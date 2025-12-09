Мои заказы

Загадки и чудеса Куршской косы

Из Калининграда - к Танцующему лесу, на высоту Эфа и по берегу моря
Приглашаем отправиться в мир песчаных дюн, древних сосен и тайн Балтики.

Вы прогуляетесь по побережью, увидите загадочный Танцующий лес и подниметесь на самую высокую точку Куршской косы, чтобы полюбоваться подвижными песками и пейзажами, каких нет больше нигде в России.
Описание экскурсии

Танцующий лес (40 мин) — одно из самых загадочных мест России. Сосны здесь изгибаются в спирали, кольца и причудливые формы, будто танцуя на ветру. Учёные не могут до конца объяснить этот феномен, а легенды рассказывают о древних духах рощи.

Высота Эфа (40 мин) — самая высокая дюна Куршской косы (до 50 м). Вы подниметесь по песчаному склону и словно попадёте в миниатюрную пустыню. С вершины открывается вид на Балтийское море и бескрайние леса.

На пути к морю вы увидите редкие растения и услышите истории о том, как здесь боролись с движущимися песками, переселяли деревни и сохраняли этот хрупкий уголок природы.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе туристического класса с багажным отделением
  • Дорога из Калининграда в одну сторону занимает около часа, переезды между локациями — в пределах получаса
  • Дополнительно оплачивается туристический сбор 400 ₽ за взрослого, дети до 18 и пенсионеры — бесплатно
  • Программа не включает полноценный обед, но у вас будет около часа свободного времени на перекус
  • Вас будет сопровождать один из гидов нашей команды

в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 13:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый1250 ₽
Дети 8-18 лет1200 ₽
Дети до 7 летБесплатно
Пенсионеры1200 ₽
Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Шевченко
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 13:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Мадина
Мадина — Организатор в Калининграде
Провела экскурсии для 90 туристов
Мы — команда профессиональных гидов и организаторов с многолетним опытом, которые знают и любят этот регион. Наша цель — не просто рассказать вам историю, а создать для вас настоящее приключение!
читать дальше

В каждой экскурсии — эмоции, интересные факты и атмосфера, которая погружает в эпоху Средневековья, времен Кёнигсберга и военных лет. Что делает нас особенными? Проверенные маршруты — мы собрали самые красивые и знаковые места, чтобы каждое путешествие оставалось в памяти. Комфортные условия — наши автобусы оборудованы всем необходимым, а удобные точки посадки по городу делают поездку ещё приятнее. Экскурсии на любой вкус — классические обзорные маршруты, путешествия к замкам, фортам, природным достопримечательностям и даже уникальные авторские туры.

Входит в следующие категории Калининграда

