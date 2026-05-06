Вы посмотрите на Петропавловск-Камчатский с самых высоких точек города. Откроете Авачинскую бухту, Тихий океан и «домашние» вулканы — Авачинский, Корякский, Вилючинский. А заодно пройдёте по историческому центру, подниметесь на Никольскую сопку и заедете на рыбный рынок за местными деликатесами.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Ваш гид на Камчатке

Описание экскурсии

Смотровые площадки на высших точках города

Панорамы, от которых захватывает дух: бухта, океан, вулканы, Култучное озеро, старая и новая части города.

Кафедральный собор Святой Живоначальной Троицы

Крупнейший собор Камчатки. Расскажу его историю — от строительства до наших дней.

Исторический центр

Памятник первому генерал-губернатору Камчатки Василию Завойко, святым апостолам Петру и Павлу, стела «Город воинской славы» и другие ключевые объекты.

Никольская сопка («сопка любви»)

Здесь вы увидите памятник героям III-й батареи лейтенанта А. П. Максутова, старинные орудия, а потом спуститесь прямо к берегу Авачинской бухты.

Петровская сопка

Ещё одна смотровая площадка. Вид на морской торговый порт, город и вулканы — ничуть не хуже, чем на предыдущей.

Рыбный рынок

Местная классика: свежая рыба, красная икра, крабы. Можно попробовать и купить с собой.

Организационные детали

Поедем на комфортабельном легковом автомобиле.