Насыщенные выходные для школьников с мастер-классом, квестами и экскурсиями
Авторский тур в Калининграде

Собрать браслет из янтаря, почувствовать себя рыцарем и сразиться на мечах

В туре дети увидят главные достопримечательности Калининграда: взойдут на борт научно-исследовательского судна «Витязь» и погуляют по Кёнигсбергу, побывают в средневековом замке Шаакен и примерят рыцарские доспехи, постреляют из арбалета и узнают, как добывают и обрабатывают «балтийское золото» в посёлке Янтарный.

Скучать ребятам не придётся — все экскурсии будут наглядными и увлекательными, а знакомиться с историей дети будут через интересные квесты.
Насыщенные выходные для школьников с мастер-классом, квестами и экскурсиями
Насыщенные выходные для школьников с мастер-классом, квестами и экскурсиями
Насыщенные выходные для школьников с мастер-классом, квестами и экскурсиями
Ближайшие даты:
6
июн
4
июл
1
авг
26
сен
17
окт
1
ноя

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет24 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможна иная комбинация экскурсий и квестов (по запросу).

Если группа едет на поезде, то питание в поезде оплачивается самостоятельно.

Проживание. Будем жить в отелях 3*. В зависимости от наличия свободных мест возможно размещение в гостинице «Берлин», отеле «Европа», отеле «Ибис», гостинице «Калининград» и отеле «Балтика». 2-местное размещение в номерах «стандарт».

Питание. В программу входит 3 завтрака в отеле и 4 обеда по программе. Ужин — за доплату.

Дети. Участие возможно с 7 лет. По условиям программы на каждые 10 школьников заложен 1 взрослый сопровождающий, доплат за них нет. Минимальная группа от 20 чел. (школьники) + 2 сопровождающих.

Транспорт. Передвигаться будем на туристическом автобусе комфорт-класса. Автобус проходит осмотр на перевозку детей в обязательном порядке. Заявку в ГИБДД на экскурсию подаёт организатор.

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Калининграду и в Музей Мирового океана

Встретим вас в аэропорту Храброво или на Южном ж. -д. вокзале, после чего отправимся на экскурсию по Калининграду. Вы увидите главные достопримечательности города: атмосферные европейские улочки, роскошные особняки в стиле модерн и знаменитый Кафедральный собор.

После обеда в кафе заглянем в Музей Мирового океана — на научно-исследовательское судно «Витязь». Когда-то оно бороздило просторы морей и океанов, а теперь здесь создан музей с воссозданными каютами капитана и кают-компаниями.

Отвезём вас в отель, а затем — свободное время.

Экскурсия по Калининграду и в Музей Мирового океанаЭкскурсия по Калининграду и в Музей Мирового океанаЭкскурсия по Калининграду и в Музей Мирового океанаЭкскурсия по Калининграду и в Музей Мирового океанаЭкскурсия по Калининграду и в Музей Мирового океана
2 день

Программа на выбор

Вы сможете выбрать подходящую вам программу дня.

Вариант 1. Позавтракаем в отеле и поедем на Куршскую косу. В период весны-осени побываем на орнитологической станции, где экскурсию нам проведёт профессиональный орнитолог! А в осенне-весенний период станция будет закрыта, поэтому мы отправимся знакомиться с историей Куршской косы в визит-центр «Музейный комплекс».

Любоваться панорамным видом будем со смотровой площадки высоты Эфа — это песчаная дюна Ореховая высотой 60 метров! Отсюда откроется живописная панорама Куршского залива. Пообедаем в местном ресторане на косе.

Вариант 2. Отправимся на Балтийскую косу и по дороге расскажем удивительную историю российского военно-морского флота и города Балтийска. Вы увидите военные корабли, а затем мы переправимся на пароме и рассмотрим форты.

В музее «Старый Люнет» для детей проведут увлекательную квест-экскурсию, в которой ребятам предстоит узнать военные секреты и раскрыть удивительные загадки. Пообедаем в Балтийске и поедем в отель.

Программа на выборПрограмма на выборПрограмма на выборПрограмма на выборПрограмма на выборПрограмма на выбор
3 день

Прогулка по Янтарному и мастер-класс

Позавтракаем и отправимся в посёлок Янтарный. В Янтарной палате ребят познакомят с историей «балтийского золота», расскажут, как камень добывали и обрабатывали, а ещё покажут уникальные самородки в музее.

Погуляем по уютному посёлку и побродим по побережью Балтийского моря, заглянем на площадь мастеров и полюбуемся старинными деревьями в парке им. Беккера.

Затем для детей проведут мастер-класс: они сделают браслет из янтаря, который смогут забрать с собой. Вернёмся в отель, после чего у вас будет свободное время.

Прогулка по Янтарному и мастер-классПрогулка по Янтарному и мастер-классПрогулка по Янтарному и мастер-классПрогулка по Янтарному и мастер-классПрогулка по Янтарному и мастер-класс
4 день

Музей «Фридландские ворота» и замок Шаакен

После завтрака выселимся из отеля и отправимся в музей «Фридландские ворота». В формате командной квест-игры дети будут разгадывать загадки и знакомиться с историей форта 19 века.

Следующая локация — замок Шаакен 13 века, где мы погрузимся в тайны и легенды Восточной Пруссии. А ещё вы попробуете себя в стрельбе из арбалета, сразитесь на мечах и примерите рыцарские доспехи для самых эффектных кадров. Пообедаем в таверне замка и поедем в аэропорт Храброво или на Южный ж. -д. вокзал.

Музей «Фридландские ворота» и замок ШаакенМузей «Фридландские ворота» и замок ШаакенМузей «Фридландские ворота» и замок ШаакенМузей «Фридландские ворота» и замок ШаакенМузей «Фридландские ворота» и замок Шаакен

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в 2-местных номерах
  • 2 завтрака в отеле и 3 обеда по программе
  • Групповой трансфер из аэропорта/ж. - д. вокзала
  • Групповой трансфер в аэропорт/на ж. - д. вокзал
  • Входные билеты по программе
  • Экологический сбор за въезд на Куршскую косу
  • Билет на паром в Балтийске
  • Экскурсии по программе
  • Мастер-класс в Янтарном
  • Трансферы по программе на туристическом автобусе комфорт-класса
  • По условиям программы на каждые 10 школьников заложен 1 взрослый сопровождающий, доплат за них нет
Что не входит в цену
  • Ужины в отеле от 450 руб. с человека за 1 ужин
  • Билеты до Калининграда и обратно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Калининград, аэропорт Храброво или Южный ж. - д. вокзал, время встречи зависит от ваших рейсов
Завершение: Калининград, аэропорт Храброво или Южный ж. - д. вокзал, после обеда
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Калининграда

ИндивидуальныеГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхЯнтарныйВыездныеКуршская КосаПопулярные местаБалтийскЗамок ШаакенДворцы, замки и особнякиВсе туры3-дневные турыЯнтарный комбинат4-дневные турыДля школьниковМастер-классыКвесты

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