Персональная перезагрузка в скандинавских домиках-хитте на Балтийской косе

Пожить в глэмпинге на краю России, исследовать Балтийск и побережье и промчаться на катере
Приглашаю вас в атмосферное путешествие, в котором природа и история сплелись в красивый визуальный рассказ.

Я увезу вас на край России: здесь, на Балтийской косе, расположен уютный глэмпинг в скандинавском стиле
с панорамными домиками-хитте.

Тут вы сможете замедлиться и перезагрузиться: вдыхая бриз, гулять среди дюн, собираться на террасе, под куполом или у костра, смотреть фильмы на проекторе, наблюдать за звёздами через телескоп.

Также в неспешном темпе я покажу вам Балтийск и другие уголки побережья, прокачу по морю на катере и помогу сохранить впечатления об этой поездке на фотографиях.

Ближайшие даты:
12
ноя26
ноя10
дек17
дек
Время начала: 08:00, 10:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 9+

Питание. Включены завтраки, остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Hyundai Solaris, катер.

Возраст участников. 9+

Уровень сложности. Лёгкий, без физической нагрузки с несложными прогулками.

Тур индивидуальный, проведение возможно в любые удобные вам даты.

Программа тура по дням

1 день

Побережье Балтики

Заберу вас в любом городе области. День мы посвятим неторопливому знакомству с самобытными уголками региона, а я помогу запечатлеть эти моменты на фотографиях. В маршруте — живописные дороги, архитектура начала 20 века, наследие Восточной Пруссии и чарующие пейзажи Балтики. В зависимости от места вашего проживания и пожеланий, заедем в те места на побережье, где вы ещё не были.

Затем на катере переправимся на Балтийскую косу и заселимся в домики. В глэмпинге можно расслабиться в спа-зоне с открытым чаном-фурако, русской панорамной баней и холодной купелью с морской водой, а также арендовать квадроцикл, велосипед, сап (за доплату). По вечерам можно собираться у костра, смотреть фильмы на свежем воздухе, наблюдать за звёздами через телескоп.

Побережье БалтикиПобережье БалтикиПобережье БалтикиПобережье Балтики
2 день

Прогулки по Балтийску

Мы неспешно прогуляемся по старым улочкам Балтийска, поговорим о его прошлом и настоящем. Расскажу, как менялся город и какую роль он играл в разные эпохи. Сделаю для вас стильные снимки на фоне 200-летнего маяка, исторических зданий и военных кораблей. Фотографии передадут атмосферу места, сохранив индивидуальность и эмоции.

Военная гавань — это сердце Балтийска, пропитанное морской славой. Вы увидите мощь российского флота, старые причалы и доки, которые хранят память о прошлом. На катере через пролив мы выйдем в открытые воды и доберёмся к самой западной точке.

Погуляем по Балтийской косе. Это место, где природа, история и атмосфера сливаются воедино. Посетим старый немецкий аэродром и занесённые песками бункеры, поищем янтарь и соберём шиповник, из которого можно приготовить чай.

Прогулки по БалтийскуПрогулки по БалтийскуПрогулки по БалтийскуПрогулки по БалтийскуПрогулки по БалтийскуПрогулки по БалтийскуПрогулки по БалтийскуПрогулки по БалтийскуПрогулки по БалтийскуПрогулки по БалтийскуПрогулки по БалтийскуПрогулки по БалтийскуПрогулки по БалтийскуПрогулки по Балтийску
3 день

Возвращение домой

После завтрака будет время сходить на пляж и попрощаться с дюнами и Балтикой. Затем на катере вернёмся на материк, я доставлю вас к месту проживания или аэропорту. На этом наша перезагрузка завершена.

Возвращение домойВозвращение домойВозвращение домойВозвращение домойВозвращение домойВозвращение домой

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Все трансферы по маршруту
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Сопровождение гидом и экскурсии по программе
  • Прогулка на катере
  • Фотоотчёт
Что не входит в цену
  • Билеты в Калининградскую область и обратно
  • Обеды и ужины
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Калининграда/место вашего проживания в любом городе области, точное время - по договорённости
Завершение: Аэропорт Калининграда/место вашего проживания в любом городе области, до 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виталий
Виталий — ваш гид в Калининграде
Провёл экскурсии для 1478 туристов
Я родился и вырос в солнечном Балтийске, знаю все его тайные тропы. Получил высшее образование в области «сервис и туризм». Экскурсии провожу на позитивной ноте, с радостью и хорошим настроением. Информацию подаю легко, без заученных фраз. Жду вас в Янтарном крае!
