Айс-флоатинг – экскурсии на Камчатке

Найдено 3 экскурсии в категории «Айс-флоатинг» на Камчатке, цены от 15 000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Айс-флоатинг на Камчатке
На машине
2 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Айс-флоатинг на Камчатке
Индивидуальная экскурсия по Авачинской бухте - это возможность испытать на себе айс-флоатинг, не умея плавать. Ощутите свободу и безопасность в костюме
Начало: В вашем месте размещения в Петропавловске-Камчатск...
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
от 15 000 ₽ за всё до 10 чел.
В нартах - к Авачинскому вулкану и на гору Верблюд
6 часов
Мини-группа
до 4 чел.
В нартах - к Авачинскому вулкану и на гору Верблюд
Прокатиться по снежным просторам и насладиться горными панорамами в сопровождении инструктора
Начало: У автостанции в Петропавловске-Камчатском
Расписание: ежедневно в 08:00
22 дек в 08:00
23 дек в 08:00
15 000 ₽ за человека
Зимний трип к Авачинскому вулкану и горе Верблюд
9 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Зимнее приключение на Камчатке: Авачинский вулкан и гора Верблюд
Погрузитесь в зимнюю сказку Камчатки: путешествие к Авачинскому вулкану и горе Верблюд ждет вас
Начало: От места вашего проживания (гостиница, хостел, баз...
Расписание: во вторник и субботу в 09:00, в четверг в 10:00
11 дек в 10:00
13 дек в 09:00
19 500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    18 ноября 2025
    Айс-флоатинг на Камчатке
    Прекрасный и очень необычный опыт. Однозначно рекомендую!
    Отдельное спасибо гиду! Он не только обеспечил безопасность, но и сделал поездку познавательной. Рассказал
    читать дальше

    массу интересных фактов о вулканах Камчатки, а по пути завез на смотровую площадку с потрясающим видом. Было очень здорово совместить адреналин и новые знания.
    На месте провели подробный инструктаж, помогли подобрать подходящий гидрокостюм, чтобы в воде было комфортно. После плавания напоили горячим чаем, чтобы согреться.
    Плавать среди камчатских пейзажей в ледяной воде, но при этом чувствовать себя тепло и уютно — это уникально. Всё объяснили, поэтому страха не было, только восторг.
    Спасибо за отличную услугу!

    Прекрасный и очень необычный опыт. Однозначно рекомендую!
  • А
    Ангелина
    11 февраля 2025
    Айс-флоатинг на Камчатке
    прекрасное выдалось приключение. забрали от отеля, привезли на место проведения. по пути Алексей рассказывал интересные факты и показывал места. На
    читать дальше

    месте прекрасный инструктор Александр, все объяснил и плавал с нами постоянно. Также накормили ежом, которого только что поймали. Очень благодарны за полученный опыт! Обязательно рекомендуем.

Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Айс-флоатинг»

