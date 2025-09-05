Индивидуальная
до 3 чел.
Таинственный Гамсутль: поездка из Каспийска
Путешествие в аул-призрак Гамсутль через живописные места Гунибского района. Вас ждут водохранилища, теснины и террасы
Начало: У вашего отеля в Каспийске
15 550 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Каспийска - в аул-призрак Гамсутль
Гимринская башня, Ирганайское водохранилище, Салтинский водопад и высокогорный Гамсутль
Начало: 7.30
31 дек в 07:30
1 янв в 07:30
16 667 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Каспийска
Побывать в колоритных местах Южного Дагестана и исследовать древнейший город России
Начало: 7.30
31 дек в 07:30
1 янв в 07:30
17 334 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 18 чел.
Село Ахты - Италия в горах Дагестана
Откройте для себя уникальное село Ахты в горах Дагестана. Вас ждут исторические мосты, термальные источники и величественные виды
Начало: В Каспийске на улице Ленина
Расписание: в понедельник, среду и воскресенье в 06:30
Завтра в 06:30
14 дек в 06:30
4500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга5 сентября 2025На катере - вокруг 8 цеха завода «Дагдизель»Дата посещения: 5 сентября 2025Отдохнули замечательно. Курбан капитан нашего корабля. Здорово управлял судном. Повизжали и нахохотались вдоволь. Арсен очень интересно рассказывал. В общем 👍👍👍.
- ДДарья23 сентября 2025На катере - вокруг 8 цеха завода «Дагдизель»Все супер,благодарю и всем советую!
- ННадежда23 сентября 2025На катере - вокруг 8 цеха завода «Дагдизель»Вы сделали мой день!!! Благодарю за чудесную морскую прогулку до цеха. Полный восторг от моря и увиденного. Спасибо за информацию которую рассказали о цехе.
Благодарю и всём советую посетить.
Благодарю💕💕💕
- ЕЕлена10 сентября 2025На катере - вокруг 8 цеха завода «Дагдизель»Экскурсия для смелых))) Но впечатлений просто море!
- SS9 сентября 2025На катере - вокруг 8 цеха завода «Дагдизель»Для любителей заброшек однозначно рекомендую 👍
Есть где полазить, есть что посмотреть
Мне все понравилось 😊
На обратном пути сломался мотор и мы
- ККристина7 сентября 2025На катере - вокруг 8 цеха завода «Дагдизель»Прекрасная экскурсия, создали впечатления и эмоции!)
- ААлександр2 сентября 2025На катере - вокруг 8 цеха завода «Дагдизель»Ребятам гидам низкий поклон, забрали и довезли до точки старта. Прокатили с ветерком на катере, сама дорога до цеха отдельное приключение со знаком «+»
На месте подробный рассказ об объекте, инфраструктуре, посмотрели все, от и до. Раздолье для фотографов заброшек. Рекомендую!
- ННадежда31 августа 2025На катере - вокруг 8 цеха завода «Дагдизель»Экскурсия для тех, кто жаждет острых ощущений и хочет проникнуться духом прошлых лет.
Арсен — превосходный гид. Он увлекательно рассказывает истории
- УУянаева22 августа 2025На катере - вокруг 8 цеха завода «Дагдизель»Впечатления довольно неоднозначные. С одной стороны красивые пейзажи вокруг цеха, катер по волнам, это тоже незабываемо, Арсен - гид тоже
- ААнна13 августа 2025На катере - вокруг 8 цеха завода «Дагдизель»Замечательная экскурсия! Просто вау! Виды потрясающие. Сам рассказ тоже интересный! Однозначно стоит прокатиться, чтоб добрать до места! 😍 Даже сфотографировали нас. Большое спасибо!
- ССветлана13 августа 2025На катере - вокруг 8 цеха завода «Дагдизель»Добрый день. Нам все очень понравилось, интересные рассказы, красивые фото, ненавязчивость гидов, понимание и доброе отношение к тем, кто побоялся
- ВВера12 августа 2025На катере - вокруг 8 цеха завода «Дагдизель»Огромное спасибо ребятам за возможность посетить данное место и насладиться прекрасными видами и сумасшедшим закатом! Нам все очень понравилось! Гид
- ЕЕкатерина3 августа 2025На катере - вокруг 8 цеха завода «Дагдизель»Спасибо Арсену за экстремальную и интересную экскурсию на Дагдизель👌Эту экскурсию я запомню надолго)Интересно было побывать там и узнать про него
- ТТатьяна16 июля 2025На катере - вокруг 8 цеха завода «Дагдизель»Экскурсия интересная, местами экстремальная. Не рекомендую для маленьких детей и женщин, не склонных к физическим нагрузкам, т к. подьем на
- ММария14 июля 2025На катере - вокруг 8 цеха завода «Дагдизель»Крутое место! Интересная история. Кто хочет зарядиться адреналином однозначно стоит посетить это место. Незабываемые виды.
- ТТатьяна7 июля 2025На катере - вокруг 8 цеха завода «Дагдизель»Если вы любитель острых ощущений то Вам сюда!
- ВВалерия22 июня 2025На катере - вокруг 8 цеха завода «Дагдизель»Спасибо огромное ребятам за прекрасную прогулку на Цех!!!!
Все было прекрасно,все рассказали,показали!
- ЕЕкатерина19 июня 2025На катере - вокруг 8 цеха завода «Дагдизель»Я в восторге‼️‼️‼️😃😃 Это было очень круто!! Ребята Арсен и Курбан (на фото в спасат. жилетах) устроили нам незабываемую поездку
- ККирилл5 июня 2025На катере - вокруг 8 цеха завода «Дагдизель»Все супер! Если вы любите море и полазить по колоритным заброшкам, то вам очень понравится.
- ИИрина4 июня 2025На катере - вокруг 8 цеха завода «Дагдизель»все отлично, только погода подводила пару дней, отдельное спасибо, что забрали прям из дома👍
место очень не обычное, интересное
