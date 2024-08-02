12 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Взгляд со всех сторон: эксклюзивное путешествие по Сулакскому каньону
Откройте для себя уникальный Сулакский каньон с VIP-туром: эксклюзивные маршруты, джиппинг и зиплайн ждут вас
Начало: По договоренности с туристом
«Добро пожаловать наш VIP тур на каньон - настоящее золото среди путешествий по Дагестану»
Расписание: Ежедневно с 06:00 до 08:00
Завтра в 06:00
3 ноя в 06:00
от 26 000₽ за всё до 2 чел.
12 часов
Групповая
до 19 чел.
Премиум-тур на Сулакский каньон из Каспийска: всё включено
Начало: Г. Каспийск, ул. Дахадаева 78, школа №3
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
5 000₽ за человека
13 часов
Групповая
до 19 чел.
VIP-тур к Сулакскому каньон из Каспийска
Начало: Г. Каспийск, ул. Дахадаева 78, школа №3
«Приглашаем вас на VIP-экскурсию к Сулакскому каньону и Бархану Сарыкум с захватывающим катанием на катерах по каньону, посещением пещер «Нохъо» с аттракционами и обедом в этнопарке «Главрыба», где подадут свежайшую форель на углях»
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
6 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- SSvetlana2 августа 2024Просто невероятно интересное путешествие с захватывающими видами! После такой экскурсии реально задаешься вопросом, а не остаться ли в Дагестане?! Хабиб
- ВВадим28 сентября 2023День был хорошим, - спасибо Брату Тимуру и его Братьям!
Ответы на вопросы от путешественников по Каспийску в категории «VIP-туры»
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Сколько стоит экскурсия по Каспийску в ноябре 2024
Сейчас в Каспийске в категории "VIP-туры" можно забронировать 3 экскурсии от 5 000 до 26 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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