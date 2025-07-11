Индивидуальная
до 10 чел.
В самобытный Кашин на 1 день - индивидуальная экскурсия из Калязина
Экскурсия в Кашин из Калязина познакомит вас с уникальной планировкой города, историей храмов и традициями кашеварения. Загадайте желание у святой Анны
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
6600 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по музеям Калязина: история Русской Атлантиды
Перенеситесь во времена, когда Калязин не был скрыт под водами. Посетите краеведческий музей и узнайте историю одного из древнейших городов Верхней Волги
Завтра в 12:00
11 дек в 09:00
6000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Калязин - Кимры: архитектура двух волжских городов
Исследовать памятники старины и полюбоваться пейзажами тверской земли
Завтра в 08:30
17 дек в 08:30
20 000 ₽ за всё до 4 чел.
Очень интересная экскурсия. Экскурсовод в стихах и песнях рассказал историю края, достопримечательности области и родного края
Понравилось чрезвычайно! Интересный рассказ, обширные знания, профильное образование, общение, которое сразу располагает.
