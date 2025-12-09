Приглашаем отправиться в мир песчаных дюн, древних сосен и тайн Балтики.
Вы прогуляетесь по побережью, увидите загадочный Танцующий лес и подниметесь на самую высокую точку Куршской косы, чтобы полюбоваться подвижными песками и пейзажами, каких нет больше нигде в России.
Описание экскурсии
Танцующий лес (40 мин) — одно из самых загадочных мест России. Сосны здесь изгибаются в спирали, кольца и причудливые формы, будто танцуя на ветру. Учёные не могут до конца объяснить этот феномен, а легенды рассказывают о древних духах рощи.
Высота Эфа (40 мин) — самая высокая дюна Куршской косы (до 50 м). Вы подниметесь по песчаному склону и словно попадёте в миниатюрную пустыню. С вершины открывается вид на Балтийское море и бескрайние леса.
На пути к морю вы увидите редкие растения и услышите истории о том, как здесь боролись с движущимися песками, переселяли деревни и сохраняли этот хрупкий уголок природы.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе туристического класса с багажным отделением
- Дорога из Калининграда в одну сторону занимает около часа, переезды между локациями — в пределах получаса
- Дополнительно оплачивается туристический сбор 400 ₽ за взрослого, дети до 18 и пенсионеры — бесплатно
- Программа не включает полноценный обед, но у вас будет около часа свободного времени на перекус
- Вас будет сопровождать один из гидов нашей команды
в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 13:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|1250 ₽
|Дети 8-18 лет
|1200 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
|Пенсионеры
|1200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Шевченко
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 13:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Мадина — Организатор в Калининграде
Провела экскурсии для 90 туристов
Мы — команда профессиональных гидов и организаторов с многолетним опытом, которые знают и любят этот регион. Наша цель — не просто рассказать вам историю, а создать для вас настоящее приключение!
