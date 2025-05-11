Индивидуальная
до 3 чел.
Первое знакомство с Калугой
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям города
Начало: У музея истории космонавтики
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Калуга: там, где начинается космос
Прогуляться по городу Циолковского и Гагарина, где мечты о звёздах стали реальностью
Начало: В сквере Мира
25 июн в 08:00
26 июн в 08:00
5000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Автотур по Калуге
Все грани города - в одном маршруте
Начало: У здания вокзала «Калуга-1»
Сегодня в 12:00
Завтра в 15:00
11 000 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей11 мая 2025С Калугой нашу семью знакомила экскурсовод Екатерина. Всё очень понравилось, рассказ шёл от души, а не заученными штампами из Википедии. Посмотрели очень много за отведённое время, получили ответы на все интересующие нас вопросы. Большое спасибо Екатерине!
- ЮЮлия3 мая 2025Спасибо экскурсоводу Инне Олеговне. Было очень интересно и познавательно. Знакомство с Калугой оставило самые позитивные впечатления
Ответы на вопросы от путешественников по Калуге в категории «Сквер Мира»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калуге
В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Калуге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Калуге в июне 2025
Сейчас в Калуге в категории "Сквер Мира" можно забронировать 3 экскурсии от 5000 до 11 000. Туристы уже оставили гидам 121 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Забронируйте экскурсию в Калуге на 2025 год по теме «Сквер Мира», 121 ⭐ отзыв, цены от 5000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август