2 дня
Индивидуальный тур из Калининграда в парк «Виштынецкий»: природа и история
Отдохнуть у живописного озера и узнать о прошлом старинных замков и мостов
Начало: Калининград, 08:00
24 сен в 08:00
25 сен в 08:00
31 900₽ за всё до 4 чел.
2 дня
Тур-погружение для школьников: военная история, квест и песчаные косы
Подняться на борт судна «Витязь», разгадать увлекательные загадки и побывать на Куршской косе
Начало: Калининград, аэропорт Храброво или Южный ж. - д. в...
12 окт в 08:00
26 окт в 08:00
10 200₽ за человека
2 дня
Калининград и 3 морских курорта за выходные
Увидеть значимые достопримечательности и символы края и узнать о важных событиях на этой земле
Начало: Калининград, площадь Победы, 10, 13:45
21 сен в 13:45
28 сен в 13:45
7 700₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕкатерина17 июля 2024Двухдневная экскурсия пролетела на одном дыхании. Расставаться не хотелось. Владлен гибко корректировал маршрут, ориентируясь на наши пожелания. Кирхи, фрески, города,
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «На 2 дня»
Самые популярные туры этой рубрики в Калининграде
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит тур в Калининграде в сентябре 2024
Сейчас в Калининграде в категории "На 2 дня" можно забронировать 3 тура от 7 700 до 31 900. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте тур в Калининграде на 2024 год на 2 дня, 1 ⭐ отзыв, цены от 7700₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь