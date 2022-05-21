Маршрут

Калининград — пос. Зеленополье (Борхерсторф) — г. Правдинск (Фридланд) — г. Знаменск (Велау) — г. Гвардейск (Тапиау) — пос. Низовье (замок Вальдау) — пос. Родники (кирха Арнау (1364 г.)) — Калининград.

Программа экскурсии

В поселке Зеленополье вы увидите чудом сохранившуюся мозаику из смальты на руинах кирхи приходской церкви XVIII века.

В Правдинске (Фридланде) посетите старую рыночную площадь города, старейший парк, смотровую площадку кирхи Святого Георгия 1360 г. на берегу Мельничного пруда, увидите открытую панораму на город.

В Знаменске (бывшем Велау) вас ждет краткая обзорная экскурсия по центру города. Вы увидите Семиарочный мост через р. Преголя, немецкую Орденскую церковь Св. Якуба, памятник готической архитектуры XIII века, водонапорную башню начала XX века.

После отправимся на обзорную экскурсию по историческому центру Гвардейска и рыночной площади. Увидим Орденский замок Тапиау XIII (обзорно), водонапорную башню Тапиау (1920), Данцигерштрассе, дом художника Ловиса Коринта (1825 г.), ратушу 1922 года постройки с танцующими кукольными фигурками и кирху Тапиау.

Побываем и в поселке Низовье (Вальдау). Вас ожидает экскурсия по самому первому Орденскому замку Вальдау (XIII в.), посещение музея, внешний осмотр кирхи Арнау (пос. Родники) памяти Святой Катарины.