Питание. Включены завтраки, остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Hyundai Solaris, катер.
Возраст участников. 9+
Уровень сложности. Лёгкий, без физической нагрузки с несложными прогулками.
Тур индивидуальный, проведение возможно в любые удобные вам даты.
Программа тура по дням
1 день
Побережье Балтики
Заберу вас в любом городе области. День мы посвятим неторопливому знакомству с самобытными уголками региона, а я помогу запечатлеть эти моменты на фотографиях. В маршруте — живописные дороги, архитектура начала 20 века, наследие Восточной Пруссии и чарующие пейзажи Балтики. В зависимости от места вашего проживания и пожеланий, заедем в те места на побережье, где вы ещё не были.
Затем на катере переправимся на Балтийскую косу и заселимся в домики. В глэмпинге можно расслабиться в спа-зоне с открытым чаном-фурако, русской панорамной баней и холодной купелью с морской водой, а также арендовать квадроцикл, велосипед, сап (за доплату). По вечерам можно собираться у костра, смотреть фильмы на свежем воздухе, наблюдать за звёздами через телескоп.
2 день
Прогулки по Балтийску
Мы неспешно прогуляемся по старым улочкам Балтийска, поговорим о его прошлом и настоящем. Расскажу, как менялся город и какую роль он играл в разные эпохи. Сделаю для вас стильные снимки на фоне 200-летнего маяка, исторических зданий и военных кораблей. Фотографии передадут атмосферу места, сохранив индивидуальность и эмоции.
Военная гавань — это сердце Балтийска, пропитанное морской славой. Вы увидите мощь российского флота, старые причалы и доки, которые хранят память о прошлом. На катере через пролив мы выйдем в открытые воды и доберёмся к самой западной точке.
Погуляем по Балтийской косе. Это место, где природа, история и атмосфера сливаются воедино. Посетим старый немецкий аэродром и занесённые песками бункеры, поищем янтарь и соберём шиповник, из которого можно приготовить чай.
3 день
Возвращение домой
После завтрака будет время сходить на пляж и попрощаться с дюнами и Балтикой. Затем на катере вернёмся на материк, я доставлю вас к месту проживания или аэропорту. На этом наша перезагрузка завершена.
Начало: Аэропорт Калининграда/место вашего проживания в любом городе области, точное время - по договорённости
Завершение: Аэропорт Калининграда/место вашего проживания в любом городе области, до 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виталий — ваш гид в Калининграде
Провёл экскурсии для 1478 туристов
Я родился и вырос в солнечном Балтийске, знаю все его тайные тропы. Получил высшее образование в области «сервис и туризм». Экскурсии провожу на позитивной ноте, с радостью и хорошим настроением. Информацию подаю легко, без заученных фраз. Жду вас в Янтарном крае!