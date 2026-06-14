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Загадочная Куршская коса с сертифицированным гидом

Увидеть и узнать всё, что вы ожидаете от этого уникального места-символа Калининградской области
Куршская коса — моё любимое место в родном крае.

На экскурсии я не только поделюсь с вами этой любовью, но расскажу о чарующем уголке земли со всех сторон.

История, природные особенности, обитатели, включение в список ЮНЕСКО, хроники нацпарка: не упустим ничего.

Вы пройдёте по экотропам к Танцующему лесу и дюнам, прогуляетесь по пляжу и насладитесь полезным воздухом!
5
40 отзывов
Загадочная Куршская коса с сертифицированным гидом
Загадочная Куршская коса с сертифицированным гидом
Загадочная Куршская коса с сертифицированным гидом

Описание экскурсии

Продуманное, удобное и интересное путешествие на косу

Дорогие гости, мы встретимся в оговорённом месте, и я предложу вам выбрать: поехать в национальный парк по скоростной автостраде (Балтийское кольцо) или по старой немецкой дороге с вековыми деревьями вдоль неё, гнёздами аистов, посёлками и полями. Можно также отправиться туда по одному пути, а обратно по другому.

И дорога, и время на Куршской косе будут наполнены моими рассказами. Вы поймёте, как формировалась эта узкая полоска суши, узнаете об истории её заселения (вспомним куршей, викингов, датчан), о здешних королевских охотах, песчаной катастрофе и современной жизни косы.

Маршрут

Танцующий лес — пешеходный маршрут к причудливо изогнутым деревьям. Попробуем разгадать их тайну и обсудим версии возникновения этого места, в том числе мистические. Найдём то, что не видно на первый взгляд, и сравним Танцующий лес с аналогами в других частях света.

Высота Эфа — одна из самых высоких подвижных дюн в Европе. В этой части экскурсии вы насладитесь прогулкой по лесной экотропе, хвойными ароматами и видами со смотровых площадок. Приготовьте фотоаппараты, ведь им предстоит запечатлеть три вида куршских дюн, в том числе редкие белые. Неподалёку мы, конечно, прогуляемся вдоль моря.

Рыбный ресторан на выбор. Куршская коса всегда славилась блюдами из рыбы, особенно из балтийского угря. Предлагаю вам оценить местную кухню в одном из уютных проверенных ресторанчиков. Только важно договориться заранее, чтобы я забронировал столик.

Если захотите и при наличии времени, мы также можем посетить: станцию кольцевания птиц «Фрингилла» (работает с 1 апреля по 15 октября), Высоту Мюллера, Музей Куршской косы, Музей русских суеверий, озеро Лебедь или Королевский бор. Кроме того, по дороге можно заехать в Зеленоградск, замок Шаакен или Нессельбек.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • На автомобиле Hyundai Solaris 2015 года с кондиционером. Пожалуйста, предупредите заранее, если с вами будут дети (я возьму с собой бустер).
  • Я заберу вас по указанному вами адресу в Калининграде либо из аэропорта «Храброво» и после экскурсии привезу обратно
  • Тайминг экскурсии — 7 часов с момента встречи с учётом времени дороги туда и обратно
  • Маршрут можно корректировать по вашим пожеланиям

Дополнительные расходы

  • Проезд в национальный парк: 400 ₽ за каждого пассажира (есть льготные категории)
  • Питание (по желанию)
  • Билеты в музей и полевой стационар (по желанию)

Дополнительные опции

  • По желанию можно продлить экскурсионное время из расчёта 2000 ₽/час
  • Начало и окончание экскурсии в Пионерском: + 2000 ₽
  • Начало и окончание экскурсии в Янтарном: + 3000 ₽
  • Начало и окончание экскурсии в Зеленоградске: + 1500 ₽
  • Начало и окончание экскурсии в Светлогорске: + 2000 ₽

На Куршской косе бывает ветренно и случаются кратковременные дожди. Шарфики, зонтики, удобная непромокаемая обувь приветствуются.

Некоторые маршруты на косе могут быть закрыты для посещения (в зависимости от сезона, дня недели и времени суток).

