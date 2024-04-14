Татарский город Болгар расположен на месте столицы волжских булгар. Здесь народ в конце 10 века принял ислам. Средневековый комплекс имеет большое значение для культуры Татарстана, Чувашии и всей России.
Вы увидите исторические сооружения Болгарского городища и современную Белую мечеть, узнаете об истории Северной Мекки и жизни города.
Вы увидите исторические сооружения Болгарского городища и современную Белую мечеть, узнаете об истории Северной Мекки и жизни города.
Описание экскурсии
- Белая мечеть, построенная в 2012 году, гармонично вписывается в исторический ансамбль. Большое здание с тремя куполами и двумя минаретами называют жемчужиной современного Татарстана.
- Восточный мавзолей — обязательный пункт посещения Болгара. Неподалёку находится другая каменная усыпальница — Северный мавзолей. Его также называют «Монастырским погребом» — гид расскажет о его происхождении.
- Соборная мечеть появилась после нашествия орд монголов. Вы увидите отдельные части исторического комплекса, которые были отреставрированы.
- Чёрная палата – здание, которое раньше было белым. Гид расскажет, по какой причине оно поменяло цвет, а также раскроет его легенды.
- Дом Мельника – здесь всегда рады гостям. Уютный дом татарского жителя, прогулка по территории, а также домашние животные и птицы запомнятся всем: и детям, и взрослым.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
- Дополнительные расходы (по желанию): покупка сувениров и национальных угощений.
- Если вам потребуется радиогид, сообщите об этом заранее.
в пятницу и субботу в 08:45
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|3300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В раойне площади Тукая
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу и субботу в 08:45
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Диляра — ваша команда гидов в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 731 туриста
Я в профессии с 2013 года. В моей команде около 200 человек — это гиды, работающие по городу Казань и Республике Татарстан. Все они с высшим образованием, любят свой родной край и с большим желанием расскажут о нём. У всех есть аккредитация по объектам ЮНЕСКО и стаж работы от 5 лет и более.
Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Нам, возможно, повезло. Нас прикрепили к другой группе. Гид Татьяна Лёонидовна - выше всяких похвал. Женщина в возрасте, но очень подвижная и с прекрасными организаторскими и ораторскими способностями. Подача информации и много, ни мало. Но зато аудитория вся сохранена! А кто хотел, мог задать вопросы и побеседовать лично. Времени на нас не жалели.
Мне очень понравилось. Спасибо!
Мне очень понравилось. Спасибо!
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