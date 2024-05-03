Встречаемся в аэропорту или на ж. -д. вокзале и отправляемся в музей «Бункер», расположенный на глубине 7 метров в немецком бомбоубежище, где находилось командование во время штурма города Красной Армией. Вы загляните в кабинеты Отто Ляша — коменданта Кёнигсберга и увидите обстановку штаба образца весны 1945 года.

Пройдёмся по улочкам города и полюбуемся немецкой архитектурой 18-19 века: пряничными домами с крышей из красной черепицы, будто вышедшими из сказки. Побываем на острове Кнайпхоф и посетим Кафедральный собор Богоматери и Святого Адальберта 14 века, построенный в готическом стиле по заказу Тевтонского ордена. Здесь располагается могила философа Иммануила Канта.

Насладимся довоенным наследием города и прогуляемся по престижному району Амалиенау, где селились богатые жители и возводили роскошные и необычные виллы. Продолжим знакомство с Кёнигсбергом 20 века в музее «Альтес Хаус»: нас приглашает в гости купец Густав Гроссман. Вы побываете в доме, где в мельчайших подробностях воссоздан интерьер квартиры в Восточной Пруссии: предметы быта и оригинальная старинная мебель.

Отправимся в Музей Мирового океана, где находится единственная в стране Набережная исторического флота и представлена богатая экспозиция с морскими моллюсками, кораллами аквариумами.

Почувствуем советскую атмосферу в музее «Дом китобоя». Вы окажетесь в коммунальной квартире 60-80-х годов, увидите, во что одевались молодые калининградцы, как проводили свободное время, что слушали и чем фарцевали.

Завершим экскурсию на сладкой ноте в «Музее Марципана», где вы рассмотрите точные копии памятников Калининграда из миндального теста и старинные кондитерские формы, попробуете изделие на вкус и сможете купить сладости в подарок.

Вечером заселимся в отель.