В Калининграде есть настоящий оазис посреди города — старый район Амалиенау. Зелёный, с малоэтажной застройкой и особым уютом, он проектировался как «город-сад». Вы прогуляетесь по его улочкам, а я расскажу про концепцию и архитекторов. Также вы увидите древнейшую постройку Калининграда — кирху Юдиттен 13 века. А о городе-крепости поговорим в одном из мощнейших фортов.

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Описание

Что вас ожидает

Амалиенау. Мы побываем в квартале, который до войны считался, пожалуй, самым респектабельным в Кёнигсберге. В начале 20 века он проектировался как самостоятельная часть «города-сада». Задуманный для жизни на фоне природы, район и теперь располагает к неспешным прогулкам и созерцанию. Вы полюбуетесь виллами, насладитесь атмосферными улочками и услышите историю района.

Кирха Юдиттен. Вы увидите самую древнюю постройку из сохранившихся в Калининграде. Это единственный в России памятник северной готики 13 века. Сегодня здесь расположился женский монастырь. Вы осмотрите кирху снаружи и изнутри и почувствуете умиротворение.

Форт № 5. Это одно из главных оборонительных укреплений конца 19 века, часть «Ночной перины Кёнигсберга». В 1945 году он выдержал самую длительную осаду из всех фортов. Я расскажу вам о его героическом прошлом и проведу по местам боевых сражений.

Организационные детали