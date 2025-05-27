Океан эмоций и вкусов на Камчатке: вулканы, термы, морепродукты
Покорить Горелый, понежиться в горячих источниках, полакомиться крабами, икрой, красной рыбой и ухой
Начало: Аэропорт Петропавловска-Камчатского, до 12:00
18 сен в 12:00
212 000 ₽ за человека
Актив-тур на Камчатку: восхождения, комфортабельное проживание и океан приключений
Совершить восхождение в кратеры вулканов, увидеть морского льва и порыбачить на яхте
Начало: Аэропорт Петропавловска-Камчатского, до 15:30
30 июл в 15:30
22 авг в 15:30
238 000 ₽ за человека
Камчатский максимум: конные прогулки, джипы, вулканы и рыбалка в Тихом океане
Покататься на лошадях возле вулканов, увидеть китов и влюбиться в Дальний Восток
Начало: Аэропорт Елизово в Петропавловске-Камчатском
8 июл в 08:00
13 июл в 08:00
169 500 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММария27 мая 2025Какие афигеные виды! Мы искали гида, который знает все знаковые места! И сможет нам сделать незабываемое путешествие! Все было супер! Если вам нужен гид нескучный, спортивный позитивный - то к Юле смело обращайтесь!
- ООльга25 мая 2025О, как нам понравилось! Посмотрели все, узнали больше, чем знаем о своей родной Самаре. Ме путешествуем с детьми-подростками, а это не самый
Ответы на вопросы от путешественников по Камчатке в категории «На 10 дней»
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