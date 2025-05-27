читать дальше лучший возраст, но даже они остались неравнодушными и не раз вспоминали о нашем туре) Хотим вернуться ещё! Юля, спасибо. Ждите нас зимой)

О, как нам понравилось! Посмотрели все, узнали больше, чем знаем о своей родной Самаре. Ме путешествуем с детьми-подростками, а это не самый