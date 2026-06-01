-
10%
Привет из прошлого: трип по балтийскому побережью для всей семьи
Заглянуть в средневековые замки, надышаться морским воздухом и насладиться атмосферой Европы
Начало: Аэропорт Калининграда, выбирайте рейсы с прибытием...
Завтра в 08:00
29 июн в 08:00
44 100 ₽
49 000 ₽ за человека
-
10%
Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск
Пройтись по Куршской косе, побывать в городе кошек и увидеть Балтику во всей красе
Начало: Аэропорт Калининграда, рекомендуем подбирать билет...
29 июн в 08:00
30 июн в 08:00
21 600 ₽
24 000 ₽ за человека
-
10%
Заплетала море в косы: большое путешествие по Балтике
Увидеть действующий маяк, перенестись в средневековье и побывать на могиле Канта
Начало: Аэропорт Калининграда, выбирайте рейсы с прибытием...
29 июн в 08:00
30 июн в 08:00
49 500 ₽
55 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Мастер-классы для детей»
Самые популярные туры этой рубрики в Калининграде
В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит тур в Калининграде в июне 2026
Сейчас в Калининграде в категории "Мастер-классы для детей" можно забронировать 3 тура от 21 600 до 49 500 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 135 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Забронируйте тур в Калининграде на 2026 год по теме «Мастер-классы для детей», 135 ⭐ отзывов, цены от 21600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август