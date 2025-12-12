Там с коптера видны вулканы: экспедиция по Камчатке с выходом в море
Подняться к кратерам Горелого, расслабиться в горячих природных источниках и поискать китов
Начало: Петропавловск-Камчатский, 10:00 (возможна встреча ...
15 дек в 10:00
22 дек в 10:00
300 000 ₽ за человека
Джип-экспедиция своей компанией по экстремальному бездорожью к вулкану Плоский Толбачик
Осмотреть вулканические конусы, бомбы и пещеры, пожарить сосиски на лаве и погулять по Мёртвому лесу
Начало: Петропавловск-Камчатский, место вашего проживания,...
«На внедорожниках мы отправимся в экспедицию, преодолеем 1400 км камчатских дорог и экстремального бездорожья»
25 июн в 08:00
8 июл в 08:00
260 000 ₽ за всё до 4 чел.
Экспедиция по Камчатке с восхождениями на вулканы, морской прогулкой и рыбалкой
Подняться на Горелый и Авачинский, с борта увидеть обитателей Тихого океана и сходить в вулканариум
Начало: Аэропорт Петропавловска-Камчатского, 10:30 и 13:30
6 июл в 10:30
18 июл в 10:30
188 800 ₽ за человека
