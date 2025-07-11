Мои заказы

Калязинский краеведческий музей – экскурсии в Калязине

В самобытный Кашин на 1 день
На машине
3.5 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
В самобытный Кашин на 1 день - индивидуальная экскурсия из Калязина
Экскурсия в Кашин из Калязина познакомит вас с уникальной планировкой города, историей храмов и традициями кашеварения. Загадайте желание у святой Анны
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
6600 ₽ за всё до 10 чел.
Экскурсия по музеям Калязина: история Русской Атлантиды
Пешая
3 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по музеям Калязина: история Русской Атлантиды
Перенеситесь во времена, когда Калязин не был скрыт под водами. Посетите краеведческий музей и узнайте историю одного из древнейших городов Верхней Волги
Завтра в 12:00
11 дек в 09:00
6000 ₽ за всё до 5 чел.
Калязин - Кимры: архитектура двух волжских городов
На машине
12 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Калязин - Кимры: архитектура двух волжских городов
Исследовать памятники старины и полюбоваться пейзажами тверской земли
Завтра в 08:30
17 дек в 08:30
20 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    11 июля 2025
    Экскурсия по музеям Калязина: история Русской Атлантиды
    Очень интересная экскурсия. Экскурсовод в стихах и песнях рассказал историю края, достопримечательности области и родного края
  • Л
    Лена
    29 июля 2023
    Калязин - Кимры: архитектура двух волжских городов
    Понравилось чрезвычайно! Интересный рассказ, обширные знания, профильное образование, общение, которое сразу располагает. Но это не все. Случилось какое-то "архитектурное" чудо:
    читать дальше

    Никита настолько нескучно рассказывал о вещах для меня до того немного (каюсь) скучных - архитектурные термины и как это выглядит - что я стала качественно больше видеть, понимать и чувствовать! Я много слушала об архитектуре, но после этой экскурсии какой-то качественный скачок произошел. Так что рекомендую.

