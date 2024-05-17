Побывать на концерте органной музыки, полакомиться марципаном и полюбоваться пейзажами Куршской косы
Погуляем по уютному Светлогорску и осмотрим достопримечательности Янтарного, побываем в историческом районе Амалиенау и на острове Канта, отправимся на водную прогулку по Преголе и посчитаем котиков на улицах Зеленоградска.
Насладимся видами с высоты дюны Эфа и продегустируем разные сорта сыра с бокалом вина на семейной сыроварне «Шаакен Дорф».
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|34 900 ₽
Описание
Организационные детали
Компания оставляет за собой право менять местами дни и ранее оговоренные программы. В этом случае предлагаем вам равноценное времяпрепровождение.
Советуем приобретать билеты на обратный рейс после 19:50.
Проживание. В 4-звёздочном отеле в Калининграде. Размещение 2-местное. Возможно одноместное размещение за доплату.
Питание. В стоимость включены только завтраки. Остальное питание оплачивается отдельно.
Дети. Возможно участие с детьми от 6 лет.
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Калининград: Светлогорск и Янтарный
Встретим вас в аэропорту и поедем в Светлогорск — невероятно уютный город-курорт. Здесь сохранились немецкие виллы, а воздух наполнен запахом хвойного леса и моря. Прогуляемся по историческому центру, спустимся на фуникулёре или панорамном лифте на набережную. Зайдём пообедать в ресторан балтийской кухни, где отведаем свежеприготовленную рыбку.
После этого продолжим наш путь и доберёмся до Янтарного, но перед этим сделаем остановку, чтобы полюбоваться видами со смотровой площадки Синявинского озера. По приезде в посёлок увидим кирху Пальмникена, пройдёмся по пляжу и отдохнём в парке Беккер, где собраны деревья и растения с разных уголков мира. Заглянем в интерактивный музей «Янтарная палата».
За дополнительную плату вы сможете поужинать в кафе на побережье. После этого желающим предлагаем посетить «Nordic SPA». Затем вернёмся в Калининград.
Знакомство с Калининградом: Амалиенау, остров Канта и водная прогулка по Преголе
После завтрака в отеле отправляемся исследовать достопримечательности Кёнигсберга. Первым делом побываем в историческом районе Амалиенау и заглянем в музей-квартиру «Альтес Хаус», где узнаем много интересного о быте людей XX века.
После обеда вас ждёт водная прогулка по реке Преголе. Увидим остров Канта, Рыбную деревню, синагогу и Музей Мирового океана. Сделаем вкусную остановку и полакомимся марципаном. Затем погуляем по острову Канта и по району «Рыбная деревня». В заключение второго дня посетим концерт органной музыки в Кафедральном соборе.
Зеленоградск, Куршская коса и сыроварня «Шаакен Дорф»
Позавтракаем и выезжаем в Зеленоградск. Этот курорт покорит всех любителей кошек: здесь хвостатые не просто разгуливают по улицам, а являются символом городка, поэтому везде можно встретить посвящённые им скульптуры и граффити. Мы погуляем по набережной и спустимся к морю.
После этого доберёмся до Куршской косы — визитной карточки Калининградской области и объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Пройдёмся по экотропам и зайдём пообедать в ресторан на берегу моря. Затем поднимемся на дюну Эфа и полюбуемся потрясающими видами на песчаные пляжи и залив. Обязательно побываем в знаменитом Танцующем лесу.
По пути в аэропорт заедем на семейную сыроварню «Шаакен Дорф», где продегустируем с вином лучшие сорта сыра. Отвезём вас в аэропорт. До новых встреч!
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Входные билеты
Что не входит в цену
- Перелёт до Калининграда и обратно
- Обеды и ужины
- Дополнительные развлечения (посещение Nordic SPA)
- Одноместное размещение - 40 500 руб
- Тур состоится при бронировании от 2-х человек