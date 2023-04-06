Виллы Амалиенау, кирха Юдиттен и Форт № 5. Авто-пешеходная экскурсия

Увидеть самый красивый район, самую старую лютеранскую церковь и самый героический бастион

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В Калининграде есть настоящий оазис посреди города — старый район Амалиенау. Зелёный, с малоэтажной застройкой и особым уютом, он проектировался как «город-сад». Вы прогуляетесь по его улочкам, а я расскажу про концепцию и архитекторов. Также вы увидите древнейшую постройку Калининграда — кирху Юдиттен 13 века. А о городе-крепости поговорим в одном из мощнейших фортов.
Виллы Амалиенау, кирха Юдиттен и Форт № 5. Авто-пешеходная экскурсия
Виллы Амалиенау, кирха Юдиттен и Форт № 5. Авто-пешеходная экскурсия
Виллы Амалиенау, кирха Юдиттен и Форт № 5. Авто-пешеходная экскурсия
Виллы Амалиенау, кирха Юдиттен и Форт № 5. Авто-пешеходная экскурсия
Виллы Амалиенау, кирха Юдиттен и Форт № 5. Авто-пешеходная экскурсия
Виллы Амалиенау, кирха Юдиттен и Форт № 5. Авто-пешеходная экскурсия
Виллы Амалиенау, кирха Юдиттен и Форт № 5. Авто-пешеходная экскурсия
Виллы Амалиенау, кирха Юдиттен и Форт № 5. Авто-пешеходная экскурсия
Виллы Амалиенау, кирха Юдиттен и Форт № 5. Авто-пешеходная экскурсия
Виллы Амалиенау, кирха Юдиттен и Форт № 5. Авто-пешеходная экскурсия
Виллы Амалиенау, кирха Юдиттен и Форт № 5. Авто-пешеходная экскурсия
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Описание

Что вас ожидает

Амалиенау. Мы побываем в квартале, который до войны считался, пожалуй, самым респектабельным в Кёнигсберге. В начале 20 века он проектировался как самостоятельная часть «города-сада». Задуманный для жизни на фоне природы, район и теперь располагает к неспешным прогулкам и созерцанию. Вы полюбуетесь виллами, насладитесь атмосферными улочками и услышите историю района.

Кирха Юдиттен. Вы увидите самую древнюю постройку из сохранившихся в Калининграде. Это единственный в России памятник северной готики 13 века. Сегодня здесь расположился женский монастырь. Вы осмотрите кирху снаружи и изнутри и почувствуете умиротворение.

Форт № 5. Это одно из главных оборонительных укреплений конца 19 века, часть «Ночной перины Кёнигсберга». В 1945 году он выдержал самую длительную осаду из всех фортов. Я расскажу вам о его героическом прошлом и проведу по местам боевых сражений.

Организационные детали

  • Я заберу вас из удобного вам места в пределах Калининграда и по окончании отвезу обратно
  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Ford Connect
  • Рекомендованный возраст детей — от 6 лет. Если вам необходимо детское кресло, предупредите меня заранее.
  • Дополнительные расходы: входной билет для посещения форта — 200 руб. /взрослый, 120 руб. /студенческий, 100 руб. /школьный и пенсионный.
  • Выбирайте удобную обувь и одежду по сезону. Для посещения храма женщинам желательно взять платок, чтобы покрыть голову.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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