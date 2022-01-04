Егор проводит ещё 2 экскурсии

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Фрирайд с вулканов

Погрузитесь в мир нетронутого снега и величественных вулканов. Насладитесь фрирайдом на склонах Корякского и Авачинского вулканов с опытным гидом
Индивидуальная экскурсия на Камчатке предлагает уникальный фрирайд с вулканов.

Участники будут заброшены на высоту с помощью снегохода, чтобы насладиться катанием по нетронутому снегу. Виды на Корякский и Авачинский вулканы делают это
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приключение незабываемым. Спуски безопасны благодаря хорошему обзору и ограничению двумя гребнями. Подходит для лыжников и сноубордистов с начальным опытом. Чай и ланч включены в стоимость, а экскурсия возможна только в хорошую погоду

5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏔️ Уникальные виды на вулканы
  • ❄️ Катание по нетронутому снегу
  • 🛷 Безопасные спуски
  • ☕ Чай и ланч включены
  • 👥 Индивидуальный подход
Фрирайд с вулканов
Фрирайд с вулканов
Фрирайд с вулканов

Что можно увидеть

  • Корякский вулкан
  • Авачинский вулкан

Описание экскурсии

Вся «трасса» — ваша!

Мы встретим вас в Петропавловске и отправимся к вулкану на снегоходе и прицепленным к ним нартам. После вы пересядете к нам на снегоход — и по одному человеку мы буквально за 2-3 минуты забросим вас на высоту.
А теперь время катания! У вас будет около трех часов и 6-8 спусков, чтобы насладиться нетронутым снегом и потрясающими видами на действующие Корякский и Авачинский вулканы.
Уклон здесь небольшой, а трасса просматривается от точки старта до финиша, поэтому вы всегда будете в поле нашего зрения. Так как спуск ограничен двумя гребнями, свернуть куда-то в сторону невозможно — поэтому этот фрирайд пройдет без экстрима, но впечатлений точно будет достаточно!

Кому подойдет прогулка

Лыжникам и сноубордистам, имеющим начальный опыт фрирайд-катания, а также аккуратным новичкам, так как спуски достаточно спокойные и безопасные.

Организационные детали

Возможно провести экскурсию для группы 3-4 человека — 15 000 руб. за каждого участника.

Обратите внимание

  • Это фрирайд, то есть катание по неподготовленной трассе, снег может быть разным — и жестким и мягким. Катание возможно только в хорошую погоду. Если погода испортилась уже по дороге к склонам, мы вернем вам часть суммы и проведем экскурсию по вулканам.
  • C собой необходимо взять снаряжение, а также лыжи или сноуборд
  • Если вы проживаете в п. Паратунка, вам необходимо будет самим добраться к началу маршрута и обратно
  • Чай и небольшой ланч входит в стоимость
  • Я не формирую группы — работаю либо с уже готовыми группами, либо индивидуально

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашей гостиницы в Петропавловске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Егор
Егор — ваш гид на Камчатке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 301 туриста
Всю жизнь я связан с Камчатской природой и путешествиями. Больше 10 лет я работал в природных парках Камчатки и за это время прошёл почти весь полуостров. Последние несколько лет работаю гидом в поездках по Камчатке и с удовольствием покажу местную природу такой, какой люблю её сам.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Майя
Хочу выразить благодарность Егору за незабываемый отдых.
Поездка прошла на высшем уровне. Егор знает и показывает лучшие места для катания в зависимости от погоды и снежного покрова. Внимательно относится к пожеланиям
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и состоянию туристов. За три дня нам удалось прочувствовать и посмотреть многие прелести Камчатского края: пушистый снег, величественные вулканы, бесконечный океан, термальные источники и вкусные пирожки:) очень хочется приезжать ещё, огромное спасибо!

Хочу выразить благодарность Егору за незабываемый отдых.
Хочу выразить благодарность Егору за незабываемый отдых.
Хочу выразить благодарность Егору за незабываемый отдых.
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П
Егор отличный гид, знает маршруты (знает все о Камчатке)), общительный, внимателен к деталям и безопасности на маршруте. Рекомендую.
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Входит в следующие категории Камчатки

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