За один день вы исследуете красивейшие уголки Куршской косы, погрузитесь в атмосферу неспешного курортного Зеленоградска — в небольшой компании и дружеской атмосфере, без туристической суеты и набора сухих фактов.
Описание экскурсии
Природные феномены Куршской косы
Мы объедем основные достопримечательности национального парка, его колоритные поселки и уникальные эко-тропы. В пути гид не будет перегружать вас справочной информацией — зато поделится интересными фактами о Куршской косе и прусскими легендами.
- Вы посетите Королевский бор, в котором веками охотились прусские короли. Увидите 200-летние туи высотой с многоэтажный дом, узнаете, как древний лес избежал песчаной катастрофы, и полюбуетесь диким балтийским пляжем.
- В посёлке Лесной исследуем самую узкую часть косы, а на променаде поищем кусочки янтаря, оставшиеся после шторма.
- В Рыбачем, уютном поселке, вы оцените не только чудесные пейзажи, но и местную кухню: отобедаете копченой рыбкой, литовским пивом и строганиной из пеламиды. Кроме того, заглянем в лавку авторских янтарных изделий, где вы сможете рассмотреть и купить работы местного мастера.
- Танцующий лес со скрученными спиралевидными соснами — одна из главных загадок Куршской косы. Вы проникнетесь атмосферой этого места и узнаете несколько версий о происхождении феномена: научных, мистических и забавных.
- В зависимости от сезона и загруженности туристических маршрутов вы посетим на выбор один из маршрутов: высота Эфа или озеро Лебедь. Приготовьтесь вдохнуть ароматы моря и хвои, покорить самую высокую точку заповедника и насладиться панорамами Куршского залива, мягких дюн и поселка Морское.
Приморский Кранц
Кроме того, по пути мы увидим стилизованный под замок комплекс «Нессельбек» и остановимся в курортном Зеленоградске. Здесь вы полюбуетесь довоенной архитектурой, пройдёте по променаду и Курортному проспекту с сувенирными лавками, рассмотрите старинную водонапорную башню и поймёте, почему бывший Кранц прозвали «Городом кошек».
Организационные детали
Как проходит экскурсия
- На легковом автомобиле или минивэне
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- Гид сопровождает группу на некоторых тропах. На высоте Эфа или озере Лебедь и в Зеленоградске у вас будет свободное время для самостоятельных прогулок, возможность искупаться в Балтийском море
- Выбор маршрута (высота Эфа или озеро Лебедь) остаётся за гидом, решение принимается в день экскурсии, во время поездки
- На все ваши вопросы, которые появятся до экскурсии, я обязательно отвечу, но скорее всего вечером: в течение дня часто не могу быть на связи, т. к. веду экскурсию
Дополнительные расходы
- Экологический сбор при въезде на косу — 500 ₽ с человека, дети и пенсионеры — 100 ₽
ежедневно в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3999 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артем — ваша команда гидов в Калининграде
Провели экскурсии для 10715 туристов
Организатор туров и экскурсий по Калининградской области, Литве, Польше. Гид со стажем, местный житель. Представляю команду профессиональных гидов. Мы с удовольствием организуем для вас насыщенный отдых в нашем удивительном Янтарном крае, исходя из ваших пожеланий и возможностей.
Отзывы и рейтинг
4.7
Фотографии от путешественников
Юлия
28 авг 2025
Ездили компанией друзей на данную экскурсию, все остались в восторге, под огромным впечатлением, обязательно посоветуем своим знаком и друзьям, которые поедут в калининградскую область)
Евгению, огромное спасибо за грамотно подобранный материал,
Евгению, огромное спасибо за грамотно подобранный материал,
Евгению, огромное спасибо за грамотно подобранный материал,
Людмила
19 авг 2025
Поездка очень понравилась.
Виктория
17 мая 2025
Не очень понравилась лихая манера вождения параллельно с отвлечениями водителя, рассказами и тд. Неспокойно было ехать. Ну, тут к кому уж попадешь.
А так сам маршрут неплохой, много локаций.
А так сам маршрут неплохой, много локаций.
А так сам маршрут неплохой, много локаций.
Наталья
12 мая 2025
Путешествовали на Косу с Кириллом, очень понравилось все, и общение и подача. Однозначно рекомендуем!
Н
Надежда
9 мая 2025
супер, спасибо!
Анна
4 мая 2025
Экскурсия на куршскую косу в маленькой группе это плюс, большие автобусы не останавливаются на всех локациях. Нам вообще повезло можно сказать у нас была индивидуальная поездка. Единственное хотелось, чтобы в танцующем лесу тоже была экскурсия, а не самостоятельный осмотр. И в Зеленоградске не было свободного времени, ну точнее 15 минут, хотелось бы больше. В останом и экскурсию и организаторов рекомендую.
Е
Елизавета
24 окт 2024
Как обзорная экскурсия очень неплоха) но времени на локации отводится очень мало. На куршской косе совсем не осталось времени, даже спуститься на пляж не удалось(все бегом
Шаакен прекрасен! Очень вкусная дегустация и интересная история создания сыроварни!
Шаакен прекрасен! Очень вкусная дегустация и интересная история создания сыроварни!
Шаакен прекрасен! Очень вкусная дегустация и интересная история создания сыроварни!
Инна
27 сен 2024
Экскурсию проводил Игорь! Мужчина с оочень приятным голосом!) Слушала с удовольствием информацию!) Экскурсия понравилась!
Е
Екатерина
26 сен 2024
Отличная экскурсия, мне нравятся именно практически индивидуальные экскурсии, все видно, слышно.
Профессионально, но легко и интересно
Прекрасное глубокое погружение в тему, небезразличие к групповой динамике - всё это очень заражает. Неформальная и при этом профессиональная!!! Очень рекомендую! Спасибо нашему гиду Александру Николаевичу за погружение в историю и архитектуру!
Профессионально, но легко и интересно
Прекрасное глубокое погружение в тему, небезразличие к групповой динамике - всё это очень заражает. Неформальная и при этом профессиональная!!! Очень рекомендую! Спасибо нашему гиду Александру Николаевичу за погружение в историю и архитектуру!
Вика
12 сен 2024
Спасибо большое! Интересная и живая подача, любопытные факты, очень понравилась экскурсия!
Анастасия
20 авг 2024
Большое спасибо за отлично организованную экскурсию, мама осталась очень довольна! Сказала что был прекрасный гид Марат, рассказывал интересно и практически всё время поездки. От себя единственное скажу что кушать завозили в достаточно дорогое место, чуть дальше на косе есть Фишхоффи там дешевле, а рейтинг выше)
Т
Татьяна
13 авг 2024
Очень интересная экскурсия. Очень необычная, благодаря гиду Олегу. За что ему отдельное спасибо. Нам все очень понравилось. Было и весело и интересно. Не передаваемые впечатления!
Александр
8 авг 2024
Дорогие друзья!
Сегодня мы провели чудеснейший день!
И дело вовсе не в погоде, которая была просто великолепна.
Мы долго выбирали как и куда поехать, и остановились на варианте "В мини-группе — на Куршскую
Сегодня мы провели чудеснейший день!
И дело вовсе не в погоде, которая была просто великолепна.
Мы долго выбирали как и куда поехать, и остановились на варианте "В мини-группе — на Куршскую
Е
Елизавета
3 авг 2024
Очень интересно!!! Рекомендую. Море впечатлений за один день
М
Марина
2 авг 2024
Благодарю Марата за яркие впечатления от путешествия по Куршской косе 26 июля 2024. Рассказ об особенностях природы заповедника помог заметить и почувствовать уникальность этого края и желание ещё вернуться
