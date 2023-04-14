Обзорный тур по Калининграду с посещением двух замков и сыроварни

Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
Подарите себе увлекательную индивидуальную экскурсию по Калининграду, в ходе которой вы познакомитесь с основными достопримечательностями города, побываете в музеях и замках, осмотрите старинные улочки фешенебельных районов.

А также сфотографируетесь со знаменитыми калининградскими хомлинами и даже поучаствуете в дегустации сыра!
Обзорный тур по Калининграду с посещением двух замков и сыроварни
Обзорный тур по Калининграду с посещением двух замков и сыроварни
Обзорный тур по Калининграду с посещением двух замков и сыроварни
Обзорный тур по Калининграду с посещением двух замков и сыроварни
Обзорный тур по Калининграду с посещением двух замков и сыроварни
Обзорный тур по Калининграду с посещением двух замков и сыроварни
Обзорный тур по Калининграду с посещением двух замков и сыроварни
Ближайшие даты:
14
апр
15
апр
16
апр
19
апр
20
апр
21
апр
22
апр
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Замок Шаакен
  • Сыроварня «Шаакен Дорф»
  • Отель-замок «Нессельбек»
  • Музей инквизиции
  • Музей марципана
  • Хомлины города Калининграда
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Во время экскурсии вы увидите главные достопримечательности Калининграда: ворота, бастионы, кирхи, порт, старинные немецкие улочки со знаменитыми виллами. Мы посетим один из фортов, познакомимся с хомлинами и побываем в Музее марципана.
  • Далее вас ждет знаменитый замок Шаакен — один из немногих хорошо сохранившихся памятников прошлого. А также Музей инквизиции, экспозиция осадных орудий, каминный зал, собственная конюшня — все это будет интересно не только взрослым, но и детям.
  • Рядом, в здании конюшни 10 века, находится сыроварня «Шаакен Дорф». Через стеклянные стены вы увидите процесс производства сыра, узнаете секреты его изготовления и созревания, а также продегустируете несколько видов сыра и шоколада.
  • На обратном пути мы остановимся у «Нессельбека» — рыцарского замка, воссозданного по старинным чертежам. Здесь можно сфотографироваться и, при желании, зайти внутрь. Здесь, в ресторане стилизованном под Средневековье, вы можете устроить себе поистине королевский обед или ужин.
  • В зависимости от времени и дня посещения, можно остаться в замке на дополнительную программу, чтобы увидеть настоящие рыцарские поединки и конные шоу, или отправиться на уникальные СПА-процедуры.

Важно знать:

  • Экскурсия на сыроварню с дегустацией (40 минут) — 350 руб. взрослый, 250 руб. детский.
  • Билеты в музейный комплекс — 250 руб. взрослый, дети от 7 лет — 200 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Трансфер
Что не входит
  • Экскурсия на сыроварню с дегустацией (40 минут) — 350 руб. взрослый, 250 руб. детский.
  • Билеты в музейный комплекс — 250 руб. взрослый, дети от 7 лет — 200 руб.
  • Обед
Место начала и завершения?
По договоренности с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Калининграда

Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
История и архитектура
Необычные
Музеи
Выездные
Гастрономические
Водные развлечения
На весь день
Обзорные
Дворцы, замки и особняки
Сыроварни

Похожие туры из Калининграда

Обзорная по Калининграду на двухэтажном автобусе
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
🚌 Hop-on hop-off
Групповая
3 часа
58 отзывов
Обзорная по Калининграду на двухэтажном автобусе
пл. Победы 10, главный вход в отель Radisson
Завтра
14 апр
15 апр
16 апр
800 за человека
Полюбить Калининград за 3 часа
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
1168 отзывов
Полюбить Калининград за 3 часа
Насыщенная обзорная экскурсия по историческому центру
около гостиницы Калининград
Завтра
14 апр
15 апр
16 апр
850 за человека
Старинные замки близ Калининграда
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
31 отзыв
Старинные замки близ Калининграда
Заглянуть в орденские крепости, узнать историю края и попробовать аутентичную немецкую кухню
14 апр
15 апр
25 апр
26 апр
7 000 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Калининграде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Калининграде
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