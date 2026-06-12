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Ваша фотопрогулка в Янтарном

Прогулка по янтарному краю с профессиональным фотографом, который запечатлеет ваши лучшие моменты на фоне Балтийского моря. Узнайте секреты региона
Прогулка по янтарному краю Калининградской области - это возможность увезти с собой сотню профессиональных фотоснимков.

На одном из самых чистых и красивых пляжей региона фотограф запечатлеет ваши живые эмоции и лучшие
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ракурсы.

Прогулка вдоль Балтийского побережья, атмосферные портреты и лайфстайл-фото - всё это ждет вас в Янтарном. После фотосессии вы получите минимум 100 фотографий в цветокоррекции.

Кроме того, можно узнать инсайдерскую информацию о Калининграде: куда отправиться за покупками, где попробовать местную кухню и какие музеи посетить

5
46 отзывов

5 причин купить эту прогулку с фотографом

  • 📸 Профессиональные фотографии
  • 🌅 Прекрасные виды Балтики
  • 📍 Инсайдерская информация о регионе
  • 👫 Индивидуальный подход
  • 🎨 Авторская цветокоррекция

Лучшее время для посещения

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Летние месяцы, такие как июнь, июль и август, идеально подходят для фотопрогулки в Янтарном. В это время года Балтийское побережье особенно живописно, что создаёт прекрасные условия для атмосферных фотографий. Тёплая погода позволяет комфортно провести время на свежем воздухе, наслаждаясь красотой природы. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно получить отличные снимки. В это время меньше туристов, что создаёт более спокойную атмосферу для прогулок и фотосессий. Пейзажи в эти месяцы приобретают особую выразительность, добавляя уникальности вашим фотографиям.
Сейчас август — это идеальное время.
Ваша фотопрогулка в Янтарном
Ваша фотопрогулка в Янтарном
Ваша фотопрогулка в Янтарном

Что можно увидеть

  • Балтийское побережье
  • Янтарный

Описание фото-прогулки

Фотографии с видом на Балтику

Янтарный прекрасен в любую погоду: мы прогуляемся вдоль Балтийского побережья и сделаем для вас чудесные фотографии. Я сделаю для вас атмосферные портреты и лайфстайл-фото, покажу самые приятные уголки Янтарного и немного расскажу о нем. После фотосессии у вас останется минимум 100 фотографий в цветокоррекции и, конечно, хорошее настроение!

А еще, если захотите, я поделюсь любой инсайдерской информацией не только о Янтарном, но и о Калининграде: расскажу, куда отправиться за покупками, а куда — за вкуснейшей местной кухней, какие места исследовать и какие музеи посетить.

Организационные детали

  • Встречаемся в Янтарном. Добраться до поселка вам нужно самостоятельно.
  • Стоимость рассчитана на 1-2 человек, если вас больше, продолжительность и стоимость фотосессии увеличатся
  • После прогулки вы получите ссылку на фото (от 100 снимков) в авторской цветокоррекции

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У гостиницы Беккер в Янтарном
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провела экскурсии для 256 туристов
Всем привет! Я Екатерина, фотограф. С удовольствием помогу запечатлеть ваше путешествие моими глазами. Мне очень хочется поделиться красотой свой родины с желающими и показать, как любой человек может быть прекрасен
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в декорациях Янтарного края. Снимаю профессионально много лет. Это больше хобби, чем работа, поэтому снимаю с удовольствием, часто участвую в интересных проектах. И да, кстати, я — animal friendly! Буду рада видеть вас с усатыми, хвостатыми, пушистыми друзьями)

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 46 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
45
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Инна
Фото прогулка удалась. Екатерина очень приятная девушка, фото сделаны хорошие.
Фото прогулка удалась. Екатерина очень приятная девушка, фото сделаны хорошие.
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Нелли
Моё знакомство с Катей началось с просьбы сократить фотопрогулку до 30 мин, т. к. я не понимала, что там можно фоткать 1,5 часа😂 Катя ответила "без проблем, за ваши деньги,
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пожалуйста", не дословно, но смысл был таков))) я подумала ок, закончим раньше, если я пойму, что с меня достаточно. Катя оказалось такой веселой, жизнерадостной, энергичной, что я не заметила, как пролетели эти полтора часа, даже, кажется, чуточку больше)) к тому же Катя направляла, подсказывала, предлагала как сесть/встать/повернуться. Фотосессия прошла вчера и Катя уже прислала несколько фоток и видео, получилось просто бомбически!! Фотосессия была в мой день рождения и Катя несомненно подарила мне шквал положительных эмоций😍 спасибо!!!

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С
Прекрасно провели время в компании Екатерины и чувствуя себя кинозвездами на прогулке. Её гибкость позволила заменить дождливый день, который был запланирован, на другой солнечный. Фотографии получились тёплые, солнечные, радостные. Замечательная память останется. Пришлось подождать месяц, но получив работу мастера, мы забыли об этом. Рекомендую профсъемку, самим не сделать так же хорошо
Прекрасно провели время в компании Екатерины и чувствуя себя кинозвездами на прогулке. Её гибкость позволила заменить
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Юлия
Это было не просто классно, это было вау!

