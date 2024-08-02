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подробно и одновременно без лишней воды рассказал о всех местах, которые мы посещали во время пути. На тайных локациях ни одной души, поэтому удалось сделать огромное количество памятных фотографий! Катание на катерах это вообще отдельная история, море адреналина, удовольствия, чудесные виды, лазурная вода, а самое главное чувствуешь, что едешь с профессионалом своего дела! За возможность сыну порубить отдельное спасибо. Пацан был невероятно счастлив и видимо такие моменты остаются в памяти навсегда!!! Огромное спасибо компании за организацию, будем по всей России вас советовать!!!