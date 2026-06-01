-
10%
Привет из прошлого: трип по балтийскому побережью для всей семьи
Заглянуть в средневековые замки, надышаться морским воздухом и насладиться атмосферой Европы
Начало: Аэропорт Калининграда, выбирайте рейсы с прибытием...
Завтра в 08:00
29 июн в 08:00
44 100 ₽
49 000 ₽ за человека
-
10%
Топовые места Калининграда и области: курорты, природа и архитектура
Увидеть значимые локации Кёнигсберга, Кранца, Раушена и Пальмникена и побывать на Куршской косе
Начало: Аэропорт Калининграда, рекомендуем подбирать билет...
29 июн в 08:00
30 июн в 08:00
26 100 ₽
29 000 ₽ за человека
-
10%
Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск
Пройтись по Куршской косе, побывать в городе кошек и увидеть Балтику во всей красе
Начало: Аэропорт Калининграда, рекомендуем подбирать билет...
29 июн в 08:00
30 июн в 08:00
21 600 ₽
24 000 ₽ за человека
-
10%
Заплетала море в косы: большое путешествие по Балтике
Увидеть действующий маяк, перенестись в средневековье и побывать на могиле Канта
Начало: Аэропорт Калининграда, выбирайте рейсы с прибытием...
29 июн в 08:00
30 июн в 08:00
49 500 ₽
55 000 ₽ за человека
Новые грани Калининграда: необычные экскурсии и нетуристические маршруты
Побывать в Ржавом городе, увидеть «Танцующий лес» и помедитировать на берегу моря
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Калининграда, до 10:00
2 июл в 08:00
5 июл в 08:00
46 900 ₽ за человека
Балтийское побережье и Калининград за 4 дня
Увидеть знаменитую косу и башню Светлогорска, побывать в замке и погрузиться в историю Кёнигсберга
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Калининграда, до 12:00
2 июл в 08:00
5 июл в 08:00
46 900 ₽ за человека
Гранд-тур по Калининграду и области с выбором экскурсий
Увидеть главные достопримечательности края и дополнить поездку локациями и событиями на свой вкус
Начало: Аэропорт Калининграда, время по договорённости
29 июн в 08:00
30 июн в 08:00
69 000 ₽ за человека
По следам Восточной Пруссии: Кёнигсберг, Зеленоградск и окрестные замки
Погулять по району Амалиенау, заглянуть на сыроварню и ощутить дыхание Средневековья
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Калининграда, до 12:00
2 июл в 08:00
5 июл в 08:00
54 900 ₽ за человека
-
25%
Индивидуальная прогулка выходного дня: Калининград, Зеленоградск, Куршская коса
Погулять по Рыбной деревне и Амалиенау, отдохнуть у моря, затеряться среди дюн и танцующих деревьев
Начало: Калининград, Медовый мост, точное время - по догов...
29 июн в 08:00
30 июн в 08:00
18 750 ₽
25 000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальное путешествие по Калининграду и балтийским берегам
Посетить форт и замок, проехать от Балтийской до Куршской косы, погулять по променадам и пляжам
Начало: Аэропорт/место вашего проживания в Калининграде, в...
29 июн в 08:00
30 июн в 08:00
70 000 ₽ за всё до 4 чел.
Калининград, балтийские курорты, малые города: индивидуально по главным локациям
Погулять по Амалиенау и острову Канта, изучить Светлогорск и Зеленоградск, объехать восток региона
Начало: Аэропорт Калининграда, по времени рейса
3 июл в 08:00
27 июл в 08:00
45 000 ₽ за всё до 7 чел.
Ваше персональное путешествие во времени: Калининград, курорты, замки
Увидеть прусское наследие, изучить побережье и замки, отведать сыров и шоколада в «Шаакен Дорф»
Начало: Центр Калининграда, время - по договорённости
30 июн в 08:00
1 июл в 08:00
51 000 ₽ за всё до 4 чел.
