Собор Святой Живоначальной Троицы – экскурсии на Камчатке

Найдено 6 экскурсий в категории «Собор Святой Живоначальной Троицы» на Камчатке, цены от 12 510 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Фантастическая Камчатка со всех сторон
На машине
Джиппинг
9 часов
34 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Фантастическая Камчатка: природные чудеса и панорамы
Откройте великолепие Камчатки за один день: сопки, океанские бухты и дикую природу в сопровождении опытного гида
Начало: В вашем отеле
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
40 000 ₽ за всё до 4 чел.
Альпийские пейзажи Камчатки: Вачкажец, сопка Мишенная + горячие источники
На машине
7 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия на Камчатке
Камчатка многолика: от безжизненного Марса до живописных Альп. Вас ждут горы, водопады, вулканы и горячие источники
Завтра в 07:00
11 дек в 07:00
от 60 000 ₽ за всё до 4 чел.
Халактырский пляж: закат у Тихого океана
На машине
3 часа
59 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Халактырский пляж: закат у Тихого океана
Путешествие на край света: секретные обзорные площадки, вулканы и черный песок Халактырского пляжа ждут вас в этом незабываемом туре
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
13 334 ₽ за всё до 4 чел.
От сопки до океана: красивейшие окрестности Петропавловска-Камчатского
На машине
3.5 часа
42 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
От сопки до океана: окрестности Петропавловска
Вас ждут вулканы, черный пляж и Тихий океан. За один день увидите лучшие виды Камчатки и насладитесь закатом на краю континента
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
16 000 ₽ за всё до 4 чел.
Самые популярные места Камчатки за 1 день
На машине
3 часа
42 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Самые популярные места Камчатки: живописное путешествие за 1 день
Приглашаем вас на незабываемое путешествие по Камчатке, где вы увидите величественные вулканы, черный песок и морские пейзажи
Начало: По договорённости
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 20 000 ₽ за всё до 7 чел.
Знакомьтесь, Петропавловск-Камчатский
На машине
4 часа
-
10%
55 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомьтесь, Петропавловск-Камчатский: Сопки, Собор, Рынок
Погрузитесь в атмосферу Камчатки, посетив её сердце - Петропавловск. Вас ждут захватывающие виды сопок и уникальный рыбный рынок
Начало: У Вашего отеля. Трансфер из отеля в г. Петропавлов...
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
от 12 510 ₽13 900 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    27 октября 2025
    Знакомьтесь, Петропавловск-Камчатский
    Были на экскурсии с Валентином по городу в октябре 2025. Экскурсия просто блеск! 5 часов информации пролетели легко, интересно. Столько
    читать дальше

    нового узнали, и тяжелые страницы, и юмор - все было очень органично и позитивно. История экспедиции Беринга (мы многое знали, читали) подана так классно и необычно. Гид учел пожелания по маршруту и содержанию экскурсии, сделал хорошие снимки на видовых площадках.
    Большое спасибо! привет из Москвы, Валентина и Юрий.

    Были на экскурсии с Валентином по городу в октябре 2025. Экскурсия просто блеск! 5 часов информации
  • А
    Александр
    16 октября 2025
    Знакомьтесь, Петропавловск-Камчатский
    Благодарю Валентина за организацию поездки.
    Безупречное знание истории края!
    Интересный маршрут.
    Рекомендую.
  • И
    Игорь
    9 октября 2025
    Знакомьтесь, Петропавловск-Камчатский
    Все было отлично
  • М
    Мариненко
    6 октября 2025
    Знакомьтесь, Петропавловск-Камчатский
    Все прошло отлично, очень подробно и познавательно.
  • Р
    Рустем
    18 сентября 2025
    Знакомьтесь, Петропавловск-Камчатский
    Моим гидом был Валентин.
    Это человек который настроен на то что бы вы получили полное удовольствие от выбранного вами варианта экскурсии.
    читать дальше

    Подробная информация, с фото и видео изображениями.
    Вас не стоит задуматься о том как и где сделать фото, он подбере ракурс, как и где встать, что бы получить прекрасное фото на память. За работу 12 из 10. Да. Да именно 12. Реальность превращается ваши ожидания.
    Рекомендую Вам, если хотите получить только ко положительные эмоции.
    Огромное вам спасибо Валентин
    Уже прошла почти неделя, а я до сих пор под впечатлением.

