Калуга - город золочёных куполов и колокольного звона
Гуляем по городу православных традиций и заходим в его храмы
В старину Калуга поражала путешественников множеством церквей. Над городом, стоявшим на высоком холме, плыл колокольный звон и сияли золотые купола.
Эта духовная сокровищница и сегодня хранит удивительные храмы с богатой историей и разнообразной архитектурой. Приглашаю вас в путешествие по самым интересным из них.
Описание экскурсии
Свято-Троицкий кафедральный собор
Вы услышите его историю — от старинного храма в честь Святой Живоначальной Троицы до кафедрального собора и Калужской епархии наших дней. Прикоснётесь к главной святыне города — почитаемому чудотворному списку Калужской иконы Божией Матери.
Храм Георгия Победоносца «за лавками»
У храма нет колокольни, а в его названии таится особый смысл. Вы разберётесь в терминах древнерусского церковного зодчества и узнаете, что такое закомара и апсида.
Храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы (Никитский)
Внутри — православные святыни и чудотворные иконы. Вы услышите, как это место связано с Отечественной войной 1812 года и пионерами.
Храм Покрова Пресвятой Богородицы «что на рву»
Вы рассмотрите русское узорочье, полюбуетесь белоснежным кружевным убранством и узнаете, что общего у этого храма и флотоводца Фёдора Ушакова.
Храм Успения Пресвятой Богородицы
Услышите красивый колокольный звон и, если будет возможность, попробуете позвонить в колокола.
Храм Георгия Победоносца «за верхом»
Уникальный двухэтажный храм центре купеческого района Завершье с гульбищем, шатровой колокольней и богатой коллекцией старинных икон.
Организационные детали
Для посещения храмов нужно соблюсти дресс-код — скромная одежда, платки для женщин
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Старый Торг
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Ольга — ваша команда гидов в Калуге
Провели экскурсии для 407 туристов
Я лицензированный гид с историческим образованием. Работаю в команде с такими же профессиональными и влюблёнными в город коллегами.
Мы проводим вдохновляющие и небанальные экскурсии по Калуге и окрестностям, настраивающие на размышления читать дальше
и взаимный диалог. В наших программах нет места непроверенным фактам, выдумкам и незатейливым увеселениям. С нами вы получите глубокую и интересную информацию о Калужском крае, мотивирующую на дальнейшие путешествия по родным просторам.