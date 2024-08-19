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Древний Болгар: групповая автобусная экскурсия из Казани

Прикоснуться к истории мощного средневекового государства и увидеть крупнейший в мире печатный Коран
Болгар, или Северная Мекка — один из древнейших городов мира, место, где в начале 10 века приняли ислам в качестве государственной религии, и крупный паломнический центр. На территории историко-архитектурного заповедника вы осмотрите мечети и мавзолеи. Поймёте, почему для поволжских татар это особенная точка на карте. А также увидите Коран из Книги рекордов Гиннеса.
4.2
7 отзывов
Древний Болгар: групповая автобусная экскурсия из Казани
Древний Болгар: групповая автобусная экскурсия из Казани
Древний Болгар: групповая автобусная экскурсия из Казани

Описание экскурсии

«Великое и могущественное царство с богатыми городами»

Так называли Волжскую Болгарию в средневековые путешественники. Вы познакомитесь с историей древнего государства на землях современного российского Поволжья. И полюбуетесь памятниками средневекового мусульманского зодчества.

Вы увидите:

  • Соборную мечеть и Большой минарет — центр архитектурного ансамбля
  • Восточный мавзолей — мусульманскую усыпальницу
  • Северный мавзолей — символ болгарского городища
  • Ханскую усыпальницу и Малый минарет — святые места памяти предков
  • Чёрную палату — народная память связала её название с печальной легендой о булгарской царевне
  • Белую мечеть — одно из самых значительных сооружений, пополнивших современную архитектурную коллекцию Татарстана. Строение сравнивают с Тадж-Махалом

Также в программе — посещение двух музеев:

  • В музее Болгарской цивилизации вы осмотрите экспозицию, посвящённую быту предков современных казанских татар
  • А в музейно-выставочном комплексе «Памятный знак» увидите самый большой печатный Коран в мире

Организационные детали

  • В стоимость включено:
    — транспортное обслуживание: поездка пройдёт на микроавтобусе или большом туристическом автобусе
    — сопровождение профессионального аккредитованного гида высшей квалификационной категории
    — входные билеты в музеи по программе
  • Дополнительные расходы: комплексный обед в одном из кафе Болгара — 700 ₽ с чел.
  • С вами будет один из гидов нашей команды

в понедельник, среду, пятницу и субботу в 09:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3400 ₽
Пенсионеры3200 ₽
Дети от 7 до 14 лет3200 ₽
Дети от 3 до 6 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе отеля АЗИМУТ
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 09:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — Организатор в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 63429 туристов
С 2004 года мы создаём классические и необычные экскурсии по Казани. Наш подход — это сочетание профессионализма, глубины и индивидуальности. У нас только аккредитованные гиды, которые любят свой город и
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владеют глубокими знаниями о нём. Мы тщательно прорабатываем каждый маршрут, чтобы он был интересным, разнообразным и запоминающимся. Не просто проводим экскурсии, а создаём эмоции и воспоминания. Специализируемся на разнообразных экскурсиях по Казани — от классических до тематических — и загородных маршрутах по Татарстану.

Отзывы и рейтинг

4.2
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Светлана
Экскурсия ооочень понравилась!
Хорошо продуман маршрут, всё чётко организовано на маршруте.
Нам очень повезло с экскурсоводом! Марина - это отдельный разговор! Это с глубокими знаниями профессионал, любящий свой край и свою работу!
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Эту любовь она смогла передать всем нам и заинтересовать историей Болгара. Это было глубокое погружение в историю и хронологию событий, большой объем информации в доступной форме и при этом информация хорошо усваивалась, благодаря Марине, низкий ей поклон!
Оптимизм и шутки заряжали всю группу и дождик не помешал нам и не испортил впечатлений!
Для меня - это главная и знаковая экскурсия, благодаря которой мы узнали историю возникновения и развития Татарстана.
Всем рекомендую!!!
Трипстер в очередной раз порадовал!!!
PS Детям будет тяжеловато на такой экскурсии…

