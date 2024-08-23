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колесах! Шли на восхождение семьей (2 взрослых и 2 ребенка 14 и 17 лет). Дети и муж шли легко. Мне было очень тяжело. Хочется отметить, что Анатолий каждый раз замечал мои остановки и дожидался меня. А еще он создавал позитивное настроение и поддержку во время восхождения. Анатолий нас похвалил, когда мы поднялись к кратеру вулкана. На вершине было холодно. За восхождение нас очень удивили наградой - пикник с бутербродами и чаем из шиповника! Спуск вниз прошел легче. Далее поехали обедать - еда была горячая и очень вкусная, чай был горячий, бутерброды с красной рыбкой. Далее поехали на термальные источники! На всем протяжении Анатолий нам рассказывал про Камчатку и про вулканы. Природа очень красивая! Анатолий - лучший гид! Рассказывает очень интересно.