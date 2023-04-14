Подарите себе увлекательную индивидуальную экскурсию по Калининграду, в ходе которой вы познакомитесь с основными достопримечательностями города, побываете в музеях и замках, осмотрите старинные улочки фешенебельных районов.
А также сфотографируетесь со знаменитыми калининградскими хомлинами и даже поучаствуете в дегустации сыра!
А также сфотографируетесь со знаменитыми калининградскими хомлинами и даже поучаствуете в дегустации сыра!
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Замок Шаакен
- Сыроварня «Шаакен Дорф»
- Отель-замок «Нессельбек»
- Музей инквизиции
- Музей марципана
- Хомлины города Калининграда
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Во время экскурсии вы увидите главные достопримечательности Калининграда: ворота, бастионы, кирхи, порт, старинные немецкие улочки со знаменитыми виллами. Мы посетим один из фортов, познакомимся с хомлинами и побываем в Музее марципана.
- Далее вас ждет знаменитый замок Шаакен — один из немногих хорошо сохранившихся памятников прошлого. А также Музей инквизиции, экспозиция осадных орудий, каминный зал, собственная конюшня — все это будет интересно не только взрослым, но и детям.
- Рядом, в здании конюшни 10 века, находится сыроварня «Шаакен Дорф». Через стеклянные стены вы увидите процесс производства сыра, узнаете секреты его изготовления и созревания, а также продегустируете несколько видов сыра и шоколада.
- На обратном пути мы остановимся у «Нессельбека» — рыцарского замка, воссозданного по старинным чертежам. Здесь можно сфотографироваться и, при желании, зайти внутрь. Здесь, в ресторане стилизованном под Средневековье, вы можете устроить себе поистине королевский обед или ужин.
- В зависимости от времени и дня посещения, можно остаться в замке на дополнительную программу, чтобы увидеть настоящие рыцарские поединки и конные шоу, или отправиться на уникальные СПА-процедуры.
Важно знать:
- Экскурсия на сыроварню с дегустацией (40 минут) — 350 руб. взрослый, 250 руб. детский.
- Билеты в музейный комплекс — 250 руб. взрослый, дети от 7 лет — 200 руб.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Трансфер
- Что не входит
- Экскурсия на сыроварню с дегустацией (40 минут) — 350 руб. взрослый, 250 руб. детский.
- Билеты в музейный комплекс — 250 руб. взрослый, дети от 7 лет — 200 руб.
- Обед
- Место начала и завершения?
- По договоренности с гидом
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании