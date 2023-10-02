Увидеть действующий маяк, перенестись в средневековье и побывать на могиле Канта
За 8 дней вы побываете на Куршской и Балтийской косах, увидите коллекцию экзотических растений в парке имени Морица Беккера и прогуляетесь по «Танцующему лесу».
Хвойные ароматы, крики чаек над головой и шелест волн — будем наслаждаться природой и бродить по безлюдным пляжам. *Авиабилеты оплачиваются дополнительно. *
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|34 600 ₽
Описание
Организационные детали
Какие документы взять с собой: паспорт, свидетельство о рождении детям до 14 лет, для несовершеннолетних, путешествующих без родителей — нотариальная доверенность на сопровождающего.
Возможно участие детей с любого возраста.
Тур возможно организовать для любого количества участников.
Заезд возможен в любые даты.
Проживание. Стоимость указана за человека при двухместном размещении с проживанием в отеле «Мартон Палас» 4* в Калининграде. Также на выбор мы предлагаем еще 15 отелей в Калининграде.
Питание. В программу включены завтраки в отеле.
Программа тура по дням
«Рыбная деревня», остров Кнайпхоф, Кафедральный собор
Встречаемся в аэропорту Калининграда и отправляемся в отель. После заселения расположимся в автобусе и начнём групповую обзорную экскурсию по городу. Объедем главные достопримечательности, услышим удивительную историю Кёнигсберга и увидим места боевой славы. Насладимся удивительной архитектурой: от средневековых замков до особняков в стиле модерн. Рассмотрим Королевские ворота в псевдоготическом стиле, напоминающие средневековый замок.
Прогуляемся по «Рыбной деревне» — району, застроенному современными зданиями в стиле довоенного Кёнигсберга. Настоящий портал в прошлое! Посетим сердце города — остров Кнайпхоф, где располагается Кафедральный собор Богоматери и Святого Адальберта 14 века в готическом стиле. Здесь находится могила немецкого философа Канта, спасшая собор от закрытия в советские годы.
Экскурсия займёт 3,5 часа, после чего вы сможете самостоятельно погулять по городу, поужинать в ресторане или отдохнуть в номере.
Куршская коса, «Танцующий лес» и променад в Зеленоградске
Позавтракаем и поедем на Куршскую косу — прибудем в живописное место до толп туристов и сможем спокойно побродить по запорошенным песчаным барханам.
По пути остановимся у средневекового рыцарского замка «Нессельбек», созданного по старинным чертежам. Вы увидите точную копию тевтонской крепости с высокими башнями и необычными окнами в форме ромбов. Здесь легко почувствовать себя прекрасной принцессой или храбрым рыцарем в доспехах.
Прибудем к самой протяжённой песчаной насыпи в мире. Погуляем по «Танцующему лесу», стволы деревьев здесь причудливо изгибаются, будто застыли в ожидании музыки, и поднимемся на высоту Эфа — отсюда открывается головокружительный вид на Балтийское побережье. У вас будет время помедитировать, глядя на бесконечные просторы и сделать фотографии.
Дальше отправимся в Зеленоградск — пляжный курорт, раньше носивший название Кранц. Он официально признан городом котов: здесь есть домики для животных, автоматы с кормом, светофор с кошками, вместо человечков, памятники и изображения на стенах и плакатах и множество самих пушистых горожан.
Пройдёмся по старинным улочкам и насладимся европейской архитектурой, увидим водонапорную башню 1905 — сейчас в здании располагается музей кошек «Мурариум». Затем прогуляемся по живописной пешеходной улице в исторической части города и выйдем на променад, чтобы полюбоваться побережьем и вдоволь надышаться морским бризом, вслушиваясь в шелест волн.
В 16:00 вернёмся в Калининград.
Свободный день
Сегодня день в вашем распоряжении. Вы сможете самостоятельно погулять по Калининграду или отправиться на дополнительную экскурсию: узнать про военно-оборонительную историю Кёнигсберга и пройтись по фортам и бастионам города-крепости; поехать в Советск и Неман, прогуляться по мощёным улочкам, увидеть руины замка Рагнит и продегустировать тильзитский сыр на сыроварне; сплавиться на байдарках, побывать в средневековом городке Велау и заглянуть на колоритную ферму.
Прогулка по Янтарному, Филинская бухта и Светлогорск
После завтрака отправимся на курорты побережья. Посетим посёлок Янтарный — родину «балтийского золота», где камень добывают и обрабатывают. Пройдёмся по пляжу, получившем престижную премию «Голубой флаг», которой удостаиваются лучшие пляжи и марины мира. Затем прогуляемся по уникальному парку имени Морица Беккера, где собраны экзотические растения из Америки и Японии, и увидим главный символ парка — Тюльпанное дерево.
Рассмотрим отель-особняк «Шлосс» — бывший охотничий замок прусского короля Фридриха I. Вы увидите роскошный белоснежный дом с античными скульптурами на крышах и живописным парком.
Отправимся к храму Казанской Иконы Божьей Матери — бывшей лютеранской кирхе. Побываем на Площади мастеров и пройдёмся по стилизованным винтажным торговым павильонам разных цветов и лавкам ремесленников. Пополним запасы сувениров, рассмотрим продукцию из янтаря и продолжим прогулку.
По желанию вы сможете побывать на смотровой площадке единственного в мире Янтарного комбината.
Следующая точка маршрута — Филинская бухта, откуда открывается захватывающий вид на бескрайние просторы Балтийского моря, и живописный мыс Таран. Побудем наедине с природой, слушая ветер и крики чаек, и поедем дальше, нас уже ждёт самый западный курорт России — Светлогорск.
Побродим по сказочным улочкам города, вдыхая хвойные ароматы и любуясь открывающимися видами моря и леса. Погуляем по центральному парку и сделаем эффектные фотографии на смотровых площадках. Затем пройдёмся по променаду, где находятся солнечные часы «Зодиак», занесённые книгу рекордов Гиннеса за точность отображаемого времени, и скульптура «Нифма», созданная немецким мастером.
Выйдем к символу Раушена (бывшее название города) — водонапорной башне грязелечебницы в стиле национального романтизма, построенной по проекту прусского архитектора в начале 20 века. Дальше — свободное время, чтобы пообедать в городе, самостоятельно прогуляться и пофотографироваться.
В Калининград вернёмся в 17:00.
Экскурсии на ваш выбор
Сегодняшняя программа зависит от вашего желания. Вы сможете посетить экскурсии, которые не выбрали в 3 день: прогулка по фортам Кенигсберга, поездка в Советск и Неман или байдарочный сплав.
Балтийск, крепость Пиллау и Балтийская коса
Вы сможете выбрать программу на сегодня.
Вариант первый: после завтрака поедем в Балтийск — самый западный город России с немецким прошлым и единственный незамерзающий порт страны на Балтике, ещё недавно закрытый для туристов. Прогуляемся по набережной и увидим корабли Балтийского военно-морского флота.
Побываем на одном из лучших пляжей Калининградской области, вдоволь надышимся свежим воздухом и отправимся к крепости Пиллау 17 века. Вы увидите оборонительное сооружение из ярко-красного кирпича в форме звезды, в каждом из углов которой стоит бастион. Затем побываем у памятника Елизавете Петровне и полюбуемся маяком высотой в 33 метра, построенным в начале 19 века и действующим до сих пор.
Вас ждёт прогулка по колоритным улочкам старинного городка: насладимся немецкой, шведской и российской архитектурой, сливающейся в причудливый ансамбль. На пароме доберёмя до Балтийской косы — туристы редко посещают это место, поэтому в тишине побродим по песчаным дюнам и полюбуемся бескрайними просторами. Осмотрим форт «Западный» и заглянем в музей «Старый Люнет», чтобы познакомиться с историей Балтийска и окрестностей.
Если погода не позволит посетить Балтийскую косу, мы отправимся в музей Балтийского флота.
Вернёмся в Калининград около 19:00.
Или посвятим день экскурсиям по рыцарским замкам и окунёмся в средневековье. Разместимся в автобусе и отправимся в Инстербург и Тапиау. По пути будем останавливаться, чтобы не пропустить самое интересное: кирху Арнау 14 века, восстановленную с соблюдением всех канонов, и кирху Хайлигенвальде.
Доберёмся до Черняховска, ранее носившего название Инстербург. Покажется, будто на машине времени мы перенеслись в 19 век, когда городок ещё входил в состав Германии. Увидим величественную местную кирху и храм Святого Бруно, построенный в начале 20 века в стиле неоготика. Во время прогулки рассмотрим роскошные особняки и виллы прусских времён, из которых словно вот-вот должны выйти прекрасные дамы с кавалерами и отправиться на променад.
Продолжим путешествие в прошлое и побываем в замке Инстербург 14 века, где рыцари и защитники города не только оборонялись от врагов, но и жили. Затем заглянем в замок Георгенбург — старинную цитадель 13 века, построенную тевтонцами.
Следующая точка маршрута — город Тапиау, сегодня носящий имя Гвардейск. Рассмотрим его историческую из окна автобуса, а у замка Тапиау остановимся и увидим хорошо сохранившееся наследие тевтонского ордена.
В Калининград вернёмся в 18:30.
Отдых
Ещё один день с дополнительной экскурсией на ваш выбор: форты и крепости Кёнигсберга, Советск и Неман или сплав на байдарках. Желающие смогут самостоятельно прогуляться по Калининграду, выехать за его пределы или пройтись по кафе и ресторанам города.
Отъезд
После завтрака освободим номера и поедем в аэропорт.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки в отеле
- Трансферы на экскурсионном автобусе по программе
- Экскурсии
- Экологические сборы
- Трансферы из/в аэропорт
- Обратите внимание: стоимость тура в период с 27.04 по 31.10 - 31 500 руб. за 1 человека при 2-местном размещении
Что не входит в цену
- Обеды и ужины
- Входные билеты на объекты экскурсий
- Экскурсия по фортам и крепостям Кёнигсберга - 990 руб. для взрослых и 950 руб. для пенсионеров и детей до 18 лет
- Экскурсия по Советску и Неману - 1790 руб. для взрослых и 1690 руб. для пенсионеров и детей до 18 лет
- Сплав на байдарках - 1690 руб., аренда байдарки с сопровождением инструктора или сплав на речном трамвайчике 500 руб. с человека, дети до 7 лет (до 35 кг) с 2 взрослыми бесплатно, фермерский обед 500 руб
- Билеты до Калининграда и обратно