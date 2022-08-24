Янтарный прекрасен в любую погоду: мы прогуляемся вдоль Балтийского побережья и сделаем для вас чудесные фотографии. Я сделаю для вас атмосферные портреты и лайфстайл-фото, покажу самые приятные уголки Янтарного и немного расскажу о нем. После фотосессии у вас останется минимум 100 фотографий в цветокоррекции и, конечно, хорошее настроение!
А еще, если захотите, я поделюсь любой инсайдерской информацией не только о Янтарном, но и о Калининграде: расскажу, куда отправиться за покупками, а куда — за вкуснейшей местной кухней, какие места исследовать и какие музеи посетить.