоградск
  • Королевский бор
  • Пос. Лесной
  • Пос. Рыбачий
  • Куршский залив
  • Танцующий лес
  • Высота Эфа
  • Замок «Нессельбек»
Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер
Что не входит в цену
  • Билеты в замок с экскурсией - 350 руб. взрослый, 270 руб. детский (до 12 лет).
  • Дегустация на сыроварне - 350 руб. /чел.
  • Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберем вас по вашему адресу или близко к нему
Завершение: Доставим вас по вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно. Любое, удобное вам время
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
  • Есть детское кресло и бустер. Сообщите нам после бронирования
  • Если оно вам необходимо
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на последних 30 из 34 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
22
4
8
3
4
2
1
Н
26.09.2020. Чудесный тёплый солнечный день на замечательную экскурсию в чисто женской компании. Замок Шаакен в рассказе юморного местного гида Николая, вкуснейшие конфеты и шоколадки, незабываемые виды моря, Филинской бухты, действительно
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светлого и нарядного Светлогорска, очень понравился Янтарный- небольшой, по домашнему уютный, экскурсия на янтарный комбинат. Отдельно и особенно хочется поблагодарить нашего гида Ирину! Очаровательная девушка, рассказчик от Бога, уйма легенд, историй, необычной информации, к тому же отличный водитель, быстрый по мужски и аккуратный по женски, отличный организатор. Я думаю, что к моему мнению обязательно присоединятся и другие члены нашей маленькой, но дружной команды. Короче, люди- не надо экономить на экскурсиях и ходить быстрым маршем огромной толпой, выбирайте вот именно такой формат. А уж если вас будет сопровождать наша Ирочка, вам повезёт дважды! Всем здоровья, интересных поездок и вот таких гидов!

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V
Очень понравилась экскурсия, даже не смотря на погоду. Отдельная благодарность гиду Александру Тихонину. Рассказал и показал много интересного. Видно,что человек сам увлечён и это заражает. Получила массу положительных впечатлений. Спасибо!
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И
Экскурсия в целом понравилась, но, как и в прошлый раз, не все указанные в программе объекты удалось посетить. Не было обещанной дегустации сыра (а очень хотелось!). Гид заявил, что мы
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не успеваем по времени (но это не наши проблемы, верно?). Лично у меня сложилось впечатление, что гид и не собирался вести нас на дегустацию, а стало быть, на сайте опять указана ложная информация. Судя по всему, это политика "Спутника". В мини-группе ждёшь другого, чем в группе в 68 человек, но есть вещи, которые не меняются. Стыдно врать, господа!

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И
Экскурсия в целом понравилась, но, как и в прошлый раз, не все указанные в программе объекты удалось посетить. Не было обещанной дегустации сыра (а очень хотелось!). Гид заявил, что мы
читать дальшеуменьшить

не успеваем по времени (но это не наши проблемы, верно?). Лично у меня сложилось впечатление, что гид и не собирался вести нас на дегустацию, а стало быть, на сайте опять указана ложная информация. Судя по всему, это политика "Спутника". В мини-группе ждёшь другого, чем в группе в 68 человек, но есть вещи, которые не меняются. Стыдно врать, господа!

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Е
Все очень понравилось. Наталья - отличный гид: интересный рассказ + прекрасная организация, везде успели вовремя, нигде не стояли в очередях.
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К
Все очень понравилось. Наталья - отличный гид: интересный рассказ + прекрасная организация, везде успели вовремя, нигде не стояли в очередях.
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