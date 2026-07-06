Мои заказы

Древний Болгар - из Казани

Прикоснуться к артефактам тысячелетней давности и увидеть один из самых красивых храмов России
Болгар — сакральное для жителей Татарстана место. Здесь вы погрузитесь в историю Великой Булгарии, её завоеваний и разрушения столицы.

Увидите Белую мечеть, остатки древних храмов и усыпальниц ханов Золотой Орды и осмотрите экспонаты в музеях. По дороге полюбуетесь живописной природой и узнаете удивительные факты и легенды от нашего гида.
Древний Болгар - из Казани
Древний Болгар - из Казани
Древний Болгар - из Казани

Описание экскурсии

9:00 — трансфер из Казани. По дороге сделаем санитарную остановку

12:00 — обед

12:40 — музейный комплекс Болгара

Погружение в историю цивилизации Волжской Булгарии. Современный музей уходит на несколько этажей вглубь земли и хранит артефакты древнего Поволжья, которые можно увидеть только здесь. Вы посетите музей «Памятный знак принятия ислама» и музей Болгарской цивилизации, где собраны свидетельства эпохи, когда эти земли были центром торговли и культуры.

15:00 — Булгар

Вы пройдёте по территории древнего городища и посмотрите на его главные сокровища:

  • Соборную мечеть и Большой минарет — грандиозный комплекс 13 века, духовный центр Волжской Булгарии
  • Ханский дворец — руины резиденции правителей Золотой Орды
  • Восточный и Северный мавзолеи — места упокоения знати, где сохранились древние надгробные плиты
  • Чёрную палату — всё, что осталось от огромного храмового комплекса, который овеяли легенды после сильного пожара

16:00 — Белая мечеть

Храм из мрамора выглядит невесомым и парящим над землёй. Его изящные минареты и зеркальная гладь бассейна создают один из самых узнаваемых видов Татарстана.

17:00–19:00 — возвращение в Казань. По дороге сделаем санитарную остановку

Организационные детали

  • Едем на автобусе Yutong (до 53 чел.) или Mercedes Sprinter (до 18 чел.)
  • В стоимость входит: трансфер, билеты в музеи
  • Дополнительно оплачивается обед — 500–700 ₽ за чел.
  • С вами будет гид из нашей команды

в четверг и воскресенье в 09:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Дети до 7 летБесплатно
Стандартный3400 ₽
Пенсионеры3200 ₽
Школьники3200 ₽
Студенты3200 ₽
Дети до 12 лет3200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Баумана
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 53 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Борис
Борис — Организатор в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 566 туристов
Мы оказываем услуги в сфере туризма и экскурсий с 2018 года. Комфортабельные и современные автобусы и теплоходы делают экскурсии в Казани и за её пределами максимально удобными, интересными и приятными. В наши программы входят обзорные экскурсии по Казани, посещение таких популярных направлений, как Болгар, Свияжск, Раифа, туры в Елабугу и Йошкар-Олу. Все экскурсии проводятся в сопровождении опытного гида.

Входит в следующие категории Казани

Похожие экскурсии на «Древний Болгар - из Казани»

Из Казани - в Храм всех религий
На машине
2 часа
45 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Казани - в Храм всех религий
Посетите Вселенский храм в Казани и откройте для себя удивительное сочетание религий и культур. Транспорт включён, билеты оплачиваются отдельно
Начало: В самом центре города. Старт программы от Вашей го...
Сегодня в 09:00
Завтра в 11:30
от 6500 ₽ за всё до 4 чел.
Из Казани - в великий Болгар
На машине
11 часов
91 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Казани - в великий Болгар
Посетите старинное городище Болгар, где встретились Восток и Запад. Узнайте о ханских усыпальницах, Соборной мечети и других памятниках
Начало: У Казанского цирка
13 июл в 08:00
14 июл в 17:00
от 27 000 ₽ за всё до 4 чел.
Символы Казани и Храм всех религий
На машине
3 часа
80 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Символы Казани и Храм всех религий
Ёмкое и насыщенное путешествие по историческим и современным памятникам города
Начало: По договоренности
14 июл в 16:00
15 июл в 09:00
от 8500 ₽ за всё до 8 чел.
Из Казани - в древний Болгар
На автобусе
11 часов
45 отзывов
Групповая
Из Казани - в древний Болгар
Путешествие в древний Болгар откроет вам уникальные памятники и историю булгарской народности. Групповая экскурсия на автобусе подарит незабываемые впечатления
Начало: У памятника Шаляпину, Баумана, 78
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
8 июл в 09:00
3400 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Казани. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Казани
3400 ₽ за человека