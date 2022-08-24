Приглашаю вас прогуляться по янтарному краю и увезти с собой сотню фотоснимков на память! Мы отправимся на один из самых чистых и красивых пляжей Калининградской области, где я буду ловить в объектив ваши живые эмоции и лучшие ракурсы. А если захотите, поделюсь советами и инсайдерской информацией для путешествия.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Фотографии с видом на Балтику

Янтарный прекрасен в любую погоду: мы прогуляемся вдоль Балтийского побережья и сделаем для вас чудесные фотографии. Я сделаю для вас атмосферные портреты и лайфстайл-фото, покажу самые приятные уголки Янтарного и немного расскажу о нем. После фотосессии у вас останется минимум 100 фотографий в цветокоррекции и, конечно, хорошее настроение!

А еще, если захотите, я поделюсь любой инсайдерской информацией не только о Янтарном, но и о Калининграде: расскажу, куда отправиться за покупками, а куда — за вкуснейшей местной кухней, какие места исследовать и какие музеи посетить.

Организационные детали