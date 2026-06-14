Куршская коса — моё любимое место в родном крае. На экскурсии я не только поделюсь с вами этой любовью, но расскажу о чарующем уголке земли со всех сторон. История, природные особенности, обитатели, включение в список ЮНЕСКО, хроники нацпарка: не упустим ничего. Вы пройдёте по экотропам к Танцующему лесу и дюнам, прогуляетесь по пляжу и насладитесь полезным воздухом!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Продуманное, удобное и интересное путешествие на косу

Дорогие гости, мы встретимся в оговорённом месте, и я предложу вам выбрать: поехать в национальный парк по скоростной автостраде (Балтийское кольцо) или по старой немецкой дороге с вековыми деревьями вдоль неё, гнёздами аистов, посёлками и полями. Можно также отправиться туда по одному пути, а обратно по другому.

И дорога, и время на Куршской косе будут наполнены моими рассказами. Вы поймёте, как формировалась эта узкая полоска суши, узнаете об истории её заселения (вспомним куршей, викингов, датчан), о здешних королевских охотах, песчаной катастрофе и современной жизни косы.

Маршрут

Танцующий лес — пешеходный маршрут к причудливо изогнутым деревьям. Попробуем разгадать их тайну и обсудим версии возникновения этого места, в том числе мистические. Найдём то, что не видно на первый взгляд, и сравним Танцующий лес с аналогами в других частях света.

Высота Эфа — одна из самых высоких подвижных дюн в Европе. В этой части экскурсии вы насладитесь прогулкой по лесной экотропе, хвойными ароматами и видами со смотровых площадок. Приготовьте фотоаппараты, ведь им предстоит запечатлеть три вида куршских дюн, в том числе редкие белые. Неподалёку мы, конечно, прогуляемся вдоль моря.

Рыбный ресторан на выбор. Куршская коса всегда славилась блюдами из рыбы, особенно из балтийского угря. Предлагаю вам оценить местную кухню в одном из уютных проверенных ресторанчиков. Только важно договориться заранее, чтобы я забронировал столик.

Если захотите и при наличии времени, мы также можем посетить: станцию кольцевания птиц «Фрингилла» (работает с 1 апреля по 15 октября), Высоту Мюллера, Музей Куршской косы, Музей русских суеверий, озеро Лебедь или Королевский бор. Кроме того, по дороге можно заехать в Зеленоградск, замок Шаакен или Нессельбек.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

На автомобиле Hyundai Solaris 2015 года с кондиционером. Пожалуйста, предупредите заранее, если с вами будут дети (я возьму с собой бустер).

Я заберу вас по указанному вами адресу в Калининграде либо из аэропорта «Храброво» и после экскурсии привезу обратно

Тайминг экскурсии — 7 часов с момента встречи с учётом времени дороги туда и обратно

Маршрут можно корректировать по вашим пожеланиям

Дополнительные расходы

Проезд в национальный парк: 400 ₽ за каждого пассажира (есть льготные категории)

Питание (по желанию)

Билеты в музей и полевой стационар (по желанию)

Дополнительные опции

По желанию можно продлить экскурсионное время из расчёта 2000 ₽/час

Начало и окончание экскурсии в Пионерском: + 2000 ₽

Начало и окончание экскурсии в Янтарном: + 3000 ₽

Начало и окончание экскурсии в Зеленоградске: + 1500 ₽

Начало и окончание экскурсии в Светлогорске: + 2000 ₽

На Куршской косе бывает ветренно и случаются кратковременные дожди. Шарфики, зонтики, удобная непромокаемая обувь приветствуются.

Некоторые маршруты на косе могут быть закрыты для посещения (в зависимости от сезона, дня недели и времени суток).