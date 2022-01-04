Егор проводит ещё 2 экскурсии

Индивидуальная экскурсия на Камчатке предлагает уникальный фрирайд с вулканов.Участники будут заброшены на высоту с помощью снегохода, чтобы насладиться катанием по нетронутому снегу. Виды на Корякский и Авачинский вулканы делают это

приключение незабываемым. Спуски безопасны благодаря хорошему обзору и ограничению двумя гребнями. Подходит для лыжников и сноубордистов с начальным опытом. Чай и ланч включены в стоимость, а экскурсия возможна только в хорошую погоду

Описание экскурсии

Вся «трасса» — ваша!

Мы встретим вас в Петропавловске и отправимся к вулкану на снегоходе и прицепленным к ним нартам. После вы пересядете к нам на снегоход — и по одному человеку мы буквально за 2-3 минуты забросим вас на высоту.

А теперь время катания! У вас будет около трех часов и 6-8 спусков, чтобы насладиться нетронутым снегом и потрясающими видами на действующие Корякский и Авачинский вулканы.

Уклон здесь небольшой, а трасса просматривается от точки старта до финиша, поэтому вы всегда будете в поле нашего зрения. Так как спуск ограничен двумя гребнями, свернуть куда-то в сторону невозможно — поэтому этот фрирайд пройдет без экстрима, но впечатлений точно будет достаточно!

Кому подойдет прогулка

Лыжникам и сноубордистам, имеющим начальный опыт фрирайд-катания, а также аккуратным новичкам, так как спуски достаточно спокойные и безопасные.

Организационные детали

Возможно провести экскурсию для группы 3-4 человека — 15 000 руб. за каждого участника.

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