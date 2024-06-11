Властелин колец. Две башни

Познакомиться со свидетелями города-крепости Кёнигсберг и раскрыть их тайны в мини-группе
Кёнигсберг был основан как замок и оставался городом-крепостью вплоть до конца Второй мировой войны.

На экскурсии я познакомлю вас с кольцом фортификационных укреплений, возведённых в конце 19 — начале 20 веков и связанных одной целью: сделать так, чтобы жители Кёнигсберга могли спать спокойно.
Властелин колец. Две башни
Властелин колец. Две башни
Властелин колец. Две башни
Ближайшие даты:
Время начала: 11:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Мы прогуляемся вдоль городских оборонительных укреплений Кёнигсберга. Что от них осталось, какую роль они играли в военные годы и в мирное время, какую славу о себе оставили, кому были посвящены? Что такое «Ночная перина Кёнигсберга»? Об этом и поговорим.
  • Посмотрим на место, где совпали вальные кольца вокруг Кёнигсберга. Вы узнаете о двух символических башнях-близнецах — Врангель и Дона — и раскроете, как в месте бывших оборонительных объектов кипела мирная жизнь обычных кёнигсбержцев.
  • На своём пути мы встретим городские ворота (Росгартенские, Королевские и Закхаймские) и поговорим о том, куда они вели и как часто принимали гостей. Расскажу вам, за чей счёт и кем они строились. И о том, как и почему они получили свои названия.
  • Вспомним о подвигах военачальников и простых солдат. Почувствуем, каково было держать оборону под прикрытием природного ландшафта.
  • Прогуляемся от нынешней площади Василевского вдоль символов мирной жизни и полной боеготовности. Вы узнаете, где был водружён флаг победителей и прозвучали последние выстрелы 1945 года.
  • Пройдём мимо казармы Кронпринц по одной из бывших улиц Кёнигсберга — Литовскому валу, сохранившему своё первоначальное очарование. Вы посмотрите, как сейчас используются уцелевшие бастионы и как городские ворота сегодня встречают своих гостей.

Организационные детали

  • Экскурсия подойдёт для взрослых и детей старшего школьного возраста.
  • Все достопримечательности осматриваем снаружи.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 341 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Росгартенских ворот
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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