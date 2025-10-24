Мои заказы

Гимры – экскурсии в Каспийске

Найдено 5 экскурсий в категории «Гимры» в Каспийске, цены от 4000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Таинственный Гамсутль: поездка из Каспийска
На машине
12 часов
28 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Таинственный Гамсутль: поездка из Каспийска
Путешествие в аул-призрак Гамсутль через живописные места Гунибского района. Вас ждут водохранилища, теснины и террасы
Начало: У вашего отеля в Каспийске
15 550 ₽ за всё до 3 чел.
Из Каспийска в Хунзах! На родину поэтов, водопадов и каньонов
На машине
12 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Каспийск-Хунзах: путешествие к водопадам, каньонам и поэтам Дагестана
Погрузитесь в мир древней истории и неповторимой природы Дагестана. Экскурсия из Каспийска в Хунзах - это путешествие, которое останется в вашем сердце
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
16 000 ₽ за всё до 7 чел.
Из Каспийска - в аул-призрак Гамсутль
На машине
13 часов
26 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Каспийска - в аул-призрак Гамсутль
Гимринская башня, Ирганайское водохранилище, Салтинский водопад и высокогорный Гамсутль
Начало: 7.30
31 дек в 07:30
1 янв в 07:30
16 667 ₽ за всё до 4 чел.
Гимры, Гоор, Хунзах и водопад Тобот: поездка из Каспийска
На машине
11 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Гимры, Гоор, Хунзах и водопад Тобот: поездка из Каспийска
Посетить исторические селения с неприступными башенными комплексами и ощутить дух Горного Дагестана
Начало: 7.30
31 дек в 07:30
1 янв в 07:30
16 667 ₽ за всё до 4 чел.
Погружение в тайны Дагестана
На автобусе
12 часов
4 отзыва
Групповая
до 19 чел.
Погружение в тайны Дагестана
Добро пожаловать в Дагестан! Увлекательное путешествие через горы, водопады и древние аулы. Откройте для себя культурные и природные сокровища региона
Начало: На ул. Кавказская
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
12 дек в 08:00
13 дек в 08:00
4000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Маргарита
    24 октября 2025
    Из Каспийска - в аул-призрак Гамсутль
    Очень довольна, выбрала данный маршрут на свой день рождения, ожидания превзошли себя. Невероятно интересные и обширные рассказы гида, не только
    читать дальше

    исторические; очень любезная и дружелюбная атмосфера; комфортное авто и вождение; помощь с фото и видеосъемкой, и многое другое)
    Рада, что выбрала именно этот вариант и Вам советую!

  • Т
    Таня
    14 августа 2025
    Из Каспийска - в аул-призрак Гамсутль
    Очень понравилась экскурсия, места очень красивые, и гид очень интересно рассказывал про все места😊
  • М
    Мария
    13 августа 2025
    Из Каспийска - в аул-призрак Гамсутль
    Вчера вернулись с экскурсии. Получили массу впечатлений. Но по порядку:
    Накануне я сильно повредила ногу и стала сомневаться, что осилю данный
    читать дальше

    маршрут. Написав Идрису, рассказав о ситуации, он посоветовал взять экскурсию Сулакский каньон и бархан Сары-Кум. Мы согласились, тем более с нами были дети 6, 10, 13 лет и в их пеших способностях были сомнения.
    С Идрисом мы быстро нашли общий язык: очень доброжелательный, вежливый и образованный экскурсовод. Интересно рассказывал про Дагестан, отвечал на наши вопросы.
    В Дагестане мы первый раз и всего на несколько дней, так что после такой красоты захотелось вернуться еще раз.
    Огромное спасибо!

  • У
    Ульяна
    3 августа 2025
    Из Каспийска - в аул-призрак Гамсутль
    Вчера с сыном были в увлекательном путешествии вместе с замечательным гидом и рассказчиком Идрисом! От увиденного и услышанного полный восторг!
    читать дальше

    Идрис очень интересно рассказывал об истории Дагестана,о традициях и местных промыслах! Дорога пролетела просто незаметно вместе с его увлекательными рассказами и историями! Очень комфортный автомобиль,отличный водитель Идрис,на горных дорогах это очень важно! Наше путешествие запомним надолго! Дагестан,ты покорил наши сердца! Идрис, спасибо Вам за незабываемое путешествие!!!!

