Индивидуальная
до 4 чел.
Фантастическая Камчатка: природные чудеса и панорамы
Откройте великолепие Камчатки за один день: сопки, океанские бухты и дикую природу в сопровождении опытного гида
Начало: В вашем отеле
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
40 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Халактырский пляж: закат у Тихого океана
Путешествие на край света: секретные обзорные площадки, вулканы и черный песок Халактырского пляжа ждут вас в этом незабываемом туре
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
13 334 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
От сопки до океана: окрестности Петропавловска
Вас ждут вулканы, черный пляж и Тихий океан. За один день увидите лучшие виды Камчатки и насладитесь закатом на краю континента
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
16 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Самые популярные места Камчатки: живописное путешествие за 1 день
Приглашаем вас на незабываемое путешествие по Камчатке, где вы увидите величественные вулканы, черный песок и морские пейзажи
Начало: По договорённости
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 20 000 ₽ за всё до 7 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомьтесь, Петропавловск-Камчатский: Сопки, Собор, Рынок
Погрузитесь в атмосферу Камчатки, посетив её сердце - Петропавловск. Вас ждут захватывающие виды сопок и уникальный рыбный рынок
Начало: У Вашего отеля. Трансфер из отеля в г. Петропавлов...
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
от 12 510 ₽
13 900 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена27 октября 2025Были на экскурсии с Валентином по городу в октябре 2025. Экскурсия просто блеск! 5 часов информации пролетели легко, интересно. Столько
- ААлександр15 октября 2025Благодарю Валентина за организацию поездки.
Безупречное знание истории края!
Интересный маршрут.
Рекомендую.
- ИИгорь9 октября 2025Все было отлично
- ММариненко6 октября 2025Все прошло отлично, очень подробно и познавательно.
- РРустем18 сентября 2025Моим гидом был Валентин.
Это человек который настроен на то что бы вы получили полное удовольствие от выбранного вами варианта экскурсии.
- ССветлана12 сентября 2025Очень благодарны гиду Марии за проведенную экскурсию по Петропавловску Камчатскому. Была очень интересная, насыщенная историческими фактами экскурсия. Было такое чувство,
- ССветлана6 сентября 2025У нас была гид Вита. Всё замечательно, интересно, всё рассказала и показала где что купить, в какие ресторанчики сходить! Рекомендуем❤️
- ЕЕкатерина1 сентября 2025Знакомство с Петропавловском-Камчатским началось с этой замечательной экскурсии, которую для нас провела Виктория. Хорошо продуманный маршрут, много интересной и полезной информации, Виктория провезла нас по всем топовым точкам столицы Камчатки. Вырпжаем огромную благодарность
- ККсения18 августа 2025Потрясающая экскурсия! Гид нереально интересно рассказывала, показывала, объясняла! Рекомендую с больший удовольствием!!!!
- ННина16 августа 2025Передвигались на автомобиле, гуляли пешком, слушали и смотрели на Петропавловск-Камчатский с прекрасным гидом, человеком и профессионалом Викторией. Спасибо за экскурсию!
- ЕЕлена16 августа 2025Экскурсия по городу прошла замечательно. Проводила ее Вита, она интересный собеседник, много рассказала о городе интересных фактов, организовала нам небольшой пикник. Мы остались довольны🤗.
- ННАТАЛЬЯ15 августа 2025Заказывала у Валентина обзорную экскурсию по Петропавловску, списались с ним заранее. Он выслал контакты нашего гида. Это была Диана. Она
- ООльга1 августа 2025Виктория замечательный гид! Было приятно провести с ней время, узнали и посмотрели много нового и интересного. Спасибо за чудесный день и незабываемые впечатления! Рекомендуем!
- ММария22 июля 2025Интересно, познавательно и красиво. Экскурсию провела гид Лидия. Нам понравилась вовлеченность Лидии, видно, когда человек любит город. На местах мы
- ММария28 июня 2025Не взирая на традиционно камчатскую погоду: дождь, +10, экскурсия нам понравилась. Она была обширная и исторически (с момента первого поселения
- ННадежда4 июня 2025Валентин-невероятный гид, увлеченный рассказчик, знаниями, интонациями, вниманием к деталям способный влюбить любого в Камчатку и город. Погружение в историю края,
- ААлександр3 июня 2025Были 3.6.25 на экскурсии по городу Петропавловск-Камчатский и на характырском пляже с гидом Валентином. Все очень понравилось. Превосходное знание материала и интересный рассказ по локациям в городе. Красивый вид на пляже и подъем на гору. Отдельное спасибо за фотографии
- ВВалентина29 мая 2025Были 12.05.25г. на экскурсии по городу Петропавловск-Камчатский с гидом Валентином. Нам все понравилось-интересный рассказ,продуманный маршрут. Экскурсия отлично подготовлена и проведена,
- ЕЕкатерина29 апреля 2025Экскурсию проводила гид Диана! Всё прошло замечательно! Всё прошло легко и очень душевно,а самое главное интересно и познавательно! Большая благодарность за проведенную экскурсию!
- ААнатолий1 марта 2025Большое спасибо Валентину за содержательную историко-географическую экскурсию по Петропавловску-Камчатскому и его окрестностям, за профессиональный фото- и видеообзор нашего путешествия. С благодарностью, Анатолий и Ольга
