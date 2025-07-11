читать дальше

Никита настолько нескучно рассказывал о вещах для меня до того немного (каюсь) скучных - архитектурные термины и как это выглядит - что я стала качественно больше видеть, понимать и чувствовать! Я много слушала об архитектуре, но после этой экскурсии какой-то качественный скачок произошел. Так что рекомендую.