Е Елена Влюбиться в Калугу за 1 день читать дальше одном дыхании! Мы в полном восторге! Екатерина, спасибо вам огромное, обязательно увидимся с вами еще и не один раз! Всем настоятельно рекомендую данную экскурсию и экскурсовода! Потрясающая экскурсовод Екатерина! Потрясающая экскурсия! Это была лучшая обзорная экскурсия, а мне есть с чем сравнивать! 4 часа пронеслись на

О Ольга Влюбиться в Калугу за 1 день Прекрасная экскурсия и экскурсовод Екатерина, идеально для первого знакомства с Калугой! Рекомендую!

К Копалина Первое знакомство с Калугой Наш экскурсовод Юлия провела нам прекрасную экскурсию. Видно, что Юлия любит свой город, гордится им и частичку своей любви к городу подарила нам. Маршрут экскурсии был составлен с учётом наших пожеланий. За что организаторам отдельное спасибо.

Н Наталия Влюбиться в Калугу за 1 день читать дальше влюбила в атмосферу старой и новой Калуги. Екатерина - знаток истории и культуры города, умело украшающий свой рассказ поэтическими строками, старинными фотографиями, увлекательными фактами. Остаться равнодушным к ее рассказу просто невозможно!!!! Огромная благодарность и пожелание творческого развития и роста!!!!! Екатерина-отличный гид, влюбленный в свою профессию и свой город! Своей энергией Екатерина увлекла нас в жизнь города, оживила исторических персонажей,

Е Елена Первое знакомство с Калугой Спасибо гиду Юле за прекрасную, интересную экскурсию. Великолепное знание города и его истории в доступной форме. Отдельная благодарность водителю Виталию за доброжелательность и мастерство вождения.

М Марина Первое знакомство с Калугой Спасибо за замечательную экскурсию и организованный трансфер. Всё было интересно, познавательно, комфортно. Мы в восторге. Вячеслав молодец! Очень обаятельный, знающий, интересный молодой человек.