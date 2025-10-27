читать дальше

забрала нас из квартиры, провела экскурсию, все показала, рассказала, покатала на машине, восхитила и влюбила в Камчатку, угостила чаем и сладостями. В машине для нас были приготвлены бутылочки с водой. Очень здорово и приятно, особенно в жару. Диана помогала сделать фото, познакомила с историей города, показала лучшие смотровые, рыбный рынок, магазин. В общем, она просто прелесть и умница!! Честное слово, так комфортно с гидом, я себя никогда не чувствовала. К тому же ощущается, что человек знает материал, с которым работает и как работать с людьми в целом)))