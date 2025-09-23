Водная прогулка
«Русская Атлантида»: водная прогулка по Волге
Увидеть Калязин с воды, побывать на колокольне и узнать об истории этих мест
Начало: На ул. Московская
Завтра в 08:30
25 сен в 08:30
13 500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Влюбиться в Кашин за 1 день
Узнайте секреты древнего Кашина, прогуливаясь по его улочкам. Откройте для себя святыни и исторические места, которые навсегда останутся в памяти
Начало: На Московской улице
Завтра в 08:00
25 сен в 08:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Индивидуальная экскурсия по Калязину
История Калязина оживает на фоне звуков Волги и космоса. Узнайте о затопленной колокольне и примите участие в интерактиве
Начало: На набережной
Завтра в 09:00
25 сен в 09:00
от 6500 ₽ за всё до 15 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Калязину в категории «Экскурсии 2025»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Калязине
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Калязине
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Калязину в сентябре 2025
Сейчас в Калязине в категории "Экскурсии 2025" можно забронировать 3 экскурсии от 6000 до 13 500. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте экскурсию в Калязине на 2025 год по теме «Экскурсии 2025», 6 ⭐ отзывов, цены от 6000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь