Болгар — сакральное для жителей Татарстана место. Здесь вы погрузитесь в историю Великой Булгарии, её завоеваний и разрушения столицы. Увидите Белую мечеть, остатки древних храмов и усыпальниц ханов Золотой Орды и осмотрите экспонаты в музеях. По дороге полюбуетесь живописной природой и узнаете удивительные факты и легенды от нашего гида.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

9:00 — трансфер из Казани. По дороге сделаем санитарную остановку

12:00 — обед

12:40 — музейный комплекс Болгара

Погружение в историю цивилизации Волжской Булгарии. Современный музей уходит на несколько этажей вглубь земли и хранит артефакты древнего Поволжья, которые можно увидеть только здесь. Вы посетите музей «Памятный знак принятия ислама» и музей Болгарской цивилизации, где собраны свидетельства эпохи, когда эти земли были центром торговли и культуры.

15:00 — Булгар

Вы пройдёте по территории древнего городища и посмотрите на его главные сокровища:

Соборную мечеть и Большой минарет — грандиозный комплекс 13 века, духовный центр Волжской Булгарии

— грандиозный комплекс 13 века, духовный центр Волжской Булгарии Ханский дворец — руины резиденции правителей Золотой Орды

— руины резиденции правителей Золотой Орды Восточный и Северный мавзолеи — места упокоения знати, где сохранились древние надгробные плиты

— места упокоения знати, где сохранились древние надгробные плиты Чёрную палату — всё, что осталось от огромного храмового комплекса, который овеяли легенды после сильного пожара

16:00 — Белая мечеть

Храм из мрамора выглядит невесомым и парящим над землёй. Его изящные минареты и зеркальная гладь бассейна создают один из самых узнаваемых видов Татарстана.

17:00–19:00 — возвращение в Казань. По дороге сделаем санитарную остановку

Организационные детали