Океан впечатлений на Камчатке с фотографом: восхождение, прогулка верхом, ночь в глэмпинге
Покататься на сапе, отправиться в морскую прогулку и подняться на вулкан
Начало: Аэропорт Петропавловска-Камчатского, время прибыти...
«А ещё с нами в тур поедет профессиональный фотограф, поэтому качественные и красивые снимки вам обеспечены»
1 авг в 12:00
410 000 ₽ за человека
Love story на Камчатке: романтичный видео - и фототур для пар
Получить кадры с квадрокоптера от профи, покататься на снегоходах и хаски и погреться в термах
Начало: Петропавловск-Камчатский, 12:00
«В окружении первозданных ландшафтов будет организован романтический пикник с горячим чаем и закусками, где вы сможете продолжить фотосессию на фоне исполинских гор»
8 фев в 12:00
15 фев в 12:00
125 000 ₽ за человека
За лучшими кадрами на Камчатку: фотосессии в живописных местах, съёмка с дрона и этнодеревня
Встретить рассвет у океана с игристым, увидеть вулканы, прокатиться на упряжке и искупаться в термах
Начало: Аэропорт Петропавловска-Камчатского, 10:00
«Нас ждут шампанское и безалкогольные напитки для детей, а также фотосессия на фоне рассвета»
5 фев в 10:00
10 фев в 10:00
70 000 ₽ за человека
