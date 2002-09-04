Егор проводит ещё 2 экскурсии

Вся «трасса» — ваша! Мы встретим вас в Петропавловске и отправимся к вулкану на снегоходе и прицепленным к ним нартам. После вы пересядете к нам на снегоход — и по одному человеку мы буквально за 2-3 минуты забросим вас на высоту. А теперь время катания! У вас будет около трех часов и 6-8 спусков, чтобы насладиться нетронутым снегом и потрясающими видами на действующие Корякский и Авачинский вулканы. Уклон здесь небольшой, а трасса просматривается от точки старта до финиша, поэтому вы всегда будете в поле нашего зрения. Так как спуск ограничен двумя гребнями, свернуть куда-то в сторону невозможно — поэтому этот фрирайд пройдет без экстрима, но впечатлений точно будет достаточно!
Кому подойдет прогулка
Лыжникам и сноубордистам, имеющим начальный опыт фрирайд-катания, а также аккуратным новичкам, так как спуски достаточно спокойные и безопасные.
Организационные детали
Обратите внимание: это фрирайд, то есть катание по неподготовленной трассе, снег может быть разным — и жестким и мягким. Катание возможно только в хорошую погоду. Если погода испортилась уже по дороге к склонам, мы вернем вам часть суммы и проведем экскурсию ⛳ по вулканам.
C собой необходимо взять снаряжение, а также лыжи или сноуборд
Если вы проживаете не в Петропавловске, трансфер будет стоить 2000 рублей
Чай и небольшой ланч входит в стоимость.
Начало и место завершения
🚩 у вашей гостиницы в Петропавловске
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Всю жизнь я связан с Камчатской природой и путешествиями. Больше 10 лет я работал в природных парках Камчатки и за это время прошел почти весь полуостров. Последние несколько лет работаю гидом в турах по Камчатке и с удовольствием покажу местную природу такой, какой люблю её сам.