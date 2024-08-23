Экскурсии по пещерам Камчатки

Найдено 3 экскурсии в категории «Пещеры» на Камчатке, цены от 17 000 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
К истокам жизни: восхождение на вулкан Горелый
На машине
10 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
К истокам жизни: восхождение на вулкан Горелый
Вулкан Горелый на Камчатке - это уникальный геологический объект с 11 кратерами и бирюзовым озером. Восхождение подходит для всех уровней подготовки
Начало: В городе Петропавловске-Камчатском
«Насладитесь сюрреалистическими пейзажами, рассмотрите усеянные причудливыми конусами склоны и побываете в лавовых пещерах»
13 апр в 08:00
14 апр в 08:00
от 48 000 ₽ за всё до 5 чел.
Восхождение на вулкан Горелый (всё включено)
На машине
12 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Восхождение на вулкан Горелый (всё включено)
Покорить вулкан, увидеть озеро в кратере, исследовать пещеры, а после - расслабиться в термах
Начало: У вашего отеля
«Восстановив силы, направимся в пещеры вулкана Горелого»
11 июн в 08:00
12 июн в 08:00
от 89 999 ₽ за всё до 6 чел.
К кратеру вулкана Горелый: джип-тур на Камчатке (всё включено)
На машине
Джиппинг
13 часов
Мини-группа
до 6 чел.
К кратеру вулкана Горелый: джип-тур на Камчатке (всё включено)
Побывать в лавовых пещерах, увидеть Вилючинский перевал и подняться на действующий вулкан
Начало: У вашего отеля
«После спуска к подножию отправимся к лавовым пещерам, которым более 2000 лет»
1 июл в 06:30
2 июл в 06:30
17 000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    23 августа 2024
    К истокам жизни: восхождение на вулкан Горелый
    Экскурсия прошла на позитиве! Сразу хочется отметить автомобиль, на котором нас доставили к подножию вулкана - это шедевр на больших
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    колесах! Шли на восхождение семьей (2 взрослых и 2 ребенка 14 и 17 лет). Дети и муж шли легко. Мне было очень тяжело. Хочется отметить, что Анатолий каждый раз замечал мои остановки и дожидался меня. А еще он создавал позитивное настроение и поддержку во время восхождения. Анатолий нас похвалил, когда мы поднялись к кратеру вулкана. На вершине было холодно. За восхождение нас очень удивили наградой - пикник с бутербродами и чаем из шиповника! Спуск вниз прошел легче. Далее поехали обедать - еда была горячая и очень вкусная, чай был горячий, бутерброды с красной рыбкой. Далее поехали на термальные источники! На всем протяжении Анатолий нам рассказывал про Камчатку и про вулканы. Природа очень красивая! Анатолий - лучший гид! Рассказывает очень интересно.

    Экскурсия прошла на позитиве! Сразу хочется отметить автомобиль, на котором нас доставили к подножию вулкана -Экскурсия прошла на позитиве! Сразу хочется отметить автомобиль, на котором нас доставили к подножию вулкана -Экскурсия прошла на позитиве! Сразу хочется отметить автомобиль, на котором нас доставили к подножию вулкана -
  • Е
    Елена
    2 августа 2024
    К истокам жизни: восхождение на вулкан Горелый
    На Горелый ходили семьёй, с мужем и сыном 11 лет. По дороге делали остановку на Вилючинском перевале, откуда открывается очень
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    красивый вид на Вилючинский вулкан. На Горелый поднимались в комфортном для всех темпе, вдоволь насладившись окружающими пейзажами. На вершине нас ждал сильный ветер, который неистово гнал облака, то закрывая, то открывая виды огромных кратеров, от величия, масштабов и красоты которых просто перехватывает дух. Действительно, создавалось впечатление, будто ты находишься в начале времён. Дальше всё зависело только от наших сил и состояния - Анатолий готов был водить, показывать, ждать, пока разойдутся облака, пока мы сделаем фото, столько, сколько мы сами осилим. И это очень ценно. Приятным бонусом был душевный перекус на вершине с вкуснейшим авторским чаем и после спуска - обед прямо у подножья вулкана. Большое спасибо Анатолию за это приключение, искренне рекомендую.

    На Горелый ходили семьёй, с мужем и сыном 11 лет. По дороге делали остановку на ВилючинскомНа Горелый ходили семьёй, с мужем и сыном 11 лет. По дороге делали остановку на ВилючинскомНа Горелый ходили семьёй, с мужем и сыном 11 лет. По дороге делали остановку на ВилючинскомНа Горелый ходили семьёй, с мужем и сыном 11 лет. По дороге делали остановку на Вилючинском

Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «Пещеры»

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  7. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Камчатке в апреле 2025
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