3.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Влюбиться в Калугу: история, романтика и космос в одном туре
Исследуйте красоту Калуги: от купеческих особняков до космических достижений, всё в одной экскурсии
Начало: Ленина, 126 около Гостиных рядов, главный вход, на...
«Поднявшись на смотровую площадку, вы насладитесь панорамой Оки и золотых куполов церкви Рождества Пресвятой Богородицы»
1 окт в 08:00
2 окт в 08:00
6 000₽ за всё до 8 чел.
3.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Первое знакомство с Калугой
Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям города
Начало: У музея истории космонавтики
«Вы увидите мост на Правый берег, новостройки и золотые купола церкви Рождества Пресвятой Богородицы»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:30
8 000₽ за всё до 3 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Удивительные храмы Калуги: экскурсия в мир русского барокко
Откройте великолепие русского барокко с экскурсией по храмам Калуги - путешествие по духовным святыням
Начало: На улице Марата
1 окт в 08:00
2 окт в 08:00
8 500₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена1 сентября 2024Потрясающая экскурсовод Екатерина! Потрясающая экскурсия! Это была лучшая обзорная экскурсия, а мне есть с чем сравнивать! 4 часа пронеслись на
- ООльга28 августа 2024Прекрасная экскурсия и экскурсовод Екатерина, идеально для первого знакомства с Калугой! Рекомендую!
- ККопалина19 августа 2024Наш экскурсовод Юлия провела нам прекрасную экскурсию. Видно, что Юлия любит свой город, гордится им и частичку своей любви к городу подарила нам. Маршрут экскурсии был составлен с учётом наших пожеланий. За что организаторам отдельное спасибо.
- ННаталия10 августа 2024Екатерина-отличный гид, влюбленный в свою профессию и свой город! Своей энергией Екатерина увлекла нас в жизнь города, оживила исторических персонажей,
- ЕЕлена20 июля 2024Спасибо гиду Юле за прекрасную, интересную экскурсию. Великолепное знание города и его истории в доступной форме. Отдельная благодарность водителю Виталию за доброжелательность и мастерство вождения.
- ММарина26 мая 2024Спасибо за замечательную экскурсию и организованный трансфер. Всё было интересно, познавательно, комфортно. Мы в восторге. Вячеслав молодец! Очень обаятельный, знающий, интересный молодой человек.
- ЕЕвгения22 ноября 2021Очень понравилась экскурсия Екатерины! Настоящий профессионал, умеет увлечь даже детей! Спасибо! Обязательно вернемся еще!
Ответы на вопросы от путешественников по Калуге в категории «Новогодние 2025»
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