    Моим гидом был Валентин
  • С
    Светлана
    12 сентября 2025
    Знакомьтесь, Петропавловск-Камчатский
    Очень благодарны гиду Марии за проведенную экскурсию по Петропавловску Камчатскому. Была очень интересная, насыщенная историческими фактами экскурсия. Было такое чувство,
    читать дальше

    что нас встретила в этом городе наша знакомая и решила рассказать про свой город. Мария умеет расположить людей к себе, увлечь городом, в котором она живет и о котором очень много знает и делится этими знаниями. Мы влюбились в Камчатку с первого дня пребывания здесь. Спасибо огромное

  • С
    Светлана
    6 сентября 2025
    Знакомьтесь, Петропавловск-Камчатский
    У нас была гид Вита. Всё замечательно, интересно, всё рассказала и показала где что купить, в какие ресторанчики сходить! Рекомендуем❤️
    У нас была гид Вита. Всё замечательно, интересно, всё рассказала и показала где что купить, в какие ресторанчики сходить! Рекомендуем❤️
  • Е
    Екатерина
    1 сентября 2025
    Знакомьтесь, Петропавловск-Камчатский
    Знакомство с Петропавловском-Камчатским началось с этой замечательной экскурсии, которую для нас провела Виктория. Хорошо продуманный маршрут, много интересной и полезной информации, Виктория провезла нас по всем топовым точкам столицы Камчатки. Вырпжаем огромную благодарность
    Знакомство с Петропавловском-Камчатским началось с этой замечательной экскурсии, которую для нас провела Виктория. Хорошо продуманный маршрут
  • К
    Ксения
    18 августа 2025
    Знакомьтесь, Петропавловск-Камчатский
    Потрясающая экскурсия! Гид нереально интересно рассказывала, показывала, объясняла! Рекомендую с больший удовольствием!!!!
    Потрясающая экскурсия! Гид нереально интересно рассказывала, показывала, объясняла! Рекомендую с больший удовольствием!!!!
  • Н
    Нина
    16 августа 2025
    Знакомьтесь, Петропавловск-Камчатский
    Передвигались на автомобиле, гуляли пешком, слушали и смотрели на Петропавловск-Камчатский с прекрасным гидом, человеком и профессионалом Викторией. Спасибо за экскурсию!
  • Е
    Елена
    16 августа 2025
    Знакомьтесь, Петропавловск-Камчатский
    Экскурсия по городу прошла замечательно. Проводила ее Вита, она интересный собеседник, много рассказала о городе интересных фактов, организовала нам небольшой пикник. Мы остались довольны🤗.
  • Н
    НАТАЛЬЯ
    15 августа 2025
    Знакомьтесь, Петропавловск-Камчатский
    Заказывала у Валентина обзорную экскурсию по Петропавловску, списались с ним заранее. Он выслал контакты нашего гида. Это была Диана. Она
    читать дальше

    забрала нас из квартиры, провела экскурсию, все показала, рассказала, покатала на машине, восхитила и влюбила в Камчатку, угостила чаем и сладостями. В машине для нас были приготвлены бутылочки с водой. Очень здорово и приятно, особенно в жару. Диана помогала сделать фото, познакомила с историей города, показала лучшие смотровые, рыбный рынок, магазин. В общем, она просто прелесть и умница!! Честное слово, так комфортно с гидом, я себя никогда не чувствовала. К тому же ощущается, что человек знает материал, с которым работает и как работать с людьми в целом)))

    Заказывала у Валентина обзорную экскурсию по Петропавловску, списались с ним заранее. Он выслал контакты нашего гида
  • О
    Ольга
    1 августа 2025
    Знакомьтесь, Петропавловск-Камчатский
    Виктория замечательный гид! Было приятно провести с ней время, узнали и посмотрели много нового и интересного. Спасибо за чудесный день и незабываемые впечатления! Рекомендуем!
  • М
    Мария
    22 июля 2025
    Знакомьтесь, Петропавловск-Камчатский
    Интересно, познавательно и красиво. Экскурсию провела гид Лидия. Нам понравилась вовлеченность Лидии, видно, когда человек любит город. На местах мы
    читать дальше

    сравнивали современные виды со старыми фотографиями, обсуждали вопросы жизни в городе, например, как местные жители реагируют на землетрясения. В общем, твёрдая пятерка.

