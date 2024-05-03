Уехал в Калининград, а приехал в Кёнигсберг: путешествие в прошлое
Авторский тур в Калининграде

Побывать в советской коммуналке, пройтись по «калининградской Венеции» и узнать секрет местного пива

Отправляемся в Калининград, чтобы примерить на себя роль жителя престижного района Амалиенау и увидеть, как жила семья прусского купца, очутиться за партой в старой немецкой школе и увидеть, как производили пиво в 19 веке, стать на время гражданином советского Калининграда и жителем коммунальной квартиры.

Мы побываем на могиле Иммануила Канта, спустимся в немецкое бомбоубежище и посетим город рек и каналов — Полесск. Кёнигсберг готов приоткрыть вам свои секреты!
Уехал в Калининград, а приехал в Кёнигсберг: путешествие в прошлое
Уехал в Калининград, а приехал в Кёнигсберг: путешествие в прошлое
Уехал в Калининград, а приехал в Кёнигсберг: путешествие в прошлое
Ближайшие даты:
3
мая
4
мая
7
мая
9
мая
10
мая
14
мая
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мая
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даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет29 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

В случае неблагоприятных погодных условий маршрут может меняться.

Проживание. В отеле «Salve», 2-местные номера с удобствами (цена тура указана за одного человека при 2-местном размещении). За доплату возможно размещение в гостинице «Калининград» 3*, «Ibis Калининград Центр» 3*, «Чайковский» 4* или отеле «Европа» 3*.

Питание. В программу включены завтраки, обеды и ужины — в кафе за свой счёт.

Программа тура по дням

1 день

Музей "Бункер" и "Дом китобоя"

Встречаемся в аэропорту или на ж. -д. вокзале и отправляемся в музей «Бункер», расположенный на глубине 7 метров в немецком бомбоубежище, где находилось командование во время штурма города Красной Армией. Вы загляните в кабинеты Отто Ляша — коменданта Кёнигсберга и увидите обстановку штаба образца весны 1945 года.

Пройдёмся по улочкам города и полюбуемся немецкой архитектурой 18-19 века: пряничными домами с крышей из красной черепицы, будто вышедшими из сказки. Побываем на острове Кнайпхоф и посетим Кафедральный собор Богоматери и Святого Адальберта 14 века, построенный в готическом стиле по заказу Тевтонского ордена. Здесь располагается могила философа Иммануила Канта.

Насладимся довоенным наследием города и прогуляемся по престижному району Амалиенау, где селились богатые жители и возводили роскошные и необычные виллы. Продолжим знакомство с Кёнигсбергом 20 века в музее «Альтес Хаус»: нас приглашает в гости купец Густав Гроссман. Вы побываете в доме, где в мельчайших подробностях воссоздан интерьер квартиры в Восточной Пруссии: предметы быта и оригинальная старинная мебель.

Отправимся в Музей Мирового океана, где находится единственная в стране Набережная исторического флота и представлена богатая экспозиция с морскими моллюсками, кораллами аквариумами.
Почувствуем советскую атмосферу в музее «Дом китобоя». Вы окажетесь в коммунальной квартире 60-80-х годов, увидите, во что одевались молодые калининградцы, как проводили свободное время, что слушали и чем фарцевали.

Завершим экскурсию на сладкой ноте в «Музее Марципана», где вы рассмотрите точные копии памятников Калининграда из миндального теста и старинные кондитерские формы, попробуете изделие на вкус и сможете купить сладости в подарок.

Вечером заселимся в отель.

Музей "Бункер" и "Дом китобоя"Музей "Бункер" и "Дом китобоя"Музей "Бункер" и "Дом китобоя"Музей "Бункер" и "Дом китобоя"Музей "Бункер" и "Дом китобоя"Музей "Бункер" и "Дом китобоя"Музей "Бункер" и "Дом китобоя"Музей "Бункер" и "Дом китобоя"Музей "Бункер" и "Дом китобоя"Музей "Бункер" и "Дом китобоя"Музей "Бункер" и "Дом китобоя"Музей "Бункер" и "Дом китобоя"Музей "Бункер" и "Дом китобоя"Музей "Бункер" и "Дом китобоя"
2 день

Экскурсия по Полесску

После завтрака поедем в Полесск — «Калининградскую Венецию», где переселенцы из Голландии создали разветвлённую систему каналов. Вы увидите множество рек и озёр с чистейшей водой.

Заглянем в музей пива, чтобы выяснить, почему Полесск называют городом пива и когда его начали здесь производить. Затем посетим музей «Старая немецкая школа Вальдвинкель», где в деталях воссоздана атмосфера деревенского учебного заведения. Вы узнаете, как выглядели парты, сколько человек было в классе и как проходили уроки. Прогуляемся к пивоварне Альберта Бланкенштейна 19 века.

Побываем в замке Лабиау 13 века, служившем пограничным опорным пунктом, и увидим Крайсхаус Лабиау — здание районного управления, построенное по проекту известного архитектора Фридриха Хайтманна в стиле неоклассицизма.

Конечная точка маршрута — разводной Орлиный мост через реку Дейму, построенный в начале 20 века. Вечером возвращаемся в Калининград.

Экскурсия по ПолесскуЭкскурсия по ПолесскуЭкскурсия по ПолесскуЭкскурсия по ПолесскуЭкскурсия по ПолесскуЭкскурсия по ПолесскуЭкскурсия по ПолесскуЭкскурсия по ПолесскуЭкскурсия по ПолесскуЭкскурсия по ПолесскуЭкскурсия по ПолесскуЭкскурсия по ПолесскуЭкскурсия по ПолесскуЭкскурсия по Полесску
3 день

Отъезд

После завтрака до 12:00 освобождаем номера.

По желанию и за дополнительную плату побываем в замке Шаакен, построенном рыцарями Тевтонского ордена. Заглянем в музей инквизиции, примерим средневековые наряды и рассмотрим осадные орудия. По запросу посетим сыроварню «Шаакендорф».

Вы можете воспользоваться трансфером в аэропорт или на ж. -д. вокзал к любому удобному рейсу.

Отъезд

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле
  • 2 завтрака
  • Трансферы по программе
  • Входные билеты
  • Услуги гида или гида-водителя
Что не входит в цену
  • Доплата за одноместное размещение (от 4000 до 7000 рублей, в зависимости от отеля)
  • Обеды и ужины
  • Экскурсия в замок Шаакен и посещение сыроварни «Шаакендорф»
  • Трансферы вне программы
  • Билет до Калининграда и обратно
  • Стоимость тура с 09.04.2024 по 26.04.2024 - 27 900 руб., с 28.04.2024 по 31.05.2024 - 28 900 руб., с 04.06.2024 по 30.08.2024 - 29 900 руб
Место начала и завершения?
Калининград, 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Калининграда

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе туры3-дневные турыПолесск

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