читать дальше

края. Комфортный и надежный лэндкрузер позволил получить полное удовольствие от этого непростого путешествия длиной почти в 400 км. Проехали по Гимринскому тоннелю, увидели Ирганайскую ГЭС, там как раз шел спуск воды и брызги воды поднимались до 10 метров, впечатлились бирюзовой водой Ирганайского водохранилища, узнали грустную историю его возникновения. По горной тропе взобрались к аулу-призраку Гамсутль, узнали, как строили раньше дома горцы, увидели рисунок на камне совмещающий еврейские и арабские символы. Вдохновились видами, открывающимися с этой высоты! Надев высоченные резиновые сапоги добрались по воде, текущей в узком ущелье к подземному водопаду! Везде нас сопровождал Идрис. Вместе мы поднимались в горы, брели по ручью, пили родниковую воду и дегустировали местную кухню. Он очень доброжелательный и открытый человек, много рассказал о своем крае, открыв для нас мирный и щедрый Дагестан. Усталых и довольных он довез нас до гостиницы.

Спасибо Вам, Уважаемый Идрис за такой чудесный день! Очень рекомендуем этот маршрут с таким замечательным гидом!