  • М
    Мария
    28 июня 2025
    Знакомьтесь, Петропавловск-Камчатский
    Не взирая на традиционно камчатскую погоду: дождь, +10, экскурсия нам понравилась. Она была обширная и исторически (с момента первого поселения
    читать дальше

    на полуострове и до наших дней), и географически (проехали почти через весь город, посетили три смотровых площадки, места воинской доблести, исторический центр города и кафедральный собор), и гастрономически (попробовали камчатские деликатесы на центральном рынке). Всю экскурсию Валентин сопроводил очень интересным рассказом. Перемещались мы на комфортном автомобиле (водитель Валентин аккуратный). Гид окружил нас теплом и заботой: угостил вкуснейшей водичкой, выдал штормовки, своевременно предложил выпить кофе (в красивом и интересном месте). В общем: обо всём рассказал, всё показал, ответил на все вопросы, да ещё и сделал нам больше сотни фотографий! Экскурсию очень рекомендую!!!

  • Н
    Надежда
    4 июня 2025
    Знакомьтесь, Петропавловск-Камчатский
    Валентин-невероятный гид, увлеченный рассказчик, знаниями, интонациями, вниманием к деталям способный влюбить любого в Камчатку и город. Погружение в историю края,
    читать дальше

    экспедиций Беринга, которое перемежается с моментами современной жизни. Это была наша первая экскурсия в поездке, планка была задана так высоко, что превзойти ее будет сложно)) Рекомендовать Валентина и его экскурсии будем не задумываясь!
    Помимо интересного рассказа после экскурсии получили большое количество фотографий, за них отдельное спасибо: за качество, идеи для съемок, советы!

    Валентин-невероятный гид, увлеченный рассказчик, знаниями, интонациями, вниманием к деталям способный влюбить любого в Камчатку и город
  • А
    Александр
    3 июня 2025
    Знакомьтесь, Петропавловск-Камчатский
    Были 3.6.25 на экскурсии по городу Петропавловск-Камчатский и на характырском пляже с гидом Валентином. Все очень понравилось. Превосходное знание материала и интересный рассказ по локациям в городе. Красивый вид на пляже и подъем на гору. Отдельное спасибо за фотографии
    Были 3.6.25 на экскурсии по городу Петропавловск-Камчатский и на характырском пляже с гидом Валентином. Все очень
  • В
    Валентина
    29 мая 2025
    Знакомьтесь, Петропавловск-Камчатский
    Были 12.05.25г. на экскурсии по городу Петропавловск-Камчатский с гидом Валентином. Нам все понравилось-интересный рассказ,продуманный маршрут. Экскурсия отлично подготовлена и проведена,
    читать дальше

    насыщена историческими деталями, достаточна по времени, информация легко воспринимается. Экскурсоводом Валентином рассказаны основные этапы развития г. Петропавловск-Камчатский. Получены ответы на дополнительные вопросы. Выражаем огромную благодарность за экскурсию, всем советуем посетить! Отдельное спасибо за хорошие и интересные фотографии!

  • Е
    Екатерина
    29 апреля 2025
    Знакомьтесь, Петропавловск-Камчатский
    Экскурсию проводила гид Диана! Всё прошло замечательно! Всё прошло легко и очень душевно,а самое главное интересно и познавательно! Большая благодарность за проведенную экскурсию!
    Экскурсию проводила гид Диана! Всё прошло замечательно! Всё прошло легко и очень душевно,а самое главное интересно
  • А
    Анатолий
    1 марта 2025
    Знакомьтесь, Петропавловск-Камчатский
    Большое спасибо Валентину за содержательную историко-географическую экскурсию по Петропавловску-Камчатскому и его окрестностям, за профессиональный фото- и видеообзор нашего путешествия. С благодарностью, Анатолий и Ольга
    Большое спасибо Валентину за содержательную историко-географическую экскурсию по Петропавловску-Камчатскому и его окрестностям, за профессиональный фото- и

