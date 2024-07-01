Ловите отличную идею, как познакомить детей с городом! Ребята узнают, что такое скульптура и какими они бывают.
Я покажу им, где в Калуге загадывают желания, какими бывают здания и чем они
Я покажу им, где в Калуге загадывают желания, какими бывают здания и чем они
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Интересные места на маршруте
- Театральная площадь — коллекция интересных и небанальных скульптур
- Здание Калужского драматического театра и Театра кукол
- Улица Театральная и «Калужский Арбат» — место с яркими достопримечательностями и секретами
Интересные темы для обсуждения
- Почему Калуга носит такое имя
- Чем одни здания города отличаются от других
- Какими бывают скульптуры и арт-объекты и кто их делает
- Что такое проект “К-3” и как он связан с городом
- Зачем стоит приходить на «Калужский Арбат» и что здесь можно и нужно делать
А самое главное — дети полюбят экскурсии, узнают, в чём заключается роль гида и обязательно захотят увидеться снова!
Организационные детали
- В случае плохой погоды экскурсия может быть отменена или перенесена
- На экскурсию не допускаются дети с признаками респираторных заболеваний
- Сопровождение родителей обязательно
- Возможно проведение игровой экскурсии для большего количества детей: за каждого ребёнка свыше 4 человек доплата 400 руб. Максимальная численность группы не более 10 детей (+ 1 сопровождающий взрослый).
- Возможна адаптация заданий с учётом возрастных особенностей (для младшей или средней школы)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Театральной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Калуге
Провели экскурсии для 218 туристов
Я Юлия — профессиональный гид-экскурсовод, автор экскурсий и квестов, идейный и творческий вдохновитель команды гидов. Хотите интересную и небанальную экскурсию? Тогда вам к нам!Задать вопрос
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