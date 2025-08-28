За один день вы исследуете красивейшие уголки Куршской косы, погрузитесь в атмосферу неспешного курортного Зеленоградска — в небольшой компании и дружеской атмосфере, без туристической суеты и набора сухих фактов.

Описание экскурсии

Природные феномены Куршской косы

Мы объедем основные достопримечательности национального парка, его колоритные поселки и уникальные эко-тропы. В пути гид не будет перегружать вас справочной информацией — зато поделится интересными фактами о Куршской косе и прусскими легендами.

Вы посетите Королевский бор , в котором веками охотились прусские короли. Увидите 200-летние туи высотой с многоэтажный дом, узнаете, как древний лес избежал песчаной катастрофы, и полюбуетесь диким балтийским пляжем.

В посёлке Лесной исследуем самую узкую часть косы, а на променаде поищем кусочки янтаря, оставшиеся после шторма.

исследуем самую узкую часть косы, а на променаде поищем кусочки янтаря, оставшиеся после шторма. В Рыбачем , уютном поселке, вы оцените не только чудесные пейзажи, но и местную кухню: отобедаете копченой рыбкой, литовским пивом и строганиной из пеламиды. Кроме того, заглянем в лавку авторских янтарных изделий, где вы сможете рассмотреть и купить работы местного мастера.

Танцующий лес со скрученными спиралевидными соснами — одна из главных загадок Куршской косы. Вы проникнетесь атмосферой этого места и узнаете несколько версий о происхождении феномена: научных, мистических и забавных.

В зависимости от сезона и загруженности туристических маршрутов вы посетим на выбор один из маршрутов: высота Эфа или озеро Лебедь. Приготовьтесь вдохнуть ароматы моря и хвои, покорить самую высокую точку заповедника и насладиться панорамами Куршского залива, мягких дюн и поселка Морское.

Приморский Кранц

Кроме того, по пути мы увидим стилизованный под замок комплекс «Нессельбек» и остановимся в курортном Зеленоградске. Здесь вы полюбуетесь довоенной архитектурой, пройдёте по променаду и Курортному проспекту с сувенирными лавками, рассмотрите старинную водонапорную башню и поймёте, почему бывший Кранц прозвали «Городом кошек».

Организационные детали

Как проходит экскурсия

На легковом автомобиле или минивэне

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Гид сопровождает группу на некоторых тропах. На высоте Эфа или озере Лебедь и в Зеленоградске у вас будет свободное время для самостоятельных прогулок, возможность искупаться в Балтийском море

Выбор маршрута (высота Эфа или озеро Лебедь) остаётся за гидом, решение принимается в день экскурсии, во время поездки

На все ваши вопросы, которые появятся до экскурсии, я обязательно отвечу, но скорее всего вечером: в течение дня часто не могу быть на связи, т. к. веду экскурсию

