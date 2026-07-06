Болгар — сакральное для жителей Татарстана место. Здесь вы погрузитесь в историю Великой Булгарии, её завоеваний и разрушения столицы.
Увидите Белую мечеть, остатки древних храмов и усыпальниц ханов Золотой Орды и осмотрите экспонаты в музеях. По дороге полюбуетесь живописной природой и узнаете удивительные факты и легенды от нашего гида.
Увидите Белую мечеть, остатки древних храмов и усыпальниц ханов Золотой Орды и осмотрите экспонаты в музеях. По дороге полюбуетесь живописной природой и узнаете удивительные факты и легенды от нашего гида.
Описание экскурсии
9:00 — трансфер из Казани. По дороге сделаем санитарную остановку
12:00 — обед
12:40 — музейный комплекс Болгара
Погружение в историю цивилизации Волжской Булгарии. Современный музей уходит на несколько этажей вглубь земли и хранит артефакты древнего Поволжья, которые можно увидеть только здесь. Вы посетите музей «Памятный знак принятия ислама» и музей Болгарской цивилизации, где собраны свидетельства эпохи, когда эти земли были центром торговли и культуры.
15:00 — Булгар
Вы пройдёте по территории древнего городища и посмотрите на его главные сокровища:
- Соборную мечеть и Большой минарет — грандиозный комплекс 13 века, духовный центр Волжской Булгарии
- Ханский дворец — руины резиденции правителей Золотой Орды
- Восточный и Северный мавзолеи — места упокоения знати, где сохранились древние надгробные плиты
- Чёрную палату — всё, что осталось от огромного храмового комплекса, который овеяли легенды после сильного пожара
16:00 — Белая мечеть
Храм из мрамора выглядит невесомым и парящим над землёй. Его изящные минареты и зеркальная гладь бассейна создают один из самых узнаваемых видов Татарстана.
17:00–19:00 — возвращение в Казань. По дороге сделаем санитарную остановку
Организационные детали
- Едем на автобусе Yutong (до 53 чел.) или Mercedes Sprinter (до 18 чел.)
- В стоимость входит: трансфер, билеты в музеи
- Дополнительно оплачивается обед — 500–700 ₽ за чел.
- С вами будет гид из нашей команды
в четверг и воскресенье в 09:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
|Стандартный
|3400 ₽
|Пенсионеры
|3200 ₽
|Школьники
|3200 ₽
|Студенты
|3200 ₽
|Дети до 12 лет
|3200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Баумана
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 53 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Борис — Организатор в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 566 туристов
Мы оказываем услуги в сфере туризма и экскурсий с 2018 года. Комфортабельные и современные автобусы и теплоходы делают экскурсии в Казани и за её пределами максимально удобными, интересными и приятными. В наши программы входят обзорные экскурсии по Казани, посещение таких популярных направлений, как Болгар, Свияжск, Раифа, туры в Елабугу и Йошкар-Олу. Все экскурсии проводятся в сопровождении опытного гида.
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