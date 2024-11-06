Аудиопрогулка по Казани: вкусное знакомство с городом

Узнать главное о столице Татарстана и отведать самобытную традиционную кухню (питание не включено)
Помимо экскурса в историю города, наша аудиоэкскурсия проведёт вас по гастрономическому маршруту. В уютных заведениях вы отведаете ароматные эчпочмаки, кыстыбый и татарский стритфуд. В Старо-Татарской слободе — чак-чак и чай по старинному рецепту.

А в ресторане вы узнаете, как в пельменях измеряется любовь новобрачных, и попробуете на вкус медовые нити.
Аудиопрогулка по Казани: вкусное знакомство с городом
Аудиопрогулка по Казани: вкусное знакомство с городом
Аудиопрогулка по Казани: вкусное знакомство с городом
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание аудиогида

С помощью приложения на смартфоне вы пройдёте по живописному маршруту. Познакомитесь с визитными карточками Казани. А попутно узнаете, что непременно стоит попробовать из татарской кухни — и где это лучше сделать.

  • Маршрут начинается с одной из центральных площадей
  • Вы подниметесь к белокаменному кремлю и отправитесь гулять по казанскому Невскому проспекту
  • Увидите Александровский пассаж — его главным архитектором был член тайного ордена масонов
  • Изучите изящный особняк Ушковой с венецианскими зеркалами и собственной радугой в зимнем гроте
  • И на пешеходной улице Баумана осмотрите город с самой высокой колокольни Казани, Богоявленской

В программе аудиоэкскурсии:

  • Площадь Тысячелетия. Одна из самых известных и крупных площадей города, главное место проведения культурно-массовых мероприятий в Казани
  • Казанский кремль. Его история уходит корнями в древние времена, в разные эпохи он выполнял различные функции, включая оборонительную, административную и культурную
  • Александровский пассаж — это уникальное историческое здание, построенное в 1880–1883 годах. Это один из немногих пассажей в России, сочетающий элементы модерна и необарокко
  • Сквер им. Габдуллы Тукая. Небольшой, но очень зелёный и ухоженный уголок, настоящий оазис спокойствия, куда почти не проникает городской шум
  • Озеро Нижний Кабан. Популярное место для прогулок и отдыха. Вокруг озера расположены знаковые туристические объекты: театр Камала, мечеть аль-Марджани и Старо-Татарская слобода

Рәхим итегез! Добро пожаловать в красивую и вкусную Казань!

Организационные детали

Дополнительные расходы: питание по маршруту.

Как проходит экскурсия с аудиогидом

  • После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии
  • Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код
  • Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту
  • Отправиться на экскурсию можно в любой день и время
  • Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать

Важно

  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
  • При заказе 1 аудиогида вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон; если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество аудиотуров

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость аудиогида

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет890 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Баумана
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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