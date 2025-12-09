Приглашаем отправиться в мир песчаных дюн, древних сосен и тайн Балтики. Вы прогуляетесь по побережью, увидите загадочный Танцующий лес и подниметесь на самую высокую точку Куршской косы, чтобы полюбоваться подвижными песками и пейзажами, каких нет больше нигде в России.

Описание экскурсии

Танцующий лес (40 мин) — одно из самых загадочных мест России. Сосны здесь изгибаются в спирали, кольца и причудливые формы, будто танцуя на ветру. Учёные не могут до конца объяснить этот феномен, а легенды рассказывают о древних духах рощи.

Высота Эфа (40 мин) — самая высокая дюна Куршской косы (до 50 м). Вы подниметесь по песчаному склону и словно попадёте в миниатюрную пустыню. С вершины открывается вид на Балтийское море и бескрайние леса.

На пути к морю вы увидите редкие растения и услышите истории о том, как здесь боролись с движущимися песками, переселяли деревни и сохраняли этот хрупкий уголок природы.

Организационные детали