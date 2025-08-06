Индивидуальная экскурсия на вулкан Горелый: 1829 метров высоты, марсианские пейзажи, пикник на вершине и исследование лавовых пещер
Восхождение на вулкан Горелый - это уникальная возможность увидеть Камчатку с высоты 1829 метров.
На пути к вершине откроются захватывающие виды на Вилючинский и Мутновский вулканы, а также на Тихий океан.
Пикник на вершине и обед после спуска сделают ваше путешествие комфортным и запоминающимся. Лавовые пещеры добавят приключенческой нотки в ваше путешествие. Экскурсия подходит для взрослых и детей с 10 лет, с базовым уровнем физической подготовки
К вулкану мы отправимся на подготовленном внедорожнике. По пути вы увидите Серебряный ключ, реку Паратунку, Вилючинский перевал и водопад. А мы расскажем о вулканизме, кратерах, истории Камчатки и медведях.
Восхождение
Затем вас ждёт 2,5-часовое восхождение. Вы полюбуетесь застывшими лавовыми потоками и вулканическими бомбами. Вид с каждым метром подъёма будет впечатлять всё больше! С высоты откроется панорама Вилючинского и Мутновского вулканов, на горизонте появится полоска Тихого океана и гряды домашних вулканов.
Кратеры и бирюзовое озеро
На вершине мы устроим пикник, а затем отправимся исследовать кратеры вулкана Горелый, в одном из которых раскинулось великолепное бирюзовое озеро, насыщенное серой. После спуска вас ждёт вкусный обед.
Лавовые пещеры
Восстановив силы, направимся в пещеры вулкана Горелого. Вы сможете почувствовать себя спелеологами, изучая вечные льды и своды в виде капель застывшей лавы.
Организационные детали
Программа подойдёт взрослым и детям с 10 лет
Необходим базовый уровень физической подготовки. За 2,5 часа преодолеем 6 км, набор высоты — 750 м
Поедем на Toyota Land Cruiser 100. Дорога занимает 2,5 часа в одну сторону
В стоимость входит перекус с чаем на вершине и обед после возвращения на стоянку
Экскурсия по погодным условиям может быть перенесена
Пещеры могут быть недоступны по причине отсутствия проезда
Вас буду сопровождать я или другой гид из нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентин — ваша команда гидов на Камчатке
Провели экскурсии для 1312 туристов
Мы команда дипломированных и аттестованных гидов-экскурсоводов на Камчатке. Профессионально покажем вам самые живописные места Камчатского края, поделимся нескучными историями, вкусно накормим камчатскими деликатесами. С собой вы увезёте незабываемые эмоции и сотни профессиональных фотографий с вашей экскурсии. С нами вам будет комфортно, интересно и безопасно.
Ольга
7 авг 2025
Восхождение на действующий вулкан Горелый — это подъём на высоту 1829 метров. Нам не очень повезло с погодой — туман накрыл всё вокруг, и был риск, что на пике мы можем
ничего не увидеть. Представьте себе: вы идёте среди застывшего лавового потока, вулканического шлака и нетающих ледников. Но именно в этой суровой красоте и заключается неповторимость Камчатки. Когда мы поднялись, перед нами открылся потрясающий вид. Не покидало ощущение, будто мы оказались в начале времён. Спуск с вулкана — это отдельная история. Казалось бы, что может быть проще? Но нагрузка на колени оказалась высокой, и каждый шаг требовал усилий. Было трудно? Да! Но стоило ли это того? Однозначно да! Никакие фотографии не смогут передать всю красоту и эмоции, которые ты испытываешь, стоя у кратера и глядя на эту красоту!