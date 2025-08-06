Восхождение на вулкан Горелый - это уникальная возможность увидеть Камчатку с высоты 1829 метров.На пути к вершине откроются захватывающие виды на Вилючинский и Мутновский вулканы, а также на Тихий океан.

Пикник на вершине и обед после спуска сделают ваше путешествие комфортным и запоминающимся. Лавовые пещеры добавят приключенческой нотки в ваше путешествие. Экскурсия подходит для взрослых и детей с 10 лет, с базовым уровнем физической подготовки

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

за 1–3 человек или 16999 ₽ за человека, если вас больше

от 59 999 ₽ за 1–3 человек или 16999 ₽ за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Дорога к вулкану

К вулкану мы отправимся на подготовленном внедорожнике. По пути вы увидите Серебряный ключ, реку Паратунку, Вилючинский перевал и водопад. А мы расскажем о вулканизме, кратерах, истории Камчатки и медведях.

Восхождение

Затем вас ждёт 2,5-часовое восхождение. Вы полюбуетесь застывшими лавовыми потоками и вулканическими бомбами. Вид с каждым метром подъёма будет впечатлять всё больше! С высоты откроется панорама Вилючинского и Мутновского вулканов, на горизонте появится полоска Тихого океана и гряды домашних вулканов.

Кратеры и бирюзовое озеро

На вершине мы устроим пикник, а затем отправимся исследовать кратеры вулкана Горелый, в одном из которых раскинулось великолепное бирюзовое озеро, насыщенное серой. После спуска вас ждёт вкусный обед.

Лавовые пещеры

Восстановив силы, направимся в пещеры вулкана Горелого. Вы сможете почувствовать себя спелеологами, изучая вечные льды и своды в виде капель застывшей лавы.

Организационные детали