Всё о Касимове

Полезная информация о Касимове

Что нужно знать о Касимове: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 2 экскурсии
Местное время в Касимове
00:0635
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаКасимов
По-английскиKasimov
Население города35 355 чел.
Часовой поясEurope/Moscow
Средняя высота133 м. от уровня моря

Где находится Касимов на карте

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