Екатерина не просто хороший фотограф, она очень чуткий человек, помогающий расслабиться в кадре, создать ту легкую атмосферу в которой захочется позировать. Она в
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хорошем смысле подстраивается под участников, предлагает, не навязывает свое видение; и очень быстро адаптируется под гостей. Она подсказывает как лучше, отлично знает выигрышные локации, и умело интегрирует в них людей.
Мы с мужем совершенно не расслабленные перед камерой люди. И если я ещё более-менее могу что-то придумать или предложить, то защитная реакция мужа - сто миллионов мимических гримас за одну минуту. И с этим почти ничего не удавалось сделать)) раньше!

Да, конечно, мы не хотели вылизанных постановочных кадров, и свою индивидуальность сохранить хотели. О какой лавстори на берегу Балтики вообще могла бы идти речь? Нам просто парную фотку сделать, где никто не дурачится - это уже успех)

А по итогу получилась клевая фотопрогулка, в которой мы просто бесконечно смеялись, болтали, и удивительном образом сделали так много вайбовых фоток, заряжающих и вдохновляющих. И смешные кадры были, и атмосферно-любящие мы на них, и самое главное настоящие. Не шаблонные. Все это стало возможным только благодаря профессионализму, креативу и коммуникабельности Екатерины, конечно!

Я совсем иначе взглянула на Янтарный, который всегда ассоциировала только с песочным пляжем и морем.

Получился классный день, воспоминания о котором останутся не по принципу «классная фотка надо выложить, я тут хорошо получилась», а каждая карточка ассоциируется теперь с Калининградской областью и его жителями, которые и формируют её облик, и благодаря Екатерине он для нас стал - не просто красивым, а легким, юморным и вдохновляющим.

Хочется пожелать Екатерине побольше классных ребят на фотосессиях, интересных локаций, где она станет первопроходцем и, конечно, успеха во всем что она делает) Спасибо большое за эти классные 1,5 часа жизни!)

Это было не просто классно, это было вау!
Это было не просто классно, это было вау!
Это было не просто классно, это было вау!
Это было не просто классно, это было вау!
Это было не просто классно, это было вау!
Это было не просто классно, это было вау!
Это было не просто классно, это было вау!
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Татьяна
Катя - это тот самый случай, когда это про любовь и взаимпонимание с первого взгляда!)))
Мы были втроём, приехали на фотосессию полные надежд, но слегка волнуясь, как всё пройдёт на природе
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да ещё и за такое короткое время… И все волнения были пустыми, потому что наше общение с 1й минуты прошло на одной волне и это было так круто!
Катя прониклась тем, что нас было трое и у нас была одна идея - отразить, что мы - одна семья и при этом сохранить индивидуальность каждой из нас на фото!
Мы воплотили все наши желания, не испугались пасмурной погоды и дождя по прогнозу и всё получилось на 100 баллов!!!)))
Всё - благодаря Катиному профессионализму: её умению сонастроиться с нами, понять, что мы хотим, какие у нас пожелания и опасения, а ещё юмор, лёгкость, душевность и искренняя заинтересованность в нас как в личностях, а не просто как в клиентах!
Катюша подсказывала, вела нас по всей линии фотосессии и результат получился просто ошеломляюще крутой - мы в полном восторге!
Спасибо, Катюша! Рекомендуем от души и будем встречаться не только в Калининграде, но и в Москве!
Удачи, процветания, вдохновения и благодарных клиентов!

Катя - это тот самый случай, когда это про любовь и взаимпонимание с первого взгляда!)))
Катя - это тот самый случай, когда это про любовь и взаимпонимание с первого взгляда!)))
Катя - это тот самый случай, когда это про любовь и взаимпонимание с первого взгляда!)))
Катя - это тот самый случай, когда это про любовь и взаимпонимание с первого взгляда!)))
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Татьяна
Катюша, это человек-душа, это любовь с первого взгляда! Катя провела для меня совершенно незабываемую фотосессию в мой день рождения, она создала просто невероятно волшебную атмосферу праздника, создалось ощущение, будто бы
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я знаю Катю очень много лет! Мне кажется, у нее есть ключики ко всем сердцам, она хорошо чувствует людей и знает подход к ним, растопит даже самое холодное сердце своей улыбкой!
Были созданы невероятные кадры на закате: прекрасная работа со светом, ракурсами, внимательное отношение к деталям! Особенно меня тронул до слез ролик, который Катя прислала мне в сам день фотосессии. Катюша, спасибо тебе за твой талант, лучезарность и душевность! Счастья и побольше благодарных клиентов!

Катюша, это человек-душа, это любовь с первого взгляда! Катя провела для меня совершенно незабываемую фотосессию в
Катюша, это человек-душа, это любовь с первого взгляда! Катя провела для меня совершенно незабываемую фотосессию в
Катюша, это человек-душа, это любовь с первого взгляда! Катя провела для меня совершенно незабываемую фотосессию в
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