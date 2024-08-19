читать дальше уменьшить

также Белую мечеть в современном Болгаре.

Некоторые нарекания были по организационной части. Приобретала билеты у одного организатора, у которого местом отправления был заявлен отель "Ибис". За пару дней меня предупредили, что т. к. группа от "Ибиса" не набралась - нас присоединяют к группе с идентичной программой, отправляющейся от отеля "Ногай".

Если накануне на другой экскурсии от "Ибиса" нам в автобусе раздавали аудиогиды бесплатно, то здесь за аренду пришлось заплатить 200 руб.

В программе запланирован обед в болгарской гостинице "Регина", но он опционален и за него нужно доплатить 500 руб. Многие участники экскурсии узнали об этом только перед непосредственным стартом экскурсии, и кто-то поспешил оплатить (сделать это можно _только_ в офисе турфирмы), а кто-то - по понятным причинам возмутился, но группу это в любом случае задержало, и поездка началась со споров.

Сам обед был организован таким образом, что всю группу вывели из автобуса, но в зал столовой пустили только оплативших обед. Те, кто брали свою еду, могли притулиться только в небольшом фойе с двумя диванчиками, либо на улице возле крыльца - там порядка 5 садовых лавок (с учетом прошедшего дождя - достаточно бестолковые). Есть в автобусе при этом совершенно нельзя, так что мы в итоге ели стоя на улице, благо, дождь закончился.

Возможно, было бы лучше включить обед и его стоимость в путевку, чтобы все могли банально сесть за стол, а уж есть ли предложенное - пусть решает каждый сам.