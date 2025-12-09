Мои заказы

Калуга - город золочёных куполов и колокольного звона

Гуляем по городу православных традиций и заходим в его храмы
В старину Калуга поражала путешественников множеством церквей. Над городом, стоявшим на высоком холме, плыл колокольный звон и сияли золотые купола.

Эта духовная сокровищница и сегодня хранит удивительные храмы с богатой историей и разнообразной архитектурой. Приглашаю вас в путешествие по самым интересным из них.
Описание экскурсии

Свято-Троицкий кафедральный собор

Вы услышите его историю — от старинного храма в честь Святой Живоначальной Троицы до кафедрального собора и Калужской епархии наших дней. Прикоснётесь к главной святыне города — почитаемому чудотворному списку Калужской иконы Божией Матери.

Храм Георгия Победоносца «за лавками»

У храма нет колокольни, а в его названии таится особый смысл. Вы разберётесь в терминах древнерусского церковного зодчества и узнаете, что такое закомара и апсида.

Храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы (Никитский)

Внутри — православные святыни и чудотворные иконы. Вы услышите, как это место связано с Отечественной войной 1812 года и пионерами.

Храм Покрова Пресвятой Богородицы «что на рву»

Вы рассмотрите русское узорочье, полюбуетесь белоснежным кружевным убранством и узнаете, что общего у этого храма и флотоводца Фёдора Ушакова.

Храм Успения Пресвятой Богородицы

Услышите красивый колокольный звон и, если будет возможность, попробуете позвонить в колокола.

Храм Георгия Победоносца «за верхом»

Уникальный двухэтажный храм центре купеческого района Завершье с гульбищем, шатровой колокольней и богатой коллекцией старинных икон.

Организационные детали

  • Для посещения храмов нужно соблюсти дресс-код — скромная одежда, платки для женщин
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Ольга
Ольга — ваша команда гидов в Калуге
Провели экскурсии для 407 туристов
Я лицензированный гид с историческим образованием. Работаю в команде с такими же профессиональными и влюблёнными в город коллегами. Мы проводим вдохновляющие и небанальные экскурсии по Калуге и окрестностям, настраивающие на размышления
и взаимный диалог. В наших программах нет места непроверенным фактам, выдумкам и незатейливым увеселениям. С нами вы получите глубокую и интересную информацию о Калужском крае, мотивирующую на дальнейшие путешествия по родным просторам.

