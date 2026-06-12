Прогулка по янтарному краю Калининградской области - это возможность увезти с собой сотню профессиональных фотоснимков.
На одном из самых чистых и красивых пляжей региона фотограф запечатлеет ваши живые эмоции и лучшие
На одном из самых чистых и красивых пляжей региона фотограф запечатлеет ваши живые эмоции и лучшие
5 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📸 Профессиональные фотографии
- 🌅 Прекрасные виды Балтики
- 📍 Инсайдерская информация о регионе
- 👫 Индивидуальный подход
- 🎨 Авторская цветокоррекция
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Летние месяцы, такие как июнь, июль и август, идеально подходят для фотопрогулки в Янтарном. В это время года Балтийское побережье особенно живописно, что создаёт прекрасные условия для атмосферных фотографий. Тёплая погода позволяет комфортно провести время на свежем воздухе, наслаждаясь красотой природы. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно получить отличные снимки. В это время меньше туристов, что создаёт более спокойную атмосферу для прогулок и фотосессий. Пейзажи в эти месяцы приобретают особую выразительность, добавляя уникальности вашим фотографиям.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Балтийское побережье
- Янтарный
Описание фото-прогулки
Фотографии с видом на Балтику
Янтарный прекрасен в любую погоду: мы прогуляемся вдоль Балтийского побережья и сделаем для вас чудесные фотографии. Я сделаю для вас атмосферные портреты и лайфстайл-фото, покажу самые приятные уголки Янтарного и немного расскажу о нем. После фотосессии у вас останется минимум 100 фотографий в цветокоррекции и, конечно, хорошее настроение!
А еще, если захотите, я поделюсь любой инсайдерской информацией не только о Янтарном, но и о Калининграде: расскажу, куда отправиться за покупками, а куда — за вкуснейшей местной кухней, какие места исследовать и какие музеи посетить.
Организационные детали
- Встречаемся в Янтарном. Добраться до поселка вам нужно самостоятельно.
- Стоимость рассчитана на 1-2 человек, если вас больше, продолжительность и стоимость фотосессии увеличатся
- После прогулки вы получите ссылку на фото (от 100 снимков) в авторской цветокоррекции
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У гостиницы Беккер в Янтарном
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провела экскурсии для 256 туристов
Всем привет! Я Екатерина, фотограф. С удовольствием помогу запечатлеть ваше путешествие моими глазами. Мне очень хочется поделиться красотой свой родины с желающими и показать, как любой человек может быть прекрасен
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 46 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фото прогулка удалась. Екатерина очень приятная девушка, фото сделаны хорошие.
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Моё знакомство с Катей началось с просьбы сократить фотопрогулку до 30 мин, т. к. я не понимала, что там можно фоткать 1,5 часа😂 Катя ответила "без проблем, за ваши деньги,
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С
Прекрасно провели время в компании Екатерины и чувствуя себя кинозвездами на прогулке. Её гибкость позволила заменить дождливый день, который был запланирован, на другой солнечный. Фотографии получились тёплые, солнечные, радостные. Замечательная память останется. Пришлось подождать месяц, но получив работу мастера, мы забыли об этом. Рекомендую профсъемку, самим не сделать так же хорошо
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Это было не просто классно, это было вау!
Екатерина не просто хороший фотограф, она очень чуткий человек, помогающий расслабиться в кадре, создать ту легкую атмосферу в которой захочется позировать. Она в
Екатерина не просто хороший фотограф, она очень чуткий человек, помогающий расслабиться в кадре, создать ту легкую атмосферу в которой захочется позировать. Она в
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Катя - это тот самый случай, когда это про любовь и взаимпонимание с первого взгляда!)))
Мы были втроём, приехали на фотосессию полные надежд, но слегка волнуясь, как всё пройдёт на природе
Мы были втроём, приехали на фотосессию полные надежд, но слегка волнуясь, как всё пройдёт на природе
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Катюша, это человек-душа, это любовь с первого взгляда! Катя провела для меня совершенно незабываемую фотосессию в мой день рождения, она создала просто невероятно волшебную атмосферу праздника, создалось ощущение, будто бы
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