Загадочная Куршская коса с сертифицированным гидом

Увидеть и узнать всё, что вы ожидаете от этого уникального места-символа Калининградской области

5
2 отзыва
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Куршская коса — моё любимое место в родном крае.

На экскурсии я не только поделюсь с вами этой любовью, но расскажу о чарующем уголке земли со всех сторон.

История, природные особенности, обитатели, включение в список ЮНЕСКО, хроники нацпарка: не упустим ничего.

Вы пройдёте по экотропам к Танцующему лесу и дюнам, прогуляетесь по пляжу и насладитесь полезным воздухом!
Загадочная Куршская коса с сертифицированным гидом
Загадочная Куршская коса с сертифицированным гидом
Загадочная Куршская коса с сертифицированным гидом
Загадочная Куршская коса с сертифицированным гидом
Загадочная Куршская коса с сертифицированным гидом
Загадочная Куршская коса с сертифицированным гидом
Загадочная Куршская коса с сертифицированным гидом
Загадочная Куршская коса с сертифицированным гидом
Загадочная Куршская коса с сертифицированным гидом
Загадочная Куршская коса с сертифицированным гидом
Загадочная Куршская коса с сертифицированным гидом
Загадочная Куршская коса с сертифицированным гидом
Загадочная Куршская коса с сертифицированным гидом
Загадочная Куршская коса с сертифицированным гидом
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Продуманное, удобное и интересное путешествие на косу

Дорогие гости, мы встретимся в оговорённом месте, и я предложу вам выбрать: поехать в национальный парк по скоростной автостраде (Балтийское кольцо) или по старой немецкой дороге с вековыми деревьями вдоль неё, гнёздами аистов, посёлками и полями. Можно также отправиться туда по одному пути, а обратно по другому.

И дорога, и время на Куршской косе будут наполнены моими рассказами. Вы поймёте, как формировалась эта узкая полоска суши, узнаете об истории её заселения (вспомним куршей, викингов, датчан), о здешних королевских охотах, песчаной катастрофе и современной жизни косы.

Маршрут

Танцующий лес — пешеходный маршрут к причудливо изогнутым деревьям. Попробуем разгадать их тайну и обсудим версии возникновения этого места, в том числе мистические. Найдём то, что не видно на первый взгляд, и сравним Танцующий лес с аналогами в других частях света.

Высота Эфа — одна из самых высоких подвижных дюн в Европе. В этой части экскурсии вы насладитесь прогулкой по лесной экотропе, хвойными ароматами и видами со смотровых площадок. Приготовьте фотоаппараты, ведь им предстоит запечатлеть три вида куршских дюн, в том числе редкие белые. Неподалёку мы, конечно, прогуляемся вдоль моря.

Рыбный ресторан на выбор. Куршская коса всегда славилась блюдами из рыбы, особенно из балтийского угря. Предлагаю вам оценить местную кухню в одном из уютных проверенных ресторанчиков. Только важно договориться заранее, чтобы я забронировал столик.

Если захотите и при наличии времени, мы также можем посетить: станцию кольцевания птиц «Фрингилла» (работает с 1 апреля по 15 октября), Высоту Мюллера, Музей Куршской косы, Музей русских суеверий, озеро Лебедь или Королевский бор. Кроме того, по дороге можно заехать в Зеленоградск, замок Шаакен или Нессельбек.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • На автомобиле Hyundai Solaris 2015 года с кондиционером. Пожалуйста, предупредите заранее, если с вами будут дети (в этом случае я возьму с собой бустер).
  • Я заберу вас по указанному вами адресу в Калининграде либо из аэропорта «Храброво» и после экскурсии привезу обратно
  • Тайминг экскурсии — 7 часов с момента встречи с учётом времени дороги туда и обратно
  • С 16 октября по 29 февраля продолжительность экскурсии — 6 часов
  • Маршрут можно корректировать по вашим пожеланиям

Дополнительные расходы

  • Проезд в национальный парк: 450 руб. машина и гид + 300 руб. с каждого пассажира (есть льготные категории)
  • Питание (по желанию)
  • Билеты в музей и полевой стационар (по желанию) — 300 руб. /взрослый, 150 руб. /детский

Дополнительные опции

  • По желанию можно продлить экскурсионное время из расчёта 1000 руб. /час.
  • Начало и окончание экскурсии в Зеленоградске + 500 руб.
  • Начало и окончание экскурсии в Светлогорске или Пионерском + 1000 руб.
  • Начало и окончание экскурсии в Янтарном + 1900 руб.

! Некоторые маршруты на косе могут быть закрыты для посещения (в зависимости от сезона, дня недели и времени суток).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в месте по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
В
30 сен 2023
Экскурсия очень понравилась, все на высоком профессиональном уровне. В сем рекомендуем.
Е
11 сен 2023
Отличнейшая программа!Алексей прекрасен! Очень интересная подача, грамотный и эрудированный,комфортный гид!Мы были в восторге, маршрут сформирован как и хотели и коса и лес и музей все успели, ресторан спасибо большое за бронь очень вкусный был обед) по дороге много интересного узнали и о Калининграде и о косе и конечно о танцующем лесе! Спасибо огромное Алексею однозначно рекомендуем!!!

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Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Для школьников
Летние
Природа и пейзажи
Выездные
На весь день
Куршская Коса
Популярные места
Танцующий лес
Станция Фрингилла
Высота Эфа

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