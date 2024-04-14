Анна

Нам, возможно, повезло. Нас прикрепили к другой группе. Гид Татьяна Лёонидовна - выше всяких похвал. Женщина в возрасте, но очень подвижная и с прекрасными организаторскими и ораторскими способностями. Подача информации и много, ни мало. Но зато аудитория вся сохранена! А кто хотел, мог задать вопросы и побеседовать лично. Времени на нас не жалели.

Мне очень понравилось. Спасибо!