VIP-экскурсии в Каспийске с премиальным подходом

Найдено 3 экскурсии в категории «VIP-туры» в Каспийске, цены от 5 000 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Взгляд со всех сторон: VIP-тур по Сулакскому каньону
2 отзыва
12 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Взгляд со всех сторон: эксклюзивное путешествие по Сулакскому каньону
Откройте для себя уникальный Сулакский каньон с VIP-туром: эксклюзивные маршруты, джиппинг и зиплайн ждут вас
Начало: По договоренности с туристом
«Добро пожаловать наш VIP тур на каньон - настоящее золото среди путешествий по Дагестану»
Расписание: Ежедневно с 06:00 до 08:00
Завтра в 06:00
3 ноя в 06:00
от 26 000 за всё до 2 чел.
Премиум-тур на Сулакский каньон из Каспийска: всё включено
На автобусе
12 часов
Групповая
до 19 чел.
Премиум-тур на Сулакский каньон из Каспийска: всё включено
Начало: Г. Каспийск, ул. Дахадаева 78, школа №3
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
5 000 за человека
VIP-тур к Сулакскому каньон из Каспийска
На автобусе
13 часов
Групповая
до 19 чел.
VIP-тур к Сулакскому каньон из Каспийска
Начало: Г. Каспийск, ул. Дахадаева 78, школа №3
«Приглашаем вас на VIP-экскурсию к Сулакскому каньону и Бархану Сарыкум с захватывающим катанием на катерах по каньону, посещением пещер «Нохъо» с аттракционами и обедом в этнопарке «Главрыба», где подадут свежайшую форель на углях»
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
6 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • S
    Svetlana
    2 августа 2024
    Взгляд со всех сторон: VIP-тур по Сулакскому каньону
    Просто невероятно интересное путешествие с захватывающими видами! После такой экскурсии реально задаешься вопросом, а не остаться ли в Дагестане?! Хабиб
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    подробно и одновременно без лишней воды рассказал о всех местах, которые мы посещали во время пути. На тайных локациях ни одной души, поэтому удалось сделать огромное количество памятных фотографий! Катание на катерах это вообще отдельная история, море адреналина, удовольствия, чудесные виды, лазурная вода, а самое главное чувствуешь, что едешь с профессионалом своего дела! За возможность сыну порубить отдельное спасибо. Пацан был невероятно счастлив и видимо такие моменты остаются в памяти навсегда!!! Огромное спасибо компании за организацию, будем по всей России вас советовать!!!

  • В
    Вадим
    28 сентября 2023
    Взгляд со всех сторон: VIP-тур по Сулакскому каньону
    День был хорошим, - спасибо Брату Тимуру и его Братьям!

Ответы на вопросы от путешественников по Каспийску в категории «VIP-туры»

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В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Взгляд со всех сторон: VIP-тур по Сулакскому каньону
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  3. VIP-тур к Сулакскому каньон из Каспийска
Какие места ещё посмотреть в Каспийске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Сулакский каньон
  2. Бархан Сарыкум
  3. Самое главное
  4. Водопад Тобот
  5. Ирганайское водохранилище
  6. Язык Тролля
  7. Экраноплан «Лунь»
  8. Салтинский водопад
  9. Хунзах
  10. Гимринский тоннель
Сколько стоит экскурсия по Каспийску в ноябре 2024
Сейчас в Каспийске в категории "VIP-туры" можно забронировать 3 экскурсии от 5 000 до 26 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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