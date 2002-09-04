Егор проводит ещё 2 экскурсии

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Фрирайд с вулканов

Отправиться на снегоходе к горным склонам и насладиться чистым снегом, катаясь на лыжах и сноуборде

Егор
Егор – Гид из Камчатки
Вас ждет свободное катание по нетронутому снегу и потрясающие виды действующих вулканов! На снегоходе мы забросим вас на высоту, а внизу будем ждать с теплым чаем и перекусом.

Несмотря на то, что это катание вне оборудованных трасс, вы можете не волноваться: мы уже опробовали эти склоны, а хороший обзор и две гряды по краям делают спуск абсолютно безопасным.
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🏆Активный отдых
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 8 000 ₽ за экскурсию

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Фрирайд с вулканов
Фрирайд с вулканов

Что вас ожидает

Вся «трасса» — ваша!
Мы встретим вас в Петропавловске и отправимся к вулкану на снегоходе и прицепленным к ним нартам. После вы пересядете к нам на снегоход — и по одному человеку мы буквально за 2-3 минуты забросим вас на высоту.
А теперь время катания! У вас будет около трех часов и 6-8 спусков, чтобы насладиться нетронутым снегом и потрясающими видами на действующие Корякский и Авачинский вулканы.
Уклон здесь небольшой, а трасса просматривается от точки старта до финиша, поэтому вы всегда будете в поле нашего зрения. Так как спуск ограничен двумя гребнями, свернуть куда-то в сторону невозможно — поэтому этот фрирайд пройдет без экстрима, но впечатлений точно будет достаточно!

Кому подойдет прогулка

Лыжникам и сноубордистам, имеющим начальный опыт фрирайд-катания, а также аккуратным новичкам, так как спуски достаточно спокойные и безопасные.

Организационные детали

  • Обратите внимание: это фрирайд, то есть катание по неподготовленной трассе, снег может быть разным — и жестким и мягким. Катание возможно только в хорошую погоду. Если погода испортилась уже по дороге к склонам, мы вернем вам часть суммы и проведем экскурсию ⛳ по вулканам.
  • C собой необходимо взять снаряжение, а также лыжи или сноуборд
  • Если вы проживаете не в Петропавловске, трансфер будет стоить 2000 рублей
  • Чай и небольшой ланч входит в стоимость.
Начало и место завершения
🚩 у вашей гостиницы в Петропавловске
Фрирайд с вулканов
Фрирайд с вулканов
Фрирайд с вулканов
Фрирайд с вулканов

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Егор
Егор
Всю жизнь я связан с Камчатской природой и путешествиями. Больше 10 лет я работал в природных парках Камчатки и за это время прошел почти весь полуостров. Последние несколько лет работаю гидом в турах по Камчатке и с удовольствием покажу местную природу такой, какой люблю её сам.
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Егор проводит ещё 2 экскурсии

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