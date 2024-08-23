Индивидуальная
до 5 чел.
К истокам жизни: восхождение на вулкан Горелый
Вулкан Горелый на Камчатке - это уникальный геологический объект с 11 кратерами и бирюзовым озером. Восхождение подходит для всех уровней подготовки
Начало: В городе Петропавловске-Камчатском
«Насладитесь сюрреалистическими пейзажами, рассмотрите усеянные причудливыми конусами склоны и побываете в лавовых пещерах»
13 апр в 08:00
14 апр в 08:00
от 48 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Восхождение на вулкан Горелый (всё включено)
Покорить вулкан, увидеть озеро в кратере, исследовать пещеры, а после - расслабиться в термах
Начало: У вашего отеля
«Восстановив силы, направимся в пещеры вулкана Горелого»
11 июн в 08:00
12 июн в 08:00
от 89 999 ₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
К кратеру вулкана Горелый: джип-тур на Камчатке (всё включено)
Побывать в лавовых пещерах, увидеть Вилючинский перевал и подняться на действующий вулкан
Начало: У вашего отеля
«После спуска к подножию отправимся к лавовым пещерам, которым более 2000 лет»
1 июл в 06:30
2 июл в 06:30
17 000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила23 августа 2024Экскурсия прошла на позитиве! Сразу хочется отметить автомобиль, на котором нас доставили к подножию вулкана - это шедевр на больших
- ЕЕлена2 августа 2024На Горелый ходили семьёй, с мужем и сыном 11 лет. По дороге делали остановку на Вилючинском перевале, откуда открывается очень
Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Пещеры»
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