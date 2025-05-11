С Сергей

С Калугой нашу семью знакомила экскурсовод Екатерина. Всё очень понравилось, рассказ шёл от души, а не заученными штампами из Википедии. Посмотрели очень много за отведённое время, получили ответы на все интересующие нас вопросы. Большое спасибо Екатерине!