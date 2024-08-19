Болгар, или Северная Мекка — один из древнейших городов мира, место, где в начале 10 века приняли ислам в качестве государственной религии, и крупный паломнический центр. На территории историко-архитектурного заповедника вы осмотрите мечети и мавзолеи. Поймёте, почему для поволжских татар это особенная точка на карте. А также увидите Коран из Книги рекордов Гиннеса.
Описание экскурсии
«Великое и могущественное царство с богатыми городами»
Так называли Волжскую Болгарию в средневековые путешественники. Вы познакомитесь с историей древнего государства на землях современного российского Поволжья. И полюбуетесь памятниками средневекового мусульманского зодчества.
Вы увидите:
- Соборную мечеть и Большой минарет — центр архитектурного ансамбля
- Восточный мавзолей — мусульманскую усыпальницу
- Северный мавзолей — символ болгарского городища
- Ханскую усыпальницу и Малый минарет — святые места памяти предков
- Чёрную палату — народная память связала её название с печальной легендой о булгарской царевне
- Белую мечеть — одно из самых значительных сооружений, пополнивших современную архитектурную коллекцию Татарстана. Строение сравнивают с Тадж-Махалом
Также в программе — посещение двух музеев:
- В музее Болгарской цивилизации вы осмотрите экспозицию, посвящённую быту предков современных казанских татар
- А в музейно-выставочном комплексе «Памятный знак» увидите самый большой печатный Коран в мире
Организационные детали
- В стоимость включено:
— транспортное обслуживание: поездка пройдёт на микроавтобусе или большом туристическом автобусе
— сопровождение профессионального аккредитованного гида высшей квалификационной категории
— входные билеты в музеи по программе
- Дополнительные расходы: комплексный обед в одном из кафе Болгара — 700 ₽ с чел.
- С вами будет один из гидов нашей команды
в понедельник, среду, пятницу и субботу в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3400 ₽
|Пенсионеры
|3200 ₽
|Дети от 7 до 14 лет
|3200 ₽
|Дети от 3 до 6 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе отеля АЗИМУТ
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 09:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — Организатор в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 63429 туристов
С 2004 года мы создаём классические и необычные экскурсии по Казани. Наш подход — это сочетание профессионализма, глубины и индивидуальности. У нас только аккредитованные гиды, которые любят свой город и
Отзывы и рейтинг
4.2
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Экскурсия ооочень понравилась!
Хорошо продуман маршрут, всё чётко организовано на маршруте.
Нам очень повезло с экскурсоводом! Марина - это отдельный разговор! Это с глубокими знаниями профессионал, любящий свой край и свою работу!
Хорошо продуман маршрут, всё чётко организовано на маршруте.
Нам очень повезло с экскурсоводом! Марина - это отдельный разговор! Это с глубокими знаниями профессионал, любящий свой край и свою работу!
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По содержанию экскурсия отличная, обошли городище древнего Болгара, посетили Черную палату, несколько мавзолеев, площадки Ханского дворца и Соборной мечети, Памятный знак с самым большим печатным Кораном, Музей Болгарской цивилизации, а
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Замечательная и очень позновательная экскурсия. Экскурсовод Александр большой молодец. На протяжении всего маршрута он демонстрировал глубокие знания истории. Экскурсия понравилась всей семье.
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О
Отличная экскурсия, огромный объем информации
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А
Просто замечательно.
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Первый раз в жизни я пишу негативный отзыв по экскурсии,точнее не по экскурсии, а по экскурсоводу!
Людмила-высоквалифицированный специалист(это видно по поставленной речи и знании истории своего края),но "рамки"приличия не соблюдает вообще.
Людмила-высоквалифицированный специалист(это видно по поставленной речи и знании истории своего края),но "рамки"приличия не соблюдает вообще.
Ольга
Ответ организатора:
Анна, для нас очень важна обратная связь, так как наша цель - постоянно улучшать качество услуг.
Сожалеем, что указанные Вами нюансы
Сожалеем, что указанные Вами нюансы
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