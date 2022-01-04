Егор проводит ещё 2 экскурсии

Погрузитесь в мир нетронутого снега и величественных вулканов. Насладитесь фрирайдом на склонах Корякского и Авачинского вулканов с опытным гидом
Индивидуальная экскурсия на Камчатке предлагает уникальный фрирайд с вулканов.
Участники будут заброшены на высоту с помощью снегохода, чтобы насладиться катанием по нетронутому снегу. Виды на Корякский и Авачинский вулканы делают это читать дальшеуменьшить
приключение незабываемым. Спуски безопасны благодаря хорошему обзору и ограничению двумя гребнями. Подходит для лыжников и сноубордистов с начальным опытом. Чай и ланч включены в стоимость, а экскурсия возможна только в хорошую погоду
Мы встретим вас в Петропавловске и отправимся к вулкану на снегоходе и прицепленным к ним нартам. После вы пересядете к нам на снегоход — и по одному человеку мы буквально за 2-3 минуты забросим вас на высоту. А теперь время катания! У вас будет около трех часов и 6-8 спусков, чтобы насладиться нетронутым снегом и потрясающими видами на действующие Корякский и Авачинский вулканы. Уклон здесь небольшой, а трасса просматривается от точки старта до финиша, поэтому вы всегда будете в поле нашего зрения. Так как спуск ограничен двумя гребнями, свернуть куда-то в сторону невозможно — поэтому этот фрирайд пройдет без экстрима, но впечатлений точно будет достаточно!
Кому подойдет прогулка
Лыжникам и сноубордистам, имеющим начальный опыт фрирайд-катания, а также аккуратным новичкам, так как спуски достаточно спокойные и безопасные.
Организационные детали
Возможно провести экскурсию для группы 3-4 человека — 15 000 руб. за каждого участника.
Обратите внимание
Это фрирайд, то есть катание по неподготовленной трассе, снег может быть разным — и жестким и мягким. Катание возможно только в хорошую погоду. Если погода испортилась уже по дороге к склонам, мы вернем вам часть суммы и проведем экскурсию по вулканам.
C собой необходимо взять снаряжение, а также лыжи или сноуборд
Если вы проживаете в п. Паратунка, вам необходимо будет самим добраться к началу маршрута и обратно
Чай и небольшой ланч входит в стоимость
Я не формирую группы — работаю либо с уже готовыми группами, либо индивидуально
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашей гостиницы в Петропавловске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Егор — ваш гид на Камчатке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 301 туриста
Всю жизнь я связан с Камчатской природой и путешествиями. Больше 10 лет я работал в природных парках Камчатки и за это время прошёл почти весь полуостров. Последние несколько лет работаю гидом в поездках по Камчатке и с удовольствием покажу местную природу такой, какой люблю её сам.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Майя
Хочу выразить благодарность Егору за незабываемый отдых. Поездка прошла на высшем уровне. Егор знает и показывает лучшие места для катания в зависимости от погоды и снежного покрова. Внимательно относится к пожеланиям читать дальшеуменьшить
и состоянию туристов. За три дня нам удалось прочувствовать и посмотреть многие прелести Камчатского края: пушистый снег, величественные вулканы, бесконечный океан, термальные источники и вкусные пирожки:) очень хочется приезжать ещё, огромное спасибо!
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П
Павел
Егор отличный гид, знает маршруты (знает все о Камчатке)), общительный, внимателен к деталям и безопасности на маршруте. Рекомендую.