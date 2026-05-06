Столица Камчатки с высоты

Истории о вулканах, бухтах и рыбе с икрой
Вы посмотрите на Петропавловск-Камчатский с самых высоких точек города. Откроете Авачинскую бухту, Тихий океан и «домашние» вулканы — Авачинский, Корякский, Вилючинский.

А заодно пройдёте по историческому центру, подниметесь на Никольскую сопку и заедете на рыбный рынок за местными деликатесами.
Описание экскурсии

Смотровые площадки на высших точках города

Панорамы, от которых захватывает дух: бухта, океан, вулканы, Култучное озеро, старая и новая части города.

Кафедральный собор Святой Живоначальной Троицы

Крупнейший собор Камчатки. Расскажу его историю — от строительства до наших дней.

Исторический центр

Памятник первому генерал-губернатору Камчатки Василию Завойко, святым апостолам Петру и Павлу, стела «Город воинской славы» и другие ключевые объекты.

Никольская сопка («сопка любви»)

Здесь вы увидите памятник героям III-й батареи лейтенанта А. П. Максутова, старинные орудия, а потом спуститесь прямо к берегу Авачинской бухты.

Петровская сопка

Ещё одна смотровая площадка. Вид на морской торговый порт, город и вулканы — ничуть не хуже, чем на предыдущей.

Рыбный рынок

Местная классика: свежая рыба, красная икра, крабы. Можно попробовать и купить с собой.

Организационные детали

Поедем на комфортабельном легковом автомобиле.

ежедневно в 08:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет6000 ₽
Дети до 16 лет3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вита
Вита — ваш гид на Камчатке
Я аттестованный гид и с удовольствием покажу вам все самые интересные и красивые места нашего города. Готовьтесь к незабываемым впечатлениям и погружению в историю и культуру Камчатки! Если вы любите активный
отдых, я с удовольствием организую для вас экскурсии на природу: несложные походы по живописным местам, поездки к горячим источникам или даже рыбалку на реке. Камчатка — это не только город, но и удивительный край, полный природных чудес и уникальных ландшафтов.

