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музеи, мосты, шлюзы, мельницы, реки и озера, аисты, лебеди, Роминтенская пуща… Великолепный знаток истории, гидротехнических сооружений и природно-ландшафтных красот, он показал нам самые удаленные и малопосещаемые "жемчужины" Калининградской области. Великолепный отель, на пограничном с Литвой Виштынецком озере, поразил уединением, фантастическими видами и отсутствием комаров. Особая благодарность за посещение музея Канта в Веселовке. Всем рекомендуем экскурсии Владлена.