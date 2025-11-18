Индивидуальная
до 10 чел.
Айс-флоатинг на Камчатке
Индивидуальная экскурсия по Авачинской бухте - это возможность испытать на себе айс-флоатинг, не умея плавать. Ощутите свободу и безопасность в костюме
Начало: В вашем месте размещения в Петропавловске-Камчатск...
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
от 15 000 ₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 4 чел.
В нартах - к Авачинскому вулкану и на гору Верблюд
Прокатиться по снежным просторам и насладиться горными панорамами в сопровождении инструктора
Начало: У автостанции в Петропавловске-Камчатском
Расписание: ежедневно в 08:00
22 дек в 08:00
23 дек в 08:00
15 000 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Зимнее приключение на Камчатке: Авачинский вулкан и гора Верблюд
Погрузитесь в зимнюю сказку Камчатки: путешествие к Авачинскому вулкану и горе Верблюд ждет вас
Начало: От места вашего проживания (гостиница, хостел, баз...
Расписание: во вторник и субботу в 09:00, в четверг в 10:00
11 дек в 10:00
13 дек в 09:00
19 500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана18 ноября 2025Прекрасный и очень необычный опыт. Однозначно рекомендую!
Отдельное спасибо гиду! Он не только обеспечил безопасность, но и сделал поездку познавательной. Рассказал
- ААнгелина11 февраля 2025прекрасное выдалось приключение. забрали от отеля, привезли на место проведения. по пути Алексей рассказывал интересные факты и показывал места. На
