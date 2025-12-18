Если вы ищете не просто прогулку, а настоящее зимнее приключение — эта экскурсия на снегоступах для вас! Мы отправимся в ущелье, где вас ждут ледяные формы, покрывающие склон хрустальным панцирем, и скала с нерукотворным профилем самой Старухи-Акки. А ещё — безмолвие заснеженного леса и древние саамские легенды.
Описание экскурсии
Трансфер и подготовка
Ущелье расположено в 20 км от Кандалакши. Мы доедем до точки старта на автомобиле. Оставив машину на парковке, переоденемся в снегоступы и отправимся в путь. Нас ждёт переход по зимнему лесу протяжённостью 4,5 км в одну сторону.
Прогулка по зимнему лесу
На протяжении всего маршрута вас будет окружать атмосфера северной сказки. Мы сосредоточимся на деталях, которые создают неповторимую магию этого места:
- вы услышите саамские предания о мифической старухе Акке
- научитесь читать следы диких обитателей тайги на свежем снегу
- прислушаетесь к птичьим трелям и умиротворяющему скрипу снега под ногами
Организационные детали
- Программа рассчитана на участников 16+
- Специальная физическая подготовка не требуется
- В пути будем делать многочисленные остановки для отдыха и фото. А ещё устроим небольшой перерыв на перекус (еду берите с собой)
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Кандалакше
Провела экскурсии для 116 туристов
Много лет назад приехала в Кандалакшу на время, а задержалась надолго. Удивительные места, глубокая история, очень гостеприимный город. Я инструктор-проводник по пешеходному туризму. Когда-то туризм был моим хобби, теперь это профессия и образ жизни. Летом вожу пешие походы по местам сил, а зимой — снегоступные.
Входит в следующие категории Кандалакши
Похожие экскурсии из Кандалакши
Индивидуальная
до 4 чел.
Загадочные ребусы Севера: треккинг к лабиринту «Вавилон»
Погрузитесь в мир загадок Русского Севера, пройдя тропами вдоль Белого моря. Узнайте о поморской и саамской культурах и посетите каменный лабиринт
Сегодня в 08:00
26 дек в 08:00
от 4000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Душевная прогулка по старинной Умбе - поморской вотчине
Погрузитесь в атмосферу поморского быта и природы. Откройте для себя традиции, попробуйте чай с шишками и насладитесь северными песнями
Начало: В Умбе
Сегодня в 16:00
22 дек в 10:00
8000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Кандалакши - к Колвицкому водопаду
Впечатлиться северными пейзажами, увидеть полноводный водопад и узнать о поморах и прошлом этих мест
Начало: У памятника Феодориту Кольскому
20 дек в 09:00
21 дек в 09:00
7000 ₽ за всё до 4 чел.