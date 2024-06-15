Болгар, или Северная Мекка — один из древнейших городов мира, место, где в начале 10 века приняли ислам в качестве государственной религии, и крупный паломнический центр. На территории историко-архитектурного заповедника вы осмотрите мечети и мавзолеи. Поймёте, почему для поволжских татар это особенная точка на карте. А также увидите Коран из Книги рекордов Гиннеса.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
«Великое и могущественное царство с богатыми городами»
Так называли Волжскую Болгарию в средневековые путешественники. Вы познакомитесь с историей древнего государства на землях современного российского Поволжья. И полюбуетесь памятниками средневекового мусульманского зодчества.
Вы увидите:
- Соборную мечеть и Большой минарет — центр архитектурного ансамбля
- Восточный мавзолей — мусульманскую усыпальницу
- Северный мавзолей — символ болгарского городища
- Ханскую усыпальницу и Малый минарет — святые места памяти предков
- Чёрную палату — народная память связала её название с печальной легендой о булгарской царевне
- Белую мечеть — одно из самых значительных сооружений, пополнивших современную архитектурную коллекцию Татарстана. Строение сравнивают с Тадж-Махалом
Также в программе — посещение двух музеев:
- В музее Болгарской цивилизации вы осмотрите экспозицию, посвящённую быту предков современных казанских татар
- А в музейно-выставочном комплексе «Памятный знак» увидите самый большой печатный Коран в мире
Организационные детали
- В стоимость включено:
— транспортное обслуживание
— сопровождение профессионального аккредитованного гида высшей квалификационной категории
— страховка по общероссийскому полису ОМС, действует на всей территории РФ
— входные билеты в музеи по программе
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
в понедельник, среду и субботу в 09:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3 000 ₽
|Пенсионеры
|2 700 ₽
|Дети от 7 до 14 лет
|2 700 ₽
|Дети от 3 до 7 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе гостиницы «Ибис»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и субботу в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — Организатор в Казани
Провела экскурсии для 29167 туристов
Здравствуйте! Вас приветствует команда профессионалов в туризме. С 2004 года мы создаём классические и необычные экскурсии по Казани. Все наши маршруты продуманные, интересные и познавательные. С нетерпением ждём встречи с вами.Задать вопрос
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