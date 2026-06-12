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хорошем смысле подстраивается под участников, предлагает, не навязывает свое видение; и очень быстро адаптируется под гостей. Она подсказывает как лучше, отлично знает выигрышные локации, и умело интегрирует в них людей.

Мы с мужем совершенно не расслабленные перед камерой люди. И если я ещё более-менее могу что-то придумать или предложить, то защитная реакция мужа - сто миллионов мимических гримас за одну минуту. И с этим почти ничего не удавалось сделать)) раньше!



Да, конечно, мы не хотели вылизанных постановочных кадров, и свою индивидуальность сохранить хотели. О какой лавстори на берегу Балтики вообще могла бы идти речь? Нам просто парную фотку сделать, где никто не дурачится - это уже успех)



А по итогу получилась клевая фотопрогулка, в которой мы просто бесконечно смеялись, болтали, и удивительном образом сделали так много вайбовых фоток, заряжающих и вдохновляющих. И смешные кадры были, и атмосферно-любящие мы на них, и самое главное настоящие. Не шаблонные. Все это стало возможным только благодаря профессионализму, креативу и коммуникабельности Екатерины, конечно!



Я совсем иначе взглянула на Янтарный, который всегда ассоциировала только с песочным пляжем и морем.



Получился классный день, воспоминания о котором останутся не по принципу «классная фотка надо выложить, я тут хорошо получилась», а каждая карточка ассоциируется теперь с Калининградской областью и его жителями, которые и формируют её облик, и благодаря Екатерине он для нас стал - не просто красивым, а легким, юморным и вдохновляющим.



Хочется пожелать Екатерине побольше классных ребят на фотосессиях, интересных локаций, где она станет первопроходцем и, конечно, успеха во всем что она делает) Спасибо большое за эти классные 1,5 часа жизни!)