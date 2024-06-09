Хунзах, Матлас, Каменная чаша и озеро Мочох

Путешествие по Дагестану с посещением уникальных мест, которые не включены в стандартные маршруты
Однодневное путешествие по Дагестану включает посещение нетуристических достопримечательностей.

Начинается с самого длинного тоннеля в России, затем остановка у Гимринской башни с обзором окрестностей. В Матласе можно испытать зиплайн и подвесной мост,
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а также попробовать скалолазание со страховкой. На маршруте также водопад Тобот высотой 70 метров и Цолотлинский каньон глубиной 100 метров. Экстрим-парк добавит адреналина в ваше путешествие. Эта экскурсия идеально подходит для любителей активного отдыха и новых впечатлений

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🌄 Уникальные нетуристические места
  2. 🌉 Экстрим-парк и зиплайн
  3. 🏞️ Водопад Тобот и Цолотлинский каньон
  4. 🗼 Гимринская башня с обзором окрестностей
  5. 🧗‍♂️ Скалолазание со страховкой

Что можно увидеть

  • Водопад Тобот
  • Цолотлинский каньон
  • Экстрим-парк
  • Гимринская башня
Хунзах, Матлас, Каменная чаша и озеро Мочох
Хунзах, Матлас, Каменная чаша и озеро Мочох
Хунзах, Матлас, Каменная чаша и озеро Мочох
Ближайшие даты:
Время начала: 07:30

Что вас ожидает:

  • Гимринский тоннель
  • Гимринская башня
  • Ирганайское водохранилище
  • Водопад Тобот
  • Водопад Итлятляр
  • Смотровая площадка на Хунзахское ущелье
  • С. Цада Мемориальный комплекс «Белые журавли» Расула Гамзатова
  • Матлас
  • Матласский водопад
  • Озеро Мочох

Описание экскурсии

Что вас ждет Приглашаем вас в 1-дневное путешествие по Дагестану. Мы хотим показать вам совершенно не туристические достопримечательности. Вы это точно не увидите на классических экскурсиях. 70-метровый водопад Тобот, Цолотлинский каньон глубиной 100 метров и экстрим-парк — все это будет на нашем пути. Наше путешествие начнется с самого длинного тоннеля в России. Далее мы сделаем небольшую остановку у Гимринской башни и осмотрим окрестности с высоты. Для любителей адреналина в Матласе есть множество развлечений — зиплайн и подвесной мост. А если вы не боитесь высоты, то можете полазить со страховкой по скалам над пропастью

Вторник, четверг, суббота, воскресенье в 07:30

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый (12+)3 300 ₽
Пенсионный (60+)3 200 ₽
Детский (0-11)3 150 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Гимринский тоннель
  • Гимринская башня
  • Ирганайское водохранилище
  • Водопад Тобот
  • Водопад Итлятляр
  • Смотровая площадка на Хунзахское ущелье
  • С. Цада Мемориальный комплекс «Белые журавли» Расула Гамзатова
  • Матлас
  • Матласский водопад
  • Озеро Мочох
Что включено
  • Транспорт в обе стороны
  • Услуги гида-проводника
  • Обед - национальная кухня
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Г. Каспийск, ул. Халилова, 3
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, четверг, суббота, воскресенье в 07:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Важная информация
  • Оплатить экскурсию необходимо за один день до начала тура, в офисе или онлайн на сайте
  • Бронирование без оплаты не гарантирует места при посадке
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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