Если вы ищете не просто прогулку, а настоящее зимнее приключение — эта экскурсия на снегоступах для вас! Мы отправимся в ущелье, где вас ждут ледяные формы, покрывающие склон хрустальным панцирем, и скала с нерукотворным профилем самой Старухи-Акки. А ещё — безмолвие заснеженного леса и древние саамские легенды.

за 1–2 человек или 3500 ₽ за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Трансфер и подготовка

Ущелье расположено в 20 км от Кандалакши. Мы доедем до точки старта на автомобиле. Оставив машину на парковке, переоденемся в снегоступы и отправимся в путь. Нас ждёт переход по зимнему лесу протяжённостью 4,5 км в одну сторону.

Прогулка по зимнему лесу

На протяжении всего маршрута вас будет окружать атмосфера северной сказки. Мы сосредоточимся на деталях, которые создают неповторимую магию этого места:

вы услышите саамские предания о мифической старухе Акке

научитесь читать следы диких обитателей тайги на свежем снегу

прислушаетесь к птичьим трелям и умиротворяющему скрипу снега под ногами

Организационные детали