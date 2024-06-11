Станислав — ваш гид в Калининграде

Провёл экскурсии для 194 туристов

читать дальше в целом, и Кёнигсберга в частности. За эти годы мне удалось собрать множество интересных сведений, фактов и легенд, буквально пронизывающих эту древнюю землю, начиная с эпохи языческой Пруссии, последующей колонизации этих земель Тевтонским орденом и заканчивая довоенными и послевоенными событиями 20-го века, охватывая и наши дни. Убеждён, что полученными знаниями необходимо делиться с другими людьми, особенно, путешественниками! Свои экскурсии стараюсь проводить максимально ярко и интересно. Присоединяйтесь!:)

Здравствуйте! Меня зовут Станислав. Почти всю свою сознательную жизнь (порядка 30 лет) я живу в Калининграде. И город, и область знаю очень хорошо. Много лет занимаюсь изучением истории Восточной Пруссии