В старину Калуга поражала путешественников множеством церквей. Над городом, стоявшим на высоком холме, плыл колокольный звон и сияли золотые купола. Эта духовная сокровищница и сегодня хранит удивительные храмы с богатой историей и разнообразной архитектурой. Приглашаю вас в путешествие по самым интересным из них.

Свято-Троицкий кафедральный собор

Вы услышите его историю — от старинного храма в честь Святой Живоначальной Троицы до кафедрального собора и Калужской епархии наших дней. Прикоснётесь к главной святыне города — почитаемому чудотворному списку Калужской иконы Божией Матери.

Храм Георгия Победоносца «за лавками»

У храма нет колокольни, а в его названии таится особый смысл. Вы разберётесь в терминах древнерусского церковного зодчества и узнаете, что такое закомара и апсида.

Храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы (Никитский)

Внутри — православные святыни и чудотворные иконы. Вы услышите, как это место связано с Отечественной войной 1812 года и пионерами.

Храм Покрова Пресвятой Богородицы «что на рву»

Вы рассмотрите русское узорочье, полюбуетесь белоснежным кружевным убранством и узнаете, что общего у этого храма и флотоводца Фёдора Ушакова.

Храм Успения Пресвятой Богородицы

Услышите красивый колокольный звон и, если будет возможность, попробуете позвонить в колокола.

Храм Георгия Победоносца «за верхом»

Уникальный двухэтажный храм центре купеческого района Завершье с гульбищем, шатровой колокольней и богатой коллекцией старинных икон.

