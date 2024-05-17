Кёнигсбергский топ: главные достопримечательности Калининграда и окрестностей
Авторский тур в Калининграде

Побывать на концерте органной музыки, полакомиться марципаном и полюбоваться пейзажами Куршской косы

Тур в формате «всё и сразу»: за 3 дня мы увидим все «must-see» локации Калининграда и близлежащих городов.

Погуляем по уютному Светлогорску и осмотрим достопримечательности Янтарного, побываем в историческом районе Амалиенау и на острове Канта, отправимся на водную прогулку по Преголе и посчитаем котиков на улицах Зеленоградска.

Насладимся видами с высоты дюны Эфа и продегустируем разные сорта сыра с бокалом вина на семейной сыроварне «Шаакен Дорф».
Кёнигсбергский топ: главные достопримечательности Калининграда и окрестностей
Кёнигсбергский топ: главные достопримечательности Калининграда и окрестностей
Кёнигсбергский топ: главные достопримечательности Калининграда и окрестностей
Ближайшие даты:
17
мая
24
мая
31
мая

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет34 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Компания оставляет за собой право менять местами дни и ранее оговоренные программы. В этом случае предлагаем вам равноценное времяпрепровождение.

Советуем приобретать билеты на обратный рейс после 19:50.

Проживание. В 4-звёздочном отеле в Калининграде. Размещение 2-местное. Возможно одноместное размещение за доплату.

Питание. В стоимость включены только завтраки. Остальное питание оплачивается отдельно.

Дети. Возможно участие с детьми от 6 лет.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в Калининград: Светлогорск и Янтарный

Встретим вас в аэропорту и поедем в Светлогорск — невероятно уютный город-курорт. Здесь сохранились немецкие виллы, а воздух наполнен запахом хвойного леса и моря. Прогуляемся по историческому центру, спустимся на фуникулёре или панорамном лифте на набережную. Зайдём пообедать в ресторан балтийской кухни, где отведаем свежеприготовленную рыбку.

После этого продолжим наш путь и доберёмся до Янтарного, но перед этим сделаем остановку, чтобы полюбоваться видами со смотровой площадки Синявинского озера. По приезде в посёлок увидим кирху Пальмникена, пройдёмся по пляжу и отдохнём в парке Беккер, где собраны деревья и растения с разных уголков мира. Заглянем в интерактивный музей «Янтарная палата».

За дополнительную плату вы сможете поужинать в кафе на побережье. После этого желающим предлагаем посетить «Nordic SPA». Затем вернёмся в Калининград.

Добро пожаловать в Калининград: Светлогорск и ЯнтарныйДобро пожаловать в Калининград: Светлогорск и ЯнтарныйДобро пожаловать в Калининград: Светлогорск и ЯнтарныйДобро пожаловать в Калининград: Светлогорск и Янтарный
2 день

Знакомство с Калининградом: Амалиенау, остров Канта и водная прогулка по Преголе

После завтрака в отеле отправляемся исследовать достопримечательности Кёнигсберга. Первым делом побываем в историческом районе Амалиенау и заглянем в музей-квартиру «Альтес Хаус», где узнаем много интересного о быте людей XX века.

После обеда вас ждёт водная прогулка по реке Преголе. Увидим остров Канта, Рыбную деревню, синагогу и Музей Мирового океана. Сделаем вкусную остановку и полакомимся марципаном. Затем погуляем по острову Канта и по району «Рыбная деревня». В заключение второго дня посетим концерт органной музыки в Кафедральном соборе.

Знакомство с Калининградом: Амалиенау, остров Канта и водная прогулка по ПреголеЗнакомство с Калининградом: Амалиенау, остров Канта и водная прогулка по ПреголеЗнакомство с Калининградом: Амалиенау, остров Канта и водная прогулка по ПреголеЗнакомство с Калининградом: Амалиенау, остров Канта и водная прогулка по Преголе
3 день

Зеленоградск, Куршская коса и сыроварня «Шаакен Дорф»

Позавтракаем и выезжаем в Зеленоградск. Этот курорт покорит всех любителей кошек: здесь хвостатые не просто разгуливают по улицам, а являются символом городка, поэтому везде можно встретить посвящённые им скульптуры и граффити. Мы погуляем по набережной и спустимся к морю.

После этого доберёмся до Куршской косы — визитной карточки Калининградской области и объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Пройдёмся по экотропам и зайдём пообедать в ресторан на берегу моря. Затем поднимемся на дюну Эфа и полюбуемся потрясающими видами на песчаные пляжи и залив. Обязательно побываем в знаменитом Танцующем лесу.

По пути в аэропорт заедем на семейную сыроварню «Шаакен Дорф», где продегустируем с вином лучшие сорта сыра. Отвезём вас в аэропорт. До новых встреч!

Зеленоградск, Куршская коса и сыроварня «Шаакен Дорф»Зеленоградск, Куршская коса и сыроварня «Шаакен Дорф»Зеленоградск, Куршская коса и сыроварня «Шаакен Дорф»Зеленоградск, Куршская коса и сыроварня «Шаакен Дорф»

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Входные билеты
Что не входит в цену
  • Перелёт до Калининграда и обратно
  • Обеды и ужины
  • Дополнительные развлечения (посещение Nordic SPA)
  • Одноместное размещение - 40 500 руб
  • Тур состоится при бронировании от 2-х человек
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Храброво, до 10:00
Завершение: Аэропорт Храброво, около 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Калининграда

ИндивидуальныеГрупповыеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхЯнтарныйВыездныеКуршская КосаПопулярные местаСветлогорскАмалиенауЗеленоградскСыроварниВсе туры3-дневные турыОстров КантаПрирода и пейзажиОбзорныеМузыкальные

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