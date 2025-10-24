Индивидуальная
до 3 чел.
Таинственный Гамсутль: поездка из Каспийска
Путешествие в аул-призрак Гамсутль через живописные места Гунибского района. Вас ждут водохранилища, теснины и террасы
Начало: У вашего отеля в Каспийске
15 550 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Каспийск-Хунзах: путешествие к водопадам, каньонам и поэтам Дагестана
Погрузитесь в мир древней истории и неповторимой природы Дагестана. Экскурсия из Каспийска в Хунзах - это путешествие, которое останется в вашем сердце
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
16 000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Каспийска - в аул-призрак Гамсутль
Гимринская башня, Ирганайское водохранилище, Салтинский водопад и высокогорный Гамсутль
Начало: 7.30
31 дек в 07:30
1 янв в 07:30
16 667 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Гимры, Гоор, Хунзах и водопад Тобот: поездка из Каспийска
Посетить исторические селения с неприступными башенными комплексами и ощутить дух Горного Дагестана
Начало: 7.30
31 дек в 07:30
1 янв в 07:30
16 667 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 19 чел.
Погружение в тайны Дагестана
Добро пожаловать в Дагестан! Увлекательное путешествие через горы, водопады и древние аулы. Откройте для себя культурные и природные сокровища региона
Начало: На ул. Кавказская
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
12 дек в 08:00
13 дек в 08:00
4000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММаргарита24 октября 2025Очень довольна, выбрала данный маршрут на свой день рождения, ожидания превзошли себя. Невероятно интересные и обширные рассказы гида, не только
- ТТаня14 августа 2025Очень понравилась экскурсия, места очень красивые, и гид очень интересно рассказывал про все места😊
- ММария13 августа 2025Вчера вернулись с экскурсии. Получили массу впечатлений. Но по порядку:
Накануне я сильно повредила ногу и стала сомневаться, что осилю данный
- УУльяна3 августа 2025Вчера с сыном были в увлекательном путешествии вместе с замечательным гидом и рассказчиком Идрисом! От увиденного и услышанного полный восторг!
- ММария21 июля 2025Хочу поблагодарить уважаемого Идриса за экскурсию. Отличный сервис, душевная компания, интересная экскурсия, профессиональный подход к мероприятию. Спасибо большое, Идрис.
А вам, друзья, рекомендую, экскурсии от креатиного, умного, профессионального экскурсовода Идриса)))
- ММарина14 июля 2025Экскурсия была очень интересной и познавательной. Гид Идрис хорошо знает историю и культуру родного края, пунктуальный, ответственный, интеллигентный человек.
Всем рекомендую!
- ММихаил30 апреля 2025Красивое место, знающий гид, понравилось всë.
- ЕЕвгения27 апреля 2025Была в Дагестане не в первый раз и очень люблю эту республику, но в этот было важно показать красоту этого
- ИИрик23 января 202511.01.2025 Посетили Гамсутль, с погодой повезло, Идрис замечательно провел экскурсию, нам все понравилось. Рекомендуем данную экскурсию даже с детьми, нашим 11 и 15 тоже все понравилось. Спасибо Идрису, спасибо Дагестану за еще одно приятное воспоминание в нашей жизни.
- ННикита2 января 2025Все очень интересно рассказал, рекомендую однозначно!
- ААлександр1 января 2025Спасибо огромное Идрису за потрясающую экскурсию:)
- ППавел13 августа 2024Первое знакомство с красотами Дагестана прошло в компании Идриса. Узнали историю Дагестана и увидели много красивых мест. Спасибо большое!
- ТТатьяна1 августа 2024Искренне рекомендую эту экскурсию. Она зрелищная, интересная и очень познавательная. Идрис сертифицированный гид, обладатель обширных знаний по истории Дагестана, и
- ТТатьяна31 июля 2024Добрый день, ВСЕМ! Вчера мы провели целый день в поездке по Дагестану, в неспешной беседе с Идрисом узнавали историю этого
- ЕЕлена14 июля 2024Идрис, большое спасибо за великолепную экскурсию, и увлекательный рассказ об истории Дагестана. Побывал в Гамсутле, мы как бы прикоснулась к истории этого народа.
Посещение Салтинского водопада, мы будем вспоминать очень долго, наше путешествие босиком по ущелью к водопаду
- ТТатьяна14 июня 2024Спасибо большое! Классная экскурсия!
- ИИлья1 июня 2024Все было хорошо Идрис отлично знает историю Дагестана. Спасибо большое.
- ССветлана20 мая 2024Мы получили необыкновенные ощущение от посещаемых мест. Идрис великолепный гид и приятный собеседник.
- ААнастасия12 мая 2024Спасибо Идрису за отличную поездку. Узнали много нового и интересного об истории Дагестана. Очень красивые места, рекомендую к посещению
- ООльга1 мая 2024В первую очередь хочу отметить нашего гида Идриса! Потрясающий экскурсовод! Человек, который очень хорошо знает и любит свой родной край! Интересная экскурсия в аул-призрак Гамсутль! Всем советую посетить её!
