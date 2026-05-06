Вы посмотрите на Петропавловск-Камчатский с самых высоких точек города. Откроете Авачинскую бухту, Тихий океан и «домашние» вулканы — Авачинский, Корякский, Вилючинский.
А заодно пройдёте по историческому центру, подниметесь на Никольскую сопку и заедете на рыбный рынок за местными деликатесами.
Описание экскурсии
Смотровые площадки на высших точках города
Панорамы, от которых захватывает дух: бухта, океан, вулканы, Култучное озеро, старая и новая части города.
Кафедральный собор Святой Живоначальной Троицы
Крупнейший собор Камчатки. Расскажу его историю — от строительства до наших дней.
Исторический центр
Памятник первому генерал-губернатору Камчатки Василию Завойко, святым апостолам Петру и Павлу, стела «Город воинской славы» и другие ключевые объекты.
Никольская сопка («сопка любви»)
Здесь вы увидите памятник героям III-й батареи лейтенанта А. П. Максутова, старинные орудия, а потом спуститесь прямо к берегу Авачинской бухты.
Петровская сопка
Ещё одна смотровая площадка. Вид на морской торговый порт, город и вулканы — ничуть не хуже, чем на предыдущей.
Рыбный рынок
Местная классика: свежая рыба, красная икра, крабы. Можно попробовать и купить с собой.
Организационные детали
Поедем на комфортабельном легковом автомобиле.
ежедневно в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|6000 ₽
|Дети до 16 лет
|3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вита — ваш гид на Камчатке
Я аттестованный гид и с удовольствием покажу вам все самые интересные и красивые места нашего города. Готовьтесь к незабываемым впечатлениям и погружению в историю и культуру Камчатки! Если вы любите активный
