Увидеть самый красивый район, самую старую лютеранскую церковь и самый героический бастион
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даты
Описание
Что вас ожидает
Амалиенау. Мы побываем в квартале, который до войны считался, пожалуй, самым респектабельным в Кёнигсберге. В начале 20 века он проектировался как самостоятельная часть «города-сада». Задуманный для жизни на фоне природы, район и теперь располагает к неспешным прогулкам и созерцанию. Вы полюбуетесь виллами, насладитесь атмосферными улочками и услышите историю района.
Кирха Юдиттен. Вы увидите самую древнюю постройку из сохранившихся в Калининграде. Это единственный в России памятник северной готики 13 века. Сегодня здесь расположился женский монастырь. Вы осмотрите кирху снаружи и изнутри и почувствуете умиротворение.
Форт № 5. Это одно из главных оборонительных укреплений конца 19 века, часть «Ночной перины Кёнигсберга». В 1945 году он выдержал самую длительную осаду из всех фортов. Я расскажу вам о его героическом прошлом и проведу по местам боевых сражений.
Организационные детали
- Я заберу вас из удобного вам места в пределах Калининграда и по окончании отвезу обратно
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Ford Connect
- Рекомендованный возраст детей — от 6 лет. Если вам необходимо детское кресло, предупредите меня заранее.
- Дополнительные расходы: входной билет для посещения форта — 200 руб. /взрослый, 120 руб. /студенческий, 100 руб. /школьный и пенсионный.
- Выбирайте удобную обувь и одежду по сезону. Для посещения храма женщинам желательно взять платок, чтобы покрыть голову.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.