Хунзах, Матлас, Каменная чаша и озеро Мочох

Описание экскурсии

Что вас ждет Приглашаем вас в 1-дневное путешествие по Дагестану. Мы хотим показать вам совершенно не туристические достопримечательности. Вы это точно не увидите на классических экскурсиях. 70-метровый водопад Тобот, Цолотлинский каньон глубиной 100 метров и экстрим-парк — все это будет на нашем пути. Наше путешествие начнется с самого длинного тоннеля в России. Далее мы сделаем небольшую остановку у Гимринской башни и осмотрим окрестности с высоты. Для любителей адреналина в Матласе есть множество развлечений — зиплайн и подвесной мост. А если вы не боитесь высоты, то можете полазить со страховкой по скалам над пропастью