  • М
    Мария
    21 июля 2025
    Из Каспийска - в аул-призрак Гамсутль
    Хочу поблагодарить уважаемого Идриса за экскурсию. Отличный сервис, душевная компания, интересная экскурсия, профессиональный подход к мероприятию. Спасибо большое, Идрис.
    А вам, друзья, рекомендую, экскурсии от креатиного, умного, профессионального экскурсовода Идриса)))
  • М
    Марина
    14 июля 2025
    Гимры, Гоор, Хунзах и водопад Тобот: поездка из Каспийска
    Экскурсия была очень интересной и познавательной. Гид Идрис хорошо знает историю и культуру родного края, пунктуальный, ответственный, интеллигентный человек.
    Всем рекомендую!
  • М
    Михаил
    30 апреля 2025
    Из Каспийска - в аул-призрак Гамсутль
    Красивое место, знающий гид, понравилось всë.
  • Е
    Евгения
    27 апреля 2025
    Из Каспийска - в аул-призрак Гамсутль
    Была в Дагестане не в первый раз и очень люблю эту республику, но в этот было важно показать красоту этого
    читать дальше

    региона маме. Благодаря путешествию в Гамсутль с Идрисом, на одного любителя Дагестана стало больше.
    Было очень интересно послушать историю этого края и увидеть то, чем он жил и живет, любоваться природой, наслаждаться прогулкой по некогда живому поселению и представлять как же тут кипела жизнь… Еще не раз обратимся к этому гиду, что и Вам советую 😊

  • И
    Ирик
    23 января 2025
    Из Каспийска - в аул-призрак Гамсутль
    11.01.2025 Посетили Гамсутль, с погодой повезло, Идрис замечательно провел экскурсию, нам все понравилось. Рекомендуем данную экскурсию даже с детьми, нашим 11 и 15 тоже все понравилось. Спасибо Идрису, спасибо Дагестану за еще одно приятное воспоминание в нашей жизни.
    11.01.2025 Посетили Гамсутль, с погодой повезло, Идрис замечательно провел экскурсию, нам все понравилось. Рекомендуем данную экскурсию11.01.2025 Посетили Гамсутль, с погодой повезло, Идрис замечательно провел экскурсию, нам все понравилось. Рекомендуем данную экскурсию11.01.2025 Посетили Гамсутль, с погодой повезло, Идрис замечательно провел экскурсию, нам все понравилось. Рекомендуем данную экскурсию11.01.2025 Посетили Гамсутль, с погодой повезло, Идрис замечательно провел экскурсию, нам все понравилось. Рекомендуем данную экскурсию11.01.2025 Посетили Гамсутль, с погодой повезло, Идрис замечательно провел экскурсию, нам все понравилось. Рекомендуем данную экскурсию11.01.2025 Посетили Гамсутль, с погодой повезло, Идрис замечательно провел экскурсию, нам все понравилось. Рекомендуем данную экскурсию11.01.2025 Посетили Гамсутль, с погодой повезло, Идрис замечательно провел экскурсию, нам все понравилось. Рекомендуем данную экскурсию11.01.2025 Посетили Гамсутль, с погодой повезло, Идрис замечательно провел экскурсию, нам все понравилось. Рекомендуем данную экскурсию11.01.2025 Посетили Гамсутль, с погодой повезло, Идрис замечательно провел экскурсию, нам все понравилось. Рекомендуем данную экскурсию11.01.2025 Посетили Гамсутль, с погодой повезло, Идрис замечательно провел экскурсию, нам все понравилось. Рекомендуем данную экскурсию
  • Н
    Никита
    2 января 2025
    Из Каспийска - в аул-призрак Гамсутль
    Все очень интересно рассказал, рекомендую однозначно!
    Все очень интересно рассказал, рекомендую однозначно!
  • А
    Александр
    1 января 2025
    Гимры, Гоор, Хунзах и водопад Тобот: поездка из Каспийска
    Спасибо огромное Идрису за потрясающую экскурсию:)
    Спасибо огромное Идрису за потрясающую экскурсию:)Спасибо огромное Идрису за потрясающую экскурсию:)Спасибо огромное Идрису за потрясающую экскурсию:)
  • П
    Павел
    13 августа 2024
    Гимры, Гоор, Хунзах и водопад Тобот: поездка из Каспийска
    Первое знакомство с красотами Дагестана прошло в компании Идриса. Узнали историю Дагестана и увидели много красивых мест. Спасибо большое!
  • Т
    Татьяна
    1 августа 2024
    Из Каспийска - в аул-призрак Гамсутль
    Искренне рекомендую эту экскурсию. Она зрелищная, интересная и очень познавательная. Идрис сертифицированный гид, обладатель обширных знаний по истории Дагестана, и
    читать дальше

    в ходе поездки рассказывает много разных фактов об этом удивительном крае и тех людях, которые его создавали.
    Ездили мы втроем - я с мамой и 8-и летним сыном. И всем очень понравилось. Конечно, иногда было трудно подниматься в гору, но когда на вершине тебя ждет потрясающий вид - можно и потерпеть. Оно того стоит.
    Большая благодарность за экскурсию Идрису! Поездка отлично организована и продумана до мелочей. Плюс он делает очень хорошие фотографии, и можно не переживать о том, как запечатлеть такие классные моменты отдыха, а просто наслаждаться путешествием.

