Помимо экскурса в историю города, наша аудиоэкскурсия проведёт вас по гастрономическому маршруту. В уютных заведениях вы отведаете ароматные эчпочмаки, кыстыбый и татарский стритфуд. В Старо-Татарской слободе — чак-чак и чай по старинному рецепту.
А в ресторане вы узнаете, как в пельменях измеряется любовь новобрачных, и попробуете на вкус медовые нити.
А в ресторане вы узнаете, как в пельменях измеряется любовь новобрачных, и попробуете на вкус медовые нити.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание аудиогида
С помощью приложения на смартфоне вы пройдёте по живописному маршруту. Познакомитесь с визитными карточками Казани. А попутно узнаете, что непременно стоит попробовать из татарской кухни — и где это лучше сделать.
- Маршрут начинается с одной из центральных площадей
- Вы подниметесь к белокаменному кремлю и отправитесь гулять по казанскому Невскому проспекту
- Увидите Александровский пассаж — его главным архитектором был член тайного ордена масонов
- Изучите изящный особняк Ушковой с венецианскими зеркалами и собственной радугой в зимнем гроте
- И на пешеходной улице Баумана осмотрите город с самой высокой колокольни Казани, Богоявленской
В программе аудиоэкскурсии:
- Площадь Тысячелетия. Одна из самых известных и крупных площадей города, главное место проведения культурно-массовых мероприятий в Казани
- Казанский кремль. Его история уходит корнями в древние времена, в разные эпохи он выполнял различные функции, включая оборонительную, административную и культурную
- Александровский пассаж — это уникальное историческое здание, построенное в 1880–1883 годах. Это один из немногих пассажей в России, сочетающий элементы модерна и необарокко
- Сквер им. Габдуллы Тукая. Небольшой, но очень зелёный и ухоженный уголок, настоящий оазис спокойствия, куда почти не проникает городской шум
- Озеро Нижний Кабан. Популярное место для прогулок и отдыха. Вокруг озера расположены знаковые туристические объекты: театр Камала, мечеть аль-Марджани и Старо-Татарская слобода
Рәхим итегез! Добро пожаловать в красивую и вкусную Казань!
Организационные детали
Дополнительные расходы: питание по маршруту.
Как проходит экскурсия с аудиогидом
- После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии
- Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код
- Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту
- Отправиться на экскурсию можно в любой день и время
- Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать
Важно
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
- При заказе 1 аудиогида вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон; если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество аудиотуров
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|890 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Баумана
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Казани
Провёл экскурсии для 10220 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещёЗадать вопрос
Входит в следующие категории Казани
Похожие экскурсии из Казани
1.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Душа Казани: национальная кухня и секреты города
Прогулка по улице Баумана, посещение кремля и дегустация традиционных татарских блюд. Узнайте историю Казани и попробуйте лучшие местные деликатесы
Начало: На площади Тукая
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3 700₽ за всё до 4 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Вечерняя экскурсия по Казани: от исторических корней до современности
Погрузитесь в атмосферу вечерней Казани, где история и современность переплетаются в уникальном путешествии
Начало: По договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
7 700₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
8 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Казани в красивую и вкусную Йошкар-Олу
Прогуляться по историческому центру и попробовать блюда национальной кухни
Начало: У Казанского кремля
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
3000027 000₽ за всё до 7 чел.