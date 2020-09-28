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светлого и нарядного Светлогорска, очень понравился Янтарный- небольшой, по домашнему уютный, экскурсия на янтарный комбинат. Отдельно и особенно хочется поблагодарить нашего гида Ирину! Очаровательная девушка, рассказчик от Бога, уйма легенд, историй, необычной информации, к тому же отличный водитель, быстрый по мужски и аккуратный по женски, отличный организатор. Я думаю, что к моему мнению обязательно присоединятся и другие члены нашей маленькой, но дружной команды. Короче, люди- не надо экономить на экскурсиях и ходить быстрым маршем огромной толпой, выбирайте вот именно такой формат. А уж если вас будет сопровождать наша Ирочка, вам повезёт дважды! Всем здоровья, интересных поездок и вот таких гидов!