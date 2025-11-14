Заберу вас в любом городе области. День мы посвятим неторопливому знакомству с самобытными уголками региона, а я помогу запечатлеть эти моменты на фотографиях. В маршруте — живописные дороги, архитектура начала 20 века, наследие Восточной Пруссии и чарующие пейзажи Балтики. В зависимости от места вашего проживания и пожеланий, заедем в те места на побережье, где вы ещё не были.

Затем на катере переправимся на Балтийскую косу и заселимся в домики. В глэмпинге можно расслабиться в спа-зоне с открытым чаном-фурако, русской панорамной баней и холодной купелью с морской водой, а также арендовать квадроцикл, велосипед, сап (за доплату). По вечерам можно собираться у костра, смотреть фильмы на свежем воздухе, наблюдать за звёздами через телескоп.