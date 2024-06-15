Болгар, или Северная Мекка — один из древнейших городов мира, место, где в начале 10 века приняли ислам в качестве государственной религии, и крупный паломнический центр. На территории историко-архитектурного заповедника вы осмотрите мечети и мавзолеи. Поймёте, почему для поволжских татар это особенная точка на карте. А также увидите Коран из Книги рекордов Гиннеса.

Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

«Великое и могущественное царство с богатыми городами»

Так называли Волжскую Болгарию в средневековые путешественники. Вы познакомитесь с историей древнего государства на землях современного российского Поволжья. И полюбуетесь памятниками средневекового мусульманского зодчества.

Вы увидите:

Соборную мечеть и Большой минарет — центр архитектурного ансамбля

— центр архитектурного ансамбля Восточный мавзолей — мусульманскую усыпальницу

— мусульманскую усыпальницу Северный мавзолей — символ болгарского городища

— символ болгарского городища Ханскую усыпальницу и Малый минарет — святые места памяти предков

— святые места памяти предков Чёрную палату — народная память связала её название с печальной легендой о булгарской царевне

— народная память связала её название с печальной легендой о булгарской царевне Белую мечеть — одно из самых значительных сооружений, пополнивших современную архитектурную коллекцию Татарстана. Строение сравнивают с Тадж-Махалом

Также в программе — посещение двух музеев:

В музее Болгарской цивилизации вы осмотрите экспозицию, посвящённую быту предков современных казанских татар

вы осмотрите экспозицию, посвящённую быту предков современных казанских татар А в музейно-выставочном комплексе «Памятный знак» увидите самый большой печатный Коран в мире

Организационные детали