Побывать в советской коммуналке, пройтись по «калининградской Венеции» и узнать секрет местного пива
Мы побываем на могиле Иммануила Канта, спустимся в немецкое бомбоубежище и посетим город рек и каналов — Полесск. Кёнигсберг готов приоткрыть вам свои секреты!
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даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|29 900 ₽
Описание
Организационные детали
В случае неблагоприятных погодных условий маршрут может меняться.
Проживание. В отеле «Salve», 2-местные номера с удобствами (цена тура указана за одного человека при 2-местном размещении). За доплату возможно размещение в гостинице «Калининград» 3*, «Ibis Калининград Центр» 3*, «Чайковский» 4* или отеле «Европа» 3*.
Питание. В программу включены завтраки, обеды и ужины — в кафе за свой счёт.
Программа тура по дням
Музей "Бункер" и "Дом китобоя"
Встречаемся в аэропорту или на ж. -д. вокзале и отправляемся в музей «Бункер», расположенный на глубине 7 метров в немецком бомбоубежище, где находилось командование во время штурма города Красной Армией. Вы загляните в кабинеты Отто Ляша — коменданта Кёнигсберга и увидите обстановку штаба образца весны 1945 года.
Пройдёмся по улочкам города и полюбуемся немецкой архитектурой 18-19 века: пряничными домами с крышей из красной черепицы, будто вышедшими из сказки. Побываем на острове Кнайпхоф и посетим Кафедральный собор Богоматери и Святого Адальберта 14 века, построенный в готическом стиле по заказу Тевтонского ордена. Здесь располагается могила философа Иммануила Канта.
Насладимся довоенным наследием города и прогуляемся по престижному району Амалиенау, где селились богатые жители и возводили роскошные и необычные виллы. Продолжим знакомство с Кёнигсбергом 20 века в музее «Альтес Хаус»: нас приглашает в гости купец Густав Гроссман. Вы побываете в доме, где в мельчайших подробностях воссоздан интерьер квартиры в Восточной Пруссии: предметы быта и оригинальная старинная мебель.
Отправимся в Музей Мирового океана, где находится единственная в стране Набережная исторического флота и представлена богатая экспозиция с морскими моллюсками, кораллами аквариумами.
Почувствуем советскую атмосферу в музее «Дом китобоя». Вы окажетесь в коммунальной квартире 60-80-х годов, увидите, во что одевались молодые калининградцы, как проводили свободное время, что слушали и чем фарцевали.
Завершим экскурсию на сладкой ноте в «Музее Марципана», где вы рассмотрите точные копии памятников Калининграда из миндального теста и старинные кондитерские формы, попробуете изделие на вкус и сможете купить сладости в подарок.
Вечером заселимся в отель.
Экскурсия по Полесску
После завтрака поедем в Полесск — «Калининградскую Венецию», где переселенцы из Голландии создали разветвлённую систему каналов. Вы увидите множество рек и озёр с чистейшей водой.
Заглянем в музей пива, чтобы выяснить, почему Полесск называют городом пива и когда его начали здесь производить. Затем посетим музей «Старая немецкая школа Вальдвинкель», где в деталях воссоздана атмосфера деревенского учебного заведения. Вы узнаете, как выглядели парты, сколько человек было в классе и как проходили уроки. Прогуляемся к пивоварне Альберта Бланкенштейна 19 века.
Побываем в замке Лабиау 13 века, служившем пограничным опорным пунктом, и увидим Крайсхаус Лабиау — здание районного управления, построенное по проекту известного архитектора Фридриха Хайтманна в стиле неоклассицизма.
Конечная точка маршрута — разводной Орлиный мост через реку Дейму, построенный в начале 20 века. Вечером возвращаемся в Калининград.
Отъезд
После завтрака до 12:00 освобождаем номера.
По желанию и за дополнительную плату побываем в замке Шаакен, построенном рыцарями Тевтонского ордена. Заглянем в музей инквизиции, примерим средневековые наряды и рассмотрим осадные орудия. По запросу посетим сыроварню «Шаакендорф».
Вы можете воспользоваться трансфером в аэропорт или на ж. -д. вокзал к любому удобному рейсу.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле
- 2 завтрака
- Трансферы по программе
- Входные билеты
- Услуги гида или гида-водителя
Что не входит в цену
- Доплата за одноместное размещение (от 4000 до 7000 рублей, в зависимости от отеля)
- Обеды и ужины
- Экскурсия в замок Шаакен и посещение сыроварни «Шаакендорф»
- Трансферы вне программы
- Билет до Калининграда и обратно
- Стоимость тура с 09.04.2024 по 26.04.2024 - 27 900 руб., с 28.04.2024 по 31.05.2024 - 28 900 руб., с 04.06.2024 по 30.08.2024 - 29 900 руб