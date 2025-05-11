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Сквер Мира – экскурсии в Калуге

Найдено 3 экскурсии в категории «Сквер Мира» в Калуге, цены от 5000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Первое знакомство с Калугой
На машине
На микроавтобусе
3.5 часа
121 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Первое знакомство с Калугой
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям города
Начало: У музея истории космонавтики
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8000 ₽ за всё до 3 чел.
Калуга: там, где начинается космос
Пешая
1.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Калуга: там, где начинается космос
Прогуляться по городу Циолковского и Гагарина, где мечты о звёздах стали реальностью
Начало: В сквере Мира
25 июн в 08:00
26 июн в 08:00
5000 ₽ за всё до 4 чел.
Автотур по Калуге
На машине
3.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Автотур по Калуге
Все грани города - в одном маршруте
Начало: У здания вокзала «Калуга-1»
Сегодня в 12:00
Завтра в 15:00
11 000 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    11 мая 2025
    Первое знакомство с Калугой
    С Калугой нашу семью знакомила экскурсовод Екатерина. Всё очень понравилось, рассказ шёл от души, а не заученными штампами из Википедии. Посмотрели очень много за отведённое время, получили ответы на все интересующие нас вопросы. Большое спасибо Екатерине!
  • Ю
    Юлия
    3 мая 2025
    Первое знакомство с Калугой
    Спасибо экскурсоводу Инне Олеговне. Было очень интересно и познавательно. Знакомство с Калугой оставило самые позитивные впечатления

Ответы на вопросы от путешественников по Калуге в категории «Сквер Мира»

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В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  2. Калуга: там, где начинается космос
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Каменный Мост
  3. Самое главное
  4. Музей космонавтики
  5. Дом-музей Циолковского
  6. Памятник 600-летию Калуги
  7. Церковь Косьмы и Дамиана
  8. Театральная улица
  9. Художественный Музей
  10. Палаты купцов Коробовых
Сколько стоит экскурсия по Калуге в июне 2025
Сейчас в Калуге в категории "Сквер Мира" можно забронировать 3 экскурсии от 5000 до 11 000. Туристы уже оставили гидам 121 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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