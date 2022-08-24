Ваша фотопрогулка в Янтарном

Атмосферная фотосессия на самом живописном пляже Балтийского моря

5
1 отзыв
Приглашаю вас прогуляться по янтарному краю и увезти с собой сотню фотоснимков на память! Мы отправимся на один из самых чистых и красивых пляжей Калининградской области, где я буду ловить в объектив ваши живые эмоции и лучшие ракурсы. А если захотите, поделюсь советами и инсайдерской информацией для путешествия.
Ваша фотопрогулка в Янтарном
Ваша фотопрогулка в Янтарном
Ваша фотопрогулка в Янтарном
Ваша фотопрогулка в Янтарном
Ваша фотопрогулка в Янтарном
Ваша фотопрогулка в Янтарном
Ваша фотопрогулка в Янтарном
Ваша фотопрогулка в Янтарном
Ваша фотопрогулка в Янтарном
Ваша фотопрогулка в Янтарном
Ваша фотопрогулка в Янтарном
Ваша фотопрогулка в Янтарном
Ваша фотопрогулка в Янтарном
Ваша фотопрогулка в Янтарном
Ваша фотопрогулка в Янтарном
Ваша фотопрогулка в Янтарном
Ваша фотопрогулка в Янтарном
Ваша фотопрогулка в Янтарном
Ваша фотопрогулка в Янтарном
Ваша фотопрогулка в Янтарном
Ваша фотопрогулка в Янтарном
Ваша фотопрогулка в Янтарном
Ваша фотопрогулка в Янтарном
Ваша фотопрогулка в Янтарном
Ваша фотопрогулка в Янтарном
Ваша фотопрогулка в Янтарном
Ваша фотопрогулка в Янтарном
Ваша фотопрогулка в Янтарном
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Фотографии с видом на Балтику

Янтарный прекрасен в любую погоду: мы прогуляемся вдоль Балтийского побережья и сделаем для вас чудесные фотографии. Я сделаю для вас атмосферные портреты и лайфстайл-фото, покажу самые приятные уголки Янтарного и немного расскажу о нем. После фотосессии у вас останется минимум 100 фотографий в цветокоррекции и, конечно, хорошее настроение!

А еще, если захотите, я поделюсь любой инсайдерской информацией не только о Янтарном, но и о Калининграде: расскажу, куда отправиться за покупками, а куда — за вкуснейшей местной кухней, какие места исследовать и какие музеи посетить.

Организационные детали

  • Встречаемся в Янтарном. Добраться до поселка вам нужно самостоятельно.
  • Стоимость рассчитана на 1-2 человек, если вас больше, продолжительность и стоимость фотосессии увеличатся
  • После экскурсии вы получите ссылку на фото (от 100 снимков) в авторской цветокоррекции

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у гостиницы Беккер в Янтарном
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Г
24 авг 2022
Превосходная прогулка с прекрасной Екатериной. Я в полном восторге и от прогулки и от Екатерины и от фотографий! Екатерина - разносторонний, позитивный, творческий и открытый человек! Такого удовольствия от общения давно не испытывала! Благодарю!

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