читать дальше ходу меняла информацию для детей. 6-10 лет детям рановато. Много интересного поняли и запомнили, но Ольге было с нами непросто. Она конечно профессионал и город свой знает.

Так вышло, что экскурсию меняла и упустила, что она не адаптирована для детей. Экскурсовод Ольга на месте сориентировались и по