Насыщенные выходные в Калининградской области: автопутешествие только для вашей компании
Посетить 5 городов, погулять по Куршской косе и заглянуть в мастерскую по обработке янтаря
Начало: Аэропорт «Храброво», прибытие с 8:00 до 11:00
29 июн в 08:00
30 июн в 08:00
54 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная перезагрузка на Куршской косе и увлекательные экскурсии
Насладиться бризом Балтики и ароматами хвои, изучить Калининград или Зеленоградск со Светлогорском
Начало: Аэропорт/Калининград/Светлогорск, 9:00-14:00
21 сен в 08:00
22 сен в 08:00
25 000 ₽ за всё до 4 чел.
По побережью Балтийского моря: загадки и тайны Калининградской области
Заряжаться хвойно-морским воздухом и промчаться по песчаным дорогам с ветерком
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Калининграда, до 12:00
23 июл в 08:00
13 авг в 08:00
32 900 ₽ за человека
Своей компанией от Балтийска до Куршской косы с прогулками по Калининграду
Узнать всё о немецком прошлом, увидеть море с высот Мюллера и Эфа, посетить курорты и замок
Начало: Место вашего проживания в Калининграде, 8:00
30 июн в 08:00
15 июл в 08:00
54 500 ₽ за всё до 8 чел.
На автобусе по знаковым локациям янтарного края: Калининград, Светлогорск, Янтарный, Зеленоградск
Посетить остров Канта, полюбоваться пейзажами Куршской косы и погулять среди аутентичных вилл
Начало: Калининград, центр города, 13:30
29 июн в 13:30
30 июн в 13:30
19 500 ₽ за человека
В экспедицию на корабле: из Калининграда в Санкт-Петербург
Попробовать себя в роли моряка и отправиться в плавание по Балтике на самом быстром паруснике в мире
Начало: Г. Калининград, центр, сбор в 10:00
12 июл в 08:00
14 авг в 08:00
210 000 ₽ за человека
Уехал в Калининград, а приехал в Кёнигсберг: путешествие в прошлое
Побывать в квартире 20 века, пройтись по «калининградской Венеции» и узнать секрет местного пива
Начало: Аэропорт Храброво г. Калининград или ж/д вокзал Ка...
30 июн в 08:00
3 июл в 08:00
31 900 ₽ за человека
Встречай, янтарный край: индивидуальное путешествие по городам Калининградской области
Окунуться в атмосферу Восточной Пруссии, полакомиться сыром и увидеть старинные кирхи
Начало: Аэропорт Калининграда / ваш отель, время - по дого...
6 июл в 08:00
14 июл в 08:00
79 900 ₽ за всё до 4 чел.
7 городов Калининградской области и природа Балтики: автобусный тур с опциональными экскурсиями
Осмотреть аутентичные замки, прогуляться по Светлогорску и побывать на янтарной мануфактуре
Начало: Калининград, точное место - по договорённости, с 1...
4 июл в 14:00
11 июл в 14:00
54 700 ₽ за человека
Главные места Калининграда и области за один тур: Зеленоградск, Светлогорск и Куршская коса
Побывать в самом западном городе России, посетить янтарную фабрику и подняться на высоту Эфа
Начало: Калининград, Ленинский пр-т, 81 (отель «Калинингра...
29 июн в 08:00
6 июл в 08:00
34 100 ₽ за человека
Живописные уголки янтарного края: по Калининградской области в мини-группе
Посетить 5 городов, собрать янтарь и полюбоваться пейзажами Куршской косы
Начало: Аэропорт Калининграда, время зависит от времени ва...
9 июл в 08:00
23 июл в 08:00
89 000 ₽ за человека
Калининградское наследие Восточной Пруссии: немецкая архитектура Раушена, Кёнигсберга, Пиллау
Пожить у моря, осмотреть форты, кирхи, виллы, замки Калининграда и окрестностей, посетить Балтийск
Начало: Аэропорт Калининграда, до 12:00
29 июн в 08:00
6 июл в 08:00
53 600 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Стадион "Калининград"»
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- Привет из прошлого: трип по балтийскому побережью для всей семьи;
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- Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск;
- Заплетала море в косы: большое путешествие по Балтике;
- Новые грани Калининграда: необычные экскурсии и нетуристические маршруты.
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