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Юлия
По содержанию экскурсия отличная, обошли городище древнего Болгара, посетили Черную палату, несколько мавзолеев, площадки Ханского дворца и Соборной мечети, Памятный знак с самым большим печатным Кораном, Музей Болгарской цивилизации, а
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также Белую мечеть в современном Болгаре.
Некоторые нарекания были по организационной части. Приобретала билеты у одного организатора, у которого местом отправления был заявлен отель "Ибис". За пару дней меня предупредили, что т. к. группа от "Ибиса" не набралась - нас присоединяют к группе с идентичной программой, отправляющейся от отеля "Ногай".
Если накануне на другой экскурсии от "Ибиса" нам в автобусе раздавали аудиогиды бесплатно, то здесь за аренду пришлось заплатить 200 руб.
В программе запланирован обед в болгарской гостинице "Регина", но он опционален и за него нужно доплатить 500 руб. Многие участники экскурсии узнали об этом только перед непосредственным стартом экскурсии, и кто-то поспешил оплатить (сделать это можно _только_ в офисе турфирмы), а кто-то - по понятным причинам возмутился, но группу это в любом случае задержало, и поездка началась со споров.
Сам обед был организован таким образом, что всю группу вывели из автобуса, но в зал столовой пустили только оплативших обед. Те, кто брали свою еду, могли притулиться только в небольшом фойе с двумя диванчиками, либо на улице возле крыльца - там порядка 5 садовых лавок (с учетом прошедшего дождя - достаточно бестолковые). Есть в автобусе при этом совершенно нельзя, так что мы в итоге ели стоя на улице, благо, дождь закончился.
Возможно, было бы лучше включить обед и его стоимость в путевку, чтобы все могли банально сесть за стол, а уж есть ли предложенное - пусть решает каждый сам.

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Алеся
Замечательная и очень позновательная экскурсия. Экскурсовод Александр большой молодец. На протяжении всего маршрута он демонстрировал глубокие знания истории. Экскурсия понравилась всей семье.
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О
Отличная экскурсия, огромный объем информации
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А
Просто замечательно.
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Анна
Первый раз в жизни я пишу негативный отзыв по экскурсии,точнее не по экскурсии, а по экскурсоводу!
Людмила-высоквалифицированный специалист(это видно по поставленной речи и знании истории своего края),но "рамки"приличия не соблюдает вообще.
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Посадка в автобус в 9.00,гид позволил себе опоздать на 10 мин. при этом не извинившись за опоздание перед туристами. На протяжении дороги в одну сторону Людмила рассказывала полностью без отсутствия эмоций,эмоции появились, когда мы подъезжали к Казани(19.30) по типу "Ураа,наконец-то я сейчас домой"😳,видимо человек полностью "выгорел",устал от работы🤷♀️ Дважды было хамское отношение(вплоть до ругани с моей стороны), и не пунктуальность в исполнении рабочих обязанностей. Не скоректированны рабочие моменты такие, как обед(2 человека из нашей группы в итоге остались голодными),аудиогиды по 200р. о таких моментах нужно обговаривать между организаторами, а не ставить туристов уже перед фактом!!!
P.S:Дисциплиннарный выговор сделайте, пожалуйста,специалисту,или отпуск дайте человеку. Клиентоориентированость-она должна знать, что это такое🙂)

Ольга
Ольга
Ответ организатора:
Анна, для нас очень важна обратная связь, так как наша цель - постоянно улучшать качество услуг.
Сожалеем, что указанные Вами нюансы
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испортили впечатление об экскурсии.
Мы провели беседу с гидом, некорректное поведение действительно недопустимо.
Радиогиды – это опциональная часть, докупать их необязательно, поэтому мы не акцентируем на этом внимание. Впредь будем обязательно предупреждать.
По поводу обедов ситуация была единичная, обычно всегда обговариваем, сыграл человеческий фактор.
Несмотря на недочёты, надеемся, что эмоции от посещения экскурсии остались яркими. Приезжайте в Казань ещё!

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