Выездная экскурсия «Тени старых городов»

Насыщенное однодневное путешествие по маршруту: Калининград - пос. Зеленополье (Борхерсторф) - г. Правдинск (Фридланд)

4.4
8 отзывов
Насыщенное однодневное путешествие по маршруту: Калининград — пос. Зеленополье (Борхерсторф) — г. Правдинск (Фридланд) — г. Знаменск (Велау) — г. Гвардейск (Тапиау) — пос. Низовье (замок Вальдау) — пос. Родники (кирха Арнау (1364 г.)) — Калининград.
Выездная экскурсия «Тени старых городов»
Выездная экскурсия «Тени старых городов»
Выездная экскурсия «Тени старых городов»
Выездная экскурсия «Тени старых городов»
Выездная экскурсия «Тени старых городов»
Выездная экскурсия «Тени старых городов»

Что вас ожидает 🤩

  • Поселок Зеленополье:
  • Руины кирхи приходской церкви XVIII века
  • Правдинск (Фридланд):
  • Старая рыночная площадь города
  • Старейший парк
  • Смотровая площадка кирхи Святого Георгия 1360 г. на берегу Мельничного пруда
  • Знаменск (бывший Велау):
  • Семиарочный мост через р. Преголя
  • Немецкая Орденская церковь Св. Якуба
  • Водонапорная башня начала XX века
  • Гвардейск:
  • Орденский замок Тапиау XIII
  • Водонапорная башня Тапиау (1920 г.)
  • Данцигерштрассе
  • Дом художника Ловиса Коринта (1825 г.)
  • Ратуша 1922 года постройки с танцующими кукольными фигурками
  • Кирха Тапиау
  • Поселок Низовье (Вальдау):
  • Самый первый Орденский замок Вальдау (XIII в.)
  • Кирха Арнау (пос. Родники) памяти Святой Катарины

Маршрут

Калининград — пос. Зеленополье (Борхерсторф) — г. Правдинск (Фридланд) — г. Знаменск (Велау) — г. Гвардейск (Тапиау) — пос. Низовье (замок Вальдау) — пос. Родники (кирха Арнау (1364 г.)) — Калининград.

Программа экскурсии

В поселке Зеленополье вы увидите чудом сохранившуюся мозаику из смальты на руинах кирхи приходской церкви XVIII века.
В Правдинске (Фридланде) посетите старую рыночную площадь города, старейший парк, смотровую площадку кирхи Святого Георгия 1360 г. на берегу Мельничного пруда, увидите открытую панораму на город.
В Знаменске (бывшем Велау) вас ждет краткая обзорная экскурсия по центру города. Вы увидите Семиарочный мост через р. Преголя, немецкую Орденскую церковь Св. Якуба, памятник готической архитектуры XIII века, водонапорную башню начала XX века.
После отправимся на обзорную экскурсию по историческому центру Гвардейска и рыночной площади. Увидим Орденский замок Тапиау XIII (обзорно), водонапорную башню Тапиау (1920), Данцигерштрассе, дом художника Ловиса Коринта (1825 г.), ратушу 1922 года постройки с танцующими кукольными фигурками и кирху Тапиау.
Побываем и в поселке Низовье (Вальдау). Вас ожидает экскурсия по самому первому Орденскому замку Вальдау (XIII в.), посещение музея, внешний осмотр кирхи Арнау (пос. Родники) памяти Святой Катарины.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Входные билеты в замок Вальдау (100 руб. /чел.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ленинский проспект, 81, Калининград
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По вторникам в 13:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

По вторникам в 13:00

Отзывы от туристов

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