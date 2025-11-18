читать дальше

массу интересных фактов о вулканах Камчатки, а по пути завез на смотровую площадку с потрясающим видом. Было очень здорово совместить адреналин и новые знания.

На месте провели подробный инструктаж, помогли подобрать подходящий гидрокостюм, чтобы в воде было комфортно. После плавания напоили горячим чаем, чтобы согреться.

Плавать среди камчатских пейзажей в ледяной воде, но при этом чувствовать себя тепло и уютно — это уникально. Всё объяснили, поэтому страха не было, только восторг.

Спасибо за отличную услугу!