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В месте по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваша команда гидов в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 621 туриста
Добрый день, уважаемые гости Янтарного края! Меня зовут Алексей, я родился в Калининградской области. Дипломированный экскурсовод (диплом БФУ имени Канта по направлению «Экскурсоведение»), аттестованный и сертифицированный гид по национальному парку
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«Куршская коса». Люблю свой край и много путешествую по нему. Куршская коса — моё любимое место в области, чарующее красотой и свежим воздухом. С радостью расскажу вам об этом парке и покажу его самые важные маршруты. Мне нравится общаться с интересными людьми, делиться с ними своими мыслями и знаниями. Я здесь, чтобы влюблять вас в это прекрасное место и делать ваш отдых приятным, интересным, незабываемым! Увлекаюсь спортом, играю на гитаре в рок-группе, занимаюсь предпринимательством, имею высшее финансовое образование и огромный опыт работы с людьми. С удовольствием пообщаюсь на темы музыки, спорта, путешествий по России и миру. Как правило, все экскурсии я провожу лично. В случае занятости или накладок привлекаю к проведению отдельных экскурсий своих дипломированных и опытных коллег. До скорой приятной встречи!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 40 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
40
4
3
2
1
А
Поездка с Алексеем на Куршскую косу прошла великолепно! Мы стартовали вовремя из Светлогорска, маршрут был подстроен под наши потребности и хотелки. Алексей - прекрасный рассказчик с хорошей информативной базой! Это была очень насыщенная поездка, с прекрасными локациями и неповторимыми впечатлениями и волшебными фотографиями! Спасибо за этот насыщенный яркий день 🌟
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Надежда
Поездка прошла волшебно! Алексей помог нам насладиться этим местом в полной мере показав самые интересные места и рассказав множество подробностей, было ощущение, что мы путешествовали с другом. Всем рекомендую пройти этот маршрут с Алексеем. Если человек влюблен в место, то расскажет он о нём не буднично, а так, что хочется в него возвращатся.
Поездка прошла волшебно! Алексей помог нам насладиться этим местом в полной мере показав самые интересные места
Поездка прошла волшебно! Алексей помог нам насладиться этим местом в полной мере показав самые интересные места
Поездка прошла волшебно! Алексей помог нам насладиться этим местом в полной мере показав самые интересные места
Поездка прошла волшебно! Алексей помог нам насладиться этим местом в полной мере показав самые интересные места
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Анна
Алексей великолепный!
В нашей группе были я (32года), мама (58 лет), мой ребёнок (4 года).
Все трое с разными потребностями: я - заядлый путешественник и это было далеко не первое посещение Куршской
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косы, у меня здесь свои места силы, понятные только мне; мама - очень мало путешествовала и любитель качественных рассказов о местах, куда попадает; дочка - просто ребёнок, которого надо не умотать и вдохновить)
Мы заранее договорились с Алексеем о нашем маршруте, который немного отличался от классики поездок по Косе, он сразу уловил то, что нам надо и мы нашли оптимальное решение, чтобы все трое остались довольны. И всё получилось!
Алексей великолепный гид и потрясающий человек - лёгкий, коммуникабельный, чувствует людей, их интересы и потребности.
Что самое главное для меня - Алексей сам отец и контакт с детьми у него есть, дочка сразу им прониклась и хотела ходить только с ним, сразу нашла в Алексее друга) а дети очень тонко чувствуют людей)
Если вы порядочный турист с добрыми намерениями, которому нужен проводник в мир прекрасного, тогда, конечно, сердечно рекомендую Алексея! (Потому что только самых лучших туристов он и заслуживает:)

Алексей великолепный!
Алексей великолепный!
Алексей великолепный!
Алексей великолепный!
Алексей великолепный!
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С
Если бы можно было бы поставить 10 звёзд- поставила бы 10. Алексей очень интеллигентный, очень интересный рассказчик! Он показал нам просто потрясающей красоты места Куршской косы! Безусловно, за один день охватить всё и побывать везде не получилось. Значит, есть повод вернуться ещё раз и, конечно, обратиться к Алексею ещё раз, как к проводнику прекрасного:)
Если бы можно было бы поставить 10 звёзд- поставила бы 10. Алексей очень интеллигентный, очень интересный
Если бы можно было бы поставить 10 звёзд- поставила бы 10. Алексей очень интеллигентный, очень интересный
Если бы можно было бы поставить 10 звёзд- поставила бы 10. Алексей очень интеллигентный, очень интересный
Если бы можно было бы поставить 10 звёзд- поставила бы 10. Алексей очень интеллигентный, очень интересный
Если бы можно было бы поставить 10 звёзд- поставила бы 10. Алексей очень интеллигентный, очень интересный
Если бы можно было бы поставить 10 звёзд- поставила бы 10. Алексей очень интеллигентный, очень интересный
Если бы можно было бы поставить 10 звёзд- поставила бы 10. Алексей очень интеллигентный, очень интересный
Если бы можно было бы поставить 10 звёзд- поставила бы 10. Алексей очень интеллигентный, очень интересный
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Михаил
Не очень люблю много писать, по этому все по делу)) Все прошло отлично! Алексей интересно рассказывает и без лишней информации, дает пофантазировать и поразмышлять над сказанным, отвечает на вопросы. Продуманный
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маршрут, все по пути, оптимизировано по времени но при этом достаточно гибко, с запасом. В общем мы с женой остались довольны и определенно при следующей поездке свяжемся с Алексеем, и попробуем уговорить показать нам Балтийск и Янтарный… туда мы добраться пока не успели. Определенно рекомендую!

Не очень люблю много писать, по этому все по делу)) Все прошло отлично! Алексей интересно рассказывает
Не очень люблю много писать, по этому все по делу)) Все прошло отлично! Алексей интересно рассказывает
Не очень люблю много писать, по этому все по делу)) Все прошло отлично! Алексей интересно рассказывает
Не очень люблю много писать, по этому все по делу)) Все прошло отлично! Алексей интересно рассказывает
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Елена
Алексей организовал индивидуальную экскурсию для нашей семьи, были учтены все пожелания по маршруту и продолжительности экскурсии. Особенно ценно для нас место для купания вдали от туристов. Интересный рассказ и отличное настроение гарантированы. Всем рекомендую.
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