  • Т
    Татьяна
    31 июля 2024
    Из Каспийска - в аул-призрак Гамсутль
    Добрый день, ВСЕМ! Вчера мы провели целый день в поездке по Дагестану, в неспешной беседе с Идрисом узнавали историю этого
    читать дальше

    края. Комфортный и надежный лэндкрузер позволил получить полное удовольствие от этого непростого путешествия длиной почти в 400 км. Проехали по Гимринскому тоннелю, увидели Ирганайскую ГЭС, там как раз шел спуск воды и брызги воды поднимались до 10 метров, впечатлились бирюзовой водой Ирганайского водохранилища, узнали грустную историю его возникновения. По горной тропе взобрались к аулу-призраку Гамсутль, узнали, как строили раньше дома горцы, увидели рисунок на камне совмещающий еврейские и арабские символы. Вдохновились видами, открывающимися с этой высоты! Надев высоченные резиновые сапоги добрались по воде, текущей в узком ущелье к подземному водопаду! Везде нас сопровождал Идрис. Вместе мы поднимались в горы, брели по ручью, пили родниковую воду и дегустировали местную кухню. Он очень доброжелательный и открытый человек, много рассказал о своем крае, открыв для нас мирный и щедрый Дагестан. Усталых и довольных он довез нас до гостиницы.
    Спасибо Вам, Уважаемый Идрис за такой чудесный день! Очень рекомендуем этот маршрут с таким замечательным гидом!

  • Е
    Елена
    14 июля 2024
    Из Каспийска - в аул-призрак Гамсутль
    Идрис, большое спасибо за великолепную экскурсию, и увлекательный рассказ об истории Дагестана. Побывал в Гамсутле, мы как бы прикоснулась к истории этого народа.
    Посещение Салтинского водопада, мы будем вспоминать очень долго, наше путешествие босиком по ущелью к водопаду
    Идрис, большое спасибо за великолепную экскурсию, и увлекательный рассказ об истории Дагестана. Побывал в Гамсутле, мыИдрис, большое спасибо за великолепную экскурсию, и увлекательный рассказ об истории Дагестана. Побывал в Гамсутле, мыИдрис, большое спасибо за великолепную экскурсию, и увлекательный рассказ об истории Дагестана. Побывал в Гамсутле, мыИдрис, большое спасибо за великолепную экскурсию, и увлекательный рассказ об истории Дагестана. Побывал в Гамсутле, мы
  • Т
    Татьяна
    14 июня 2024
    Из Каспийска - в аул-призрак Гамсутль
    Спасибо большое! Классная экскурсия!
  • И
    Илья
    1 июня 2024
    Гимры, Гоор, Хунзах и водопад Тобот: поездка из Каспийска
    Все было хорошо Идрис отлично знает историю Дагестана. Спасибо большое.
  • С
    Светлана
    20 мая 2024
    Из Каспийска - в аул-призрак Гамсутль
    Мы получили необыкновенные ощущение от посещаемых мест. Идрис великолепный гид и приятный собеседник.
  • А
    Анастасия
    12 мая 2024
    Из Каспийска - в аул-призрак Гамсутль
    Спасибо Идрису за отличную поездку. Узнали много нового и интересного об истории Дагестана. Очень красивые места, рекомендую к посещению
  • О
    Ольга
    1 мая 2024
    Из Каспийска - в аул-призрак Гамсутль
    В первую очередь хочу отметить нашего гида Идриса! Потрясающий экскурсовод! Человек, который очень хорошо знает и любит свой родной край! Интересная экскурсия в аул-призрак Гамсутль! Всем советую посетить её!

Ответы на вопросы от путешественников по Каспийску в категории «Гимры»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каспийске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Таинственный Гамсутль: поездка из Каспийска
  2. Из Каспийска в Хунзах! На родину поэтов, водопадов и каньонов
  3. Из Каспийска - в аул-призрак Гамсутль
  4. Гимры, Гоор, Хунзах и водопад Тобот: поездка из Каспийска
  5. Погружение в тайны Дагестана
Какие места ещё посмотреть в Каспийске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Сулакский каньон
  2. Бархан Сарыкум
  3. Самое главное
  4. Форелевое хозяйство
  5. Ирганайское водохранилище
  6. Водопад Тобот
  7. Экраноплан «Лунь»
  8. Салтинский водопад
  9. Гимринский тоннель
  10. Хунзах
Сколько стоит экскурсия по Каспийску в декабре 2025
Сейчас в Каспийске в категории "Гимры" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 4000 до 16 667. Туристы уже оставили гидам 71 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Каспийске на 2025 год по теме «Гимры», 71 ⭐ отзыв, цены от 4000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль