Индивидуальная
до 15 чел.
Знакомьтесь, Калязин: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Калязин очарует вас своими пейзажами и уникальными достопримечательностями. Оцените красоту колокольни на воде и посетите космическую обсерваторию
Начало: На ул. Московская
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
5800 ₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Пешком по старинному Калязину
Калязин удивит историей и архитектурой. Узнайте о Макарьевом монастыре, купеческих ярмарках и затопленной колокольне
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
4600 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по музеям Калязина: история Русской Атлантиды
Перенеситесь во времена, когда Калязин не был скрыт под водами. Посетите краеведческий музей и узнайте историю одного из древнейших городов Верхней Волги
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
6000 ₽ за всё до 5 чел.
