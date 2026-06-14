На экскурсии я не только поделюсь с вами этой любовью, но расскажу о чарующем уголке земли со всех сторон.
История, природные особенности, обитатели, включение в список ЮНЕСКО, хроники нацпарка: не упустим ничего.
Вы пройдёте по экотропам к Танцующему лесу и дюнам, прогуляетесь по пляжу и насладитесь полезным воздухом!
Описание экскурсии
Продуманное, удобное и интересное путешествие на косу
Дорогие гости, мы встретимся в оговорённом месте, и я предложу вам выбрать: поехать в национальный парк по скоростной автостраде (Балтийское кольцо) или по старой немецкой дороге с вековыми деревьями вдоль неё, гнёздами аистов, посёлками и полями. Можно также отправиться туда по одному пути, а обратно по другому.
И дорога, и время на Куршской косе будут наполнены моими рассказами. Вы поймёте, как формировалась эта узкая полоска суши, узнаете об истории её заселения (вспомним куршей, викингов, датчан), о здешних королевских охотах, песчаной катастрофе и современной жизни косы.
Маршрут
Танцующий лес — пешеходный маршрут к причудливо изогнутым деревьям. Попробуем разгадать их тайну и обсудим версии возникновения этого места, в том числе мистические. Найдём то, что не видно на первый взгляд, и сравним Танцующий лес с аналогами в других частях света.
Высота Эфа — одна из самых высоких подвижных дюн в Европе. В этой части экскурсии вы насладитесь прогулкой по лесной экотропе, хвойными ароматами и видами со смотровых площадок. Приготовьте фотоаппараты, ведь им предстоит запечатлеть три вида куршских дюн, в том числе редкие белые. Неподалёку мы, конечно, прогуляемся вдоль моря.
Рыбный ресторан на выбор. Куршская коса всегда славилась блюдами из рыбы, особенно из балтийского угря. Предлагаю вам оценить местную кухню в одном из уютных проверенных ресторанчиков. Только важно договориться заранее, чтобы я забронировал столик.
Если захотите и при наличии времени, мы также можем посетить: станцию кольцевания птиц «Фрингилла» (работает с 1 апреля по 15 октября), Высоту Мюллера, Музей Куршской косы, Музей русских суеверий, озеро Лебедь или Королевский бор. Кроме того, по дороге можно заехать в Зеленоградск, замок Шаакен или Нессельбек.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
- На автомобиле Hyundai Solaris 2015 года с кондиционером. Пожалуйста, предупредите заранее, если с вами будут дети (я возьму с собой бустер).
- Я заберу вас по указанному вами адресу в Калининграде либо из аэропорта «Храброво» и после экскурсии привезу обратно
- Тайминг экскурсии — 7 часов с момента встречи с учётом времени дороги туда и обратно
- Маршрут можно корректировать по вашим пожеланиям
Дополнительные расходы
- Проезд в национальный парк: 400 ₽ за каждого пассажира (есть льготные категории)
- Питание (по желанию)
- Билеты в музей и полевой стационар (по желанию)
Дополнительные опции
- По желанию можно продлить экскурсионное время из расчёта 2000 ₽/час
- Начало и окончание экскурсии в Пионерском: + 2000 ₽
- Начало и окончание экскурсии в Янтарном: + 3000 ₽
- Начало и окончание экскурсии в Зеленоградске: + 1500 ₽
- Начало и окончание экскурсии в Светлогорске: + 2000 ₽
На Куршской косе бывает ветренно и случаются кратковременные дожди. Шарфики, зонтики, удобная непромокаемая обувь приветствуются.
Некоторые маршруты на косе могут быть закрыты для посещения (в зависимости от сезона, дня недели и времени суток).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
В нашей группе были я (32года), мама (58 лет), мой ребёнок (4 года).
Все трое с разными потребностями: я - заядлый путешественник и это было далеко не первое посещение Куршской