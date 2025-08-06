Мои заказы

Восхождение на вулкан Горелый (всё включено)

Индивидуальная экскурсия на вулкан Горелый: 1829 метров высоты, марсианские пейзажи, пикник на вершине и исследование лавовых пещер
Восхождение на вулкан Горелый - это уникальная возможность увидеть Камчатку с высоты 1829 метров.

На пути к вершине откроются захватывающие виды на Вилючинский и Мутновский вулканы, а также на Тихий океан.
Пикник на вершине и обед после спуска сделают ваше путешествие комфортным и запоминающимся. Лавовые пещеры добавят приключенческой нотки в ваше путешествие. Экскурсия подходит для взрослых и детей с 10 лет, с базовым уровнем физической подготовки

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌋 Незабываемые виды с высоты
  • 🥪 Пикник на вершине
  • 🗺️ Исследование лавовых пещер
  • 🚙 Комфортный транспорт
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
Восхождение на вулкан Горелый (всё включено)© Валентин
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Что можно увидеть

  • Серебряный ключ
  • Вилючинский перевал
  • Вилючинский водопад

Описание экскурсии

Дорога к вулкану

К вулкану мы отправимся на подготовленном внедорожнике. По пути вы увидите Серебряный ключ, реку Паратунку, Вилючинский перевал и водопад. А мы расскажем о вулканизме, кратерах, истории Камчатки и медведях.

Восхождение

Затем вас ждёт 2,5-часовое восхождение. Вы полюбуетесь застывшими лавовыми потоками и вулканическими бомбами. Вид с каждым метром подъёма будет впечатлять всё больше! С высоты откроется панорама Вилючинского и Мутновского вулканов, на горизонте появится полоска Тихого океана и гряды домашних вулканов.

Кратеры и бирюзовое озеро

На вершине мы устроим пикник, а затем отправимся исследовать кратеры вулкана Горелый, в одном из которых раскинулось великолепное бирюзовое озеро, насыщенное серой. После спуска вас ждёт вкусный обед.

Лавовые пещеры

Восстановив силы, направимся в пещеры вулкана Горелого. Вы сможете почувствовать себя спелеологами, изучая вечные льды и своды в виде капель застывшей лавы.

Организационные детали

  • Программа подойдёт взрослым и детям с 10 лет
  • Необходим базовый уровень физической подготовки. За 2,5 часа преодолеем 6 км, набор высоты — 750 м
  • Поедем на Toyota Land Cruiser 100. Дорога занимает 2,5 часа в одну сторону
  • В стоимость входит перекус с чаем на вершине и обед после возвращения на стоянку
  • Экскурсия по погодным условиям может быть перенесена
  • Пещеры могут быть недоступны по причине отсутствия проезда
  • Вас буду сопровождать я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентин
Валентин — ваша команда гидов на Камчатке
Провели экскурсии для 1312 туристов
Мы команда дипломированных и аттестованных гидов-экскурсоводов на Камчатке. Профессионально покажем вам самые живописные места Камчатского края, поделимся нескучными историями, вкусно накормим камчатскими деликатесами. С собой вы увезёте незабываемые эмоции и сотни профессиональных фотографий с вашей экскурсии. С нами вам будет комфортно, интересно и безопасно.
Отзывы и рейтинг

Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ольга
Ольга
7 авг 2025
Восхождение на действующий вулкан Горелый — это подъём на высоту 1829 метров.
Нам не очень повезло с погодой — туман накрыл всё вокруг, и был риск, что на пике мы можем
ничего не увидеть.
Представьте себе: вы идёте среди застывшего лавового потока, вулканического шлака и нетающих ледников. Но именно в этой суровой красоте и заключается неповторимость Камчатки.
Когда мы поднялись, перед нами открылся потрясающий вид. Не покидало ощущение, будто мы оказались в начале времён.
Спуск с вулкана — это отдельная история. Казалось бы, что может быть проще? Но нагрузка на колени оказалась высокой, и каждый шаг требовал усилий.
Было трудно? Да! Но стоило ли это того? Однозначно да! Никакие фотографии не смогут передать всю красоту и эмоции, которые ты испытываешь, стоя у кратера и глядя на эту красоту!

Входит в следующие категории Камчатки

