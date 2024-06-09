Хунзах, Матлас, Каменная чаша и озеро Мочох

Однодневное путешествие по Дагестану включает посещение нетуристических достопримечательностей.
Начинается с самого длинного тоннеля в России, затем остановка у Гимринской башни с обзором окрестностей. В Матласе можно испытать зиплайн и подвесной мост,
Начинается с самого длинного тоннеля в России, затем остановка у Гимринской башни с обзором окрестностей. В Матласе можно испытать зиплайн и подвесной мост,
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные нетуристические места
- 🌉 Экстрим-парк и зиплайн
- 🏞️ Водопад Тобот и Цолотлинский каньон
- 🗼 Гимринская башня с обзором окрестностей
- 🧗♂️ Скалолазание со страховкой
Что можно увидеть
- Водопад Тобот
- Цолотлинский каньон
- Экстрим-парк
- Гимринская башня
Ближайшие даты:
Время начала: 07:30
Что вас ожидает:
- Гимринский тоннель
- Гимринская башня
- Ирганайское водохранилище
- Водопад Тобот
- Водопад Итлятляр
- Смотровая площадка на Хунзахское ущелье
- С. Цада Мемориальный комплекс «Белые журавли» Расула Гамзатова
- Матлас
- Матласский водопад
- Озеро Мочох
Описание экскурсии
Что вас ждет Приглашаем вас в 1-дневное путешествие по Дагестану. Мы хотим показать вам совершенно не туристические достопримечательности. Вы это точно не увидите на классических экскурсиях. 70-метровый водопад Тобот, Цолотлинский каньон глубиной 100 метров и экстрим-парк — все это будет на нашем пути. Наше путешествие начнется с самого длинного тоннеля в России. Далее мы сделаем небольшую остановку у Гимринской башни и осмотрим окрестности с высоты. Для любителей адреналина в Матласе есть множество развлечений — зиплайн и подвесной мост. А если вы не боитесь высоты, то можете полазить со страховкой по скалам над пропастью
Вторник, четверг, суббота, воскресенье в 07:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (12+)
|3 300 ₽
|Пенсионный (60+)
|3 200 ₽
|Детский (0-11)
|3 150 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гимринский тоннель
- Гимринская башня
- Ирганайское водохранилище
- Водопад Тобот
- Водопад Итлятляр
- Смотровая площадка на Хунзахское ущелье
- С. Цада Мемориальный комплекс «Белые журавли» Расула Гамзатова
- Матлас
- Матласский водопад
- Озеро Мочох
Что включено
- Транспорт в обе стороны
- Услуги гида-проводника
- Обед - национальная кухня
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Сувениры
Место начала и завершения?
Г. Каспийск, ул. Халилова, 3
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, четверг, суббота, воскресенье в 07:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Важная информация
- Оплатить экскурсию необходимо за один день до начала тура, в офисе или онлайн на сайте
- Бронирование без оплаты не гарантирует места при посадке
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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