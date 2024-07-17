На 2 дня – туры в Калининграде

Найдено 3 тура в категории «На 2 дня» в Калининграде, цены от 7 700 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Индивидуальный тур из Калининграда в парк «Виштынецкий»: природа и история
На машине
1 отзыв
2 дня
Индивидуальный тур из Калининграда в парк «Виштынецкий»: природа и история
Отдохнуть у живописного озера и узнать о прошлом старинных замков и мостов
Начало: Калининград, 08:00
24 сен в 08:00
25 сен в 08:00
31 900 за всё до 4 чел.
Тур-погружение для школьников: военная история, квест и песчаные косы
На автобусе
2 дня
Тур-погружение для школьников: военная история, квест и песчаные косы
Подняться на борт судна «Витязь», разгадать увлекательные загадки и побывать на Куршской косе
Начало: Калининград, аэропорт Храброво или Южный ж. - д. в...
12 окт в 08:00
26 окт в 08:00
10 200 за человека
Калининград и 3 морских курорта за выходные
На автобусе
2 дня
Калининград и 3 морских курорта за выходные
Увидеть значимые достопримечательности и символы края и узнать о важных событиях на этой земле
Начало: Калининград, площадь Победы, 10, 13:45
21 сен в 13:45
28 сен в 13:45
7 700 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Екатерина
    17 июля 2024
    Индивидуальный тур из Калининграда в парк «Виштынецкий»: природа и история
    Двухдневная экскурсия пролетела на одном дыхании. Расставаться не хотелось. Владлен гибко корректировал маршрут, ориентируясь на наши пожелания. Кирхи, фрески, города,
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    музеи, мосты, шлюзы, мельницы, реки и озера, аисты, лебеди, Роминтенская пуща… Великолепный знаток истории, гидротехнических сооружений и природно-ландшафтных красот, он показал нам самые удаленные и малопосещаемые "жемчужины" Калининградской области. Великолепный отель, на пограничном с Литвой Виштынецком озере, поразил уединением, фантастическими видами и отсутствием комаров. Особая благодарность за посещение музея Канта в Веселовке. Всем рекомендуем экскурсии Владлена.

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «На 2 дня»

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В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Индивидуальный тур из Калининграда в парк «Виштынецкий»: природа и история
  2. Тур-погружение для школьников: военная история, квест и песчаные косы
  3. Калининград и 3 морских курорта за выходные
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Куршская Коса
  2. Амалиенау
  3. Кафедральный собор
  4. Балтийское море
  5. Танцующий лес
  6. Остров Канта
  7. Рыбная деревня
  8. Янтарный комбинат
  9. Замок Шаакен
  10. Высота Эфа
Сколько стоит тур в Калининграде в сентябре 2024
Сейчас в Калининграде в категории "На 2 дня" можно забронировать 3 тура от 7 700 до 31 900. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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