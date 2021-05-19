Полезная информация о Касимове
Что нужно знать о Касимове: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 2 экскурсии
Местное время в Касимове
00:0635
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇷🇺 Россия
|Название города
|Касимов
|По-английски
|Kasimov
|Население города
|35 355 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Moscow
|Средняя высота
|133 м. от уровня моря
Где находится Касимов на карте
Популярные экскурсии в Касимове
5
2 отзыва
2000
₽
за чел.
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1 отзыв
3500
